Union Berlin - Leverkusen Tipp, Prognose, Quoten 30.11.24

SPORT1 Betting 29.11.2024 • 06:00 Uhr Union Berlin - Leverkusen Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Stoppen die Eisernen den freien Fall?

Unser Union Berlin - Leverkusen Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 30.11.2024 lautet: Die Buchmacher sehen die Gäste aus Nordrhein-Westfalen in der Favoritenrolle. Eine Einschätzung, der wir uns in unserem Wett Tipp heute anschließen.

Union Berlin wartet seit nunmehr vier Spieltagen auf ein Erfolgserlebnis im deutschen Oberhaus und musste kürzlich beim VfL Wolfsburg eine knappe 0:1-Niederlage hinnehmen. In unserer Union Berlin Leverkusen Prognose dürfte es auch gegen den amtierenden deutschen Meister sehr schwierig werden, zumal die Werkself zuletzt mit einem 5:2 gegen Heidenheim auf nationaler Ebene gehörig Selbstvertrauen tankte.

In unserem Union Berlin Leverkusen Wett Tipp heute spielen wir „Sieg Leverkusen“ zu einer Quote von 1,75 bei Merkur Bets.

Darum tippen wir bei Union Berlin vs Leverkusen auf „Sieg Leverkusen“:

Die Berliner befinden sich im Formtief und warten seit 4 BL-Duellen auf einen Triumph.

Leverkusen ist auswärts im deutschen Oberhaus noch ungeschlagen (2S, 3U).

Mit 634,25 Millionen Euro zeichnet sich die Werkself durch den mehr als 5-fachen Kader-Marktwert der Hauptstädter aus.

Union Berlin vs Leverkusen Quoten Analyse:

Die Wettanbieter fahren am klassischen Drei-Weg-Markt eine klare Linie und tendieren zu einem Sieg der Recken aus Nordrhein-Westfalen. Dieser wird mit durchschnittlichen Union Berlin Leverkusen Quoten von 1,75 bewertet. Sollten sich hingegen die Köpenicker auf heimischem Boden durchsetzen, steht sogar mehr als der vierfache Wetteinsatz im Raum.

Viermal trennten sich beide Bundesligisten zuletzt an der Alten Försterei mit weniger als 2,5 Toren. Ein Umstand, der den Bookies entgangen zu sein scheint. Für drei oder mehr Treffer werden nämlich in der Betano App Union Berlin Leverkusen Wettquoten von 1,82 geboten.

Union Berlin vs Leverkusen Prognose: Hält die Werkself Rang 4?

Die Eisernen legten einen starken Start in die neue Saison hin und mussten nur eine Niederlage an den ersten sieben Bundesliga-Spieltagen akzeptieren. Diese resultierte aus einem 0:1 in Gladbach.

Auf der anderen Seite standen vier Siege und zwei Remis zu Buche. Die starken Leistungen konnten aber zuletzt nicht fortgeführt werden. Keines der letzten vier BL-Duelle war nämlich von Erfolg gekrönt (2U, 2N).

Vor allem die Offensive legte in den vergangenen drei Spielen große Probleme an den Tag und konnte keinen einzigen Treffer verbuchen. Ob in unserem Union Berlin Leverkusen Tipp die offensive Durchschlagskraft wiedergefunden wird, ist mehr als fraglich.

Für Mut sorgen die bisherigen Leistungen vor heimischer Kulisse. Immerhin ging keines der fünf Heimspiele verloren. Zwei der drei Erfolge im eigenen Stadion resultierten jedoch gegen Konkurrenten aus der unteren Tabellenhälfte. Drei der fünf Ansetzungen endeten zu Hause mit beiderseitigen Toren.

Union Berlin - Leverkusen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Union Berlin: 0:1 VfL Wolfsburg (A), 0:0 SC Freiburg (H), 0:3 Bayern München (A), 0:2 Arminia Bielefeld (A), 1:1 Eintracht Frankfurt (H).

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 5:0 RB Salzburg (H), 5:2 FC Heidenheim (H), 1:1 VfL Bochum (A), 0:4 FC Liverpool (A), 0:0 VfB Stuttgart (H).

Letzte Spiele Union Berlin vs. Leverkusen: 0:1 (H), 0:4 (A), 0:0 (H), 0:5 (A), 2:2 (A).

Bayer 04 Leverkusen dominierte im Vorjahr den deutschen Fußball nach Belieben und feierte am Ende die erste Meisterschaft. In der aktuellen Spielzeit konnten die Leistungen aber nicht gehalten werden. Nur fünf der bisherigen elf Spieltage verliefen erfolgreich.

Darüber hinaus mussten fünf Remis und eine Niederlage hingenommen werden. Dennoch rangiert das Team von Trainer Xabi Alonso auf dem vierten Tabellenplatz und schnuppert erneut an der Königsklasse. Mit einem Sieg in der Union Berlin Leverkusen Prognose würde man weiterhin vorne dran bleiben.

Auf gegnerischem Boden sind die Recken aus Nordrhein-Westfalen nach wie vor ungeschlagen und holten zwei Siege und drei Remis. Alle fünf Begegnungen in der Fremde führten zu beiderseitigen Toren. Allgemein war die Werkself auswärts sehr treffsicher und erzielte in den Stadien des Gegners elf Tore. Die Abwehr hielt hingegen in keinem einzigen Fernduell die Null und musste sich sieben Gegentore ankreiden lassen.

So seht ihr Union Berlin - Leverkusen im TV oder Stream:

30. November 2024, 15:30 Uhr, Stadion An der Alten Försterei, Berlin (Deutschland)

Übertragung Stream: Sky

Das Kräftemessen zwischen beiden Konkurrenten ist auf Sky zu sehen. Die Übertragung des Einzelspiels beginnt bereits ab 15:15 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 3.

In der Konferenz ist das Duell auf Sky Sport Bundesliga 1 zu sehen. Im Free-TV wird die Paarung nicht übertragen.

Union Berlin vs Leverkusen: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Union Berlin: Rönnow - Doekhi, Vogt, Diogo Leite - Trimmel, R. Khedira, Skov, Haberer, Kemlein - Jordan, Vertessen

Ersatzbank Union Berlin: Schwolow, Querfeld, Juranovic, Benes, Schäfer, Rothe, Jeong, Skarke, Hollerbach

Startelf Leverkusen: Hradecky - Tapsoba, Tah, Hincapie - G. Xhaka, Frimpong, Palacios, Aleix Garcia, Grimaldo - Wirtz, Schick

Ersatzbank Leverkusen: Kovar, Lomb, Arthur, Andrich, Tella, Onyeka, Terrier, Stepanov

Die Eisernen sind in der Breite nicht so gut aufgestellt wie die Gäste aus Leverkusen. Glücklicherweise fallen mit Ilic, Stein, Kemlein und Skov keine Stammspieler aus. Beide gehören zur zweiten Garde. Bei den Berlinern zeichnet sich in dieser Saison, wie bereits im Vorjahr, ein Problem in der Offensive ab. Es mangelt schlichtweg an einem Knipser. Im vergangenen Jahr war Linksverteidiger Robin Gosens mit sechs Toren der beste Torschütze. Der 30-Jährige wechselte aber zu AC Florenz.

Bei der Werkself sorgte Patrik Schick mit einem Hattrick gegen Heidenheim für Aufsehen. Der Neuner startete von Beginn an, da Victor Boniface und Amine Adli verletzungsbedingt fehlten. Zusätzlich verletzte sich auf der linken Außenbahn auch noch Martin Terrier. Neben den drei Angreifern fallen auch noch Belocian, Mukiele und Hofmann aus. Trotz zahlreicher Ausfälle verfügen die Gäste in der Union Berlin Leverkusen Prognose aber über deutlich mehr Qualität in den eigenen Reihen.

Unser Union Berlin - Leverkusen Tipp: Sieg Leverkusen

Bei den Eisernen bahnt sich eine handfeste Krise an. Vor allem in der Offensive mangelt es schlichtweg an Durchschlagskraft. Seit Ende Oktober verbuchte diese nämlich keinen Treffer mehr. Deshalb dürfte es zur ersten Heimniederlage der Köpenicker in dieser Saison kommen.

Die Werkself spielt die klar bessere Saison und verfügt über deutlich mehr Qualität in den eigenen Reihen. Wir tendieren zu einem einseitigen Spiel, das am Ende zu einem Auswärtssieg führt.