Union Berlin - VfB Stuttgart Tipp, Prognose, Quoten 19.4.

SPORT1 Betting 18.04.2025 • 09:00 Uhr Union Berlin - VfB Stuttgart Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Kämpft sich Deniz Undav aus der Formkrise?

Unser Union Berlin - VfB Stuttgart Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 19.04.2025 lautet: Rechnerisch besteht für die Eisernen im Wett Tipp heute die Gelegenheit, endgültig den Klassenerhalt zu sichern.

Vor dem 30. Spieltag dieser Spielzeit hat Union Berlin schon mehr Punkte gesammelt (34) als am Ende der gesamten Vorsaison (33). Die Köpenicker profitieren seit Wochen von ihrer Rückkehr zu den altbekannten Tugenden, mit denen sie auch den Schwaben in unserer Union Berlin VfB Stuttgart Prognose zu schaffen machen werden.

Der VfB zählt in der Rückrunde zu den fünf schwächsten Teams (11 Punkte aus 12 Spielen) und hat zuletzt drei von vier Bundesliga-Paarungen verloren (1S). Wir spielen mit einer Quote von 2,11 bei Merkur Bets den Union Berlin VfB Stuttgart Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore”. Geheim-Tipp bei Merkur Bets: 1 Euro einzahlen und 40 Euro Freebet + 60 Euro Cashback-Bonus abstauben!

Darum tippen wir bei Union Berlin vs VfB Stuttgart auf “Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore”:

Union Berlin ist seit 5 Spieltagen ungeschlagen (3S, 2U).

Stuttgart hat in der Rückrunde mehr Spiele absolviert (12) als Punkte gesammelt (11).

Union Berlin hat in keinem der letzten 6 Auftritte mehr als ein Gegentor kassiert.

Union Berlin vs VfB Stuttgart Quoten Analyse:

Die aktuellen Formkurven beider Mannschaften widersprechen ein wenig den dargebotenen Union Berlin vs VfB Stuttgart Quoten, die einen leichten Vorteil zugunsten der Gäste erahnen lassen.

Die aktuellen Formkurven beider Mannschaften widersprechen ein wenig den dargebotenen Union Berlin vs VfB Stuttgart Quoten, die einen leichten Vorteil zugunsten der Gäste erahnen lassen.

Da beide Teams mit Siegquoten zwischen 2,40 und 2,90 ausgestattet sind, ist es verlockend, eine Gratiswette zu verwenden.

Union Berlin vs VfB Stuttgart Prognose: Entscheidet die bessere Form?

Nick Woltemade ist nach seinem Wechsel von Werder Bremen zum VfB Stuttgart binnen einer Saison zur absoluten Stammkraft herangewachsen. Auf seine Qualitäten (9 Tore) muss Sebastian Hoeneß im Union Berlin vs. VfB Stuttgart Tipp aber verzichten. Ausgerechnet vor dem Spiel gegen seinen Ex-Klub hat sich der Stürmer einen Platzverweis eingehandelt.

Das öffnet die Tür zur Startelf für zwei Akteure, die in den vergangenen Wochen oft nur auf der Bank Platz genommen haben - Enzo Millot und Deniz Undav. Ihre akute Formschwäche sollte unserer Union Berlin gegen VfB Stuttgart Prognose enorm helfen. Undav hat seit dem 18. Januar keinen Scorerpunkt gesammelt. Für Millot hieß es zuletzt, in zwei aufeinanderfolgenden Partien über die gesamte Spielzeit auf der Bank zu verharren.

Im Training wird Sebastian Hoeneß prüfen, welcher der beiden Profis als Ersatz für Woltemade in Frage kommt. Zum Beispiel erhaltet ihr für eine Partie mit "Unter 2,5 Toren" den 2,01-fachen Gewinn.

Union Berlin - VfB Stuttgart Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Union Berlin: 0: Leverkusen (A), 1:0 Wolfsburg (H), 2:1 Freiburg (A), 1:1 Bayern (H), 2:1 Frankfurt (A)

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart: 1:2 Werder Bremen (H), 4:0 Bochum (A), 3:1 RB Leipzig (H), 0:1 Frankfurt (A), 3:4 Leverkusen (H)

Letzte 5 Spiele Union Berlin vs VfB Stuttgart: 2:3 (A), 0:2 (A), 0:1 (A), 0:3 (H). 3:0 (H)

Eine solche Wette kommt als Alternative zu unserem Union Berlin vs. VfB Stuttgart Tipp in Frage. Die Eisernen haben sich unter Steffen Baumgart wieder auf die Fünferkette fokussiert und gehen ihrer Arbeit aus einer kompakten Defensive nach. Dieser schon unter Urs Fischer bekannte Ansatz hat zuletzt dabei geholfen, in sechs Bundesliga-Paarungen nur vier Gegentreffer zu kassieren.

Zuletzt verhinderten die Köpenicker sogar in zwei aufeinanderfolgenden Auftritten komplett ein Gegentor. “VfB Stuttgart Unter 0,5 Tore” würde uns den Erfolg in der Union Berlin gegen VfB Stuttgart Prognose definitiv näher bringen.

Allzu abwegig ist das nicht. Die Hausherren sind seit fünf Bundesliga-Paarungen ungeschlagen (3S, 2U) und haben insgesamt erst 117 Schüsse auf den eigenen Kasten erlaubt (3.).

Zwar hat in dieser Spielzeit nur Bochum (390) häufiger zu einem Foul gegriffen als der FCU (360), doch die Verteidigung gegnerischer Standards findet in der Baumgart-Elf auf elitärem Level statt (3 Standard-Gegentore).

Auf dem Weg nach vorne bedienen sich die Eisernen oft einfachster Mittel. Nur Bochum (2,14) und Leipzig (2,04) legen in Ballbesitz mehr Strecke zurück als Union Berlin (2,02 m/s). Das hat zwar nur zu einem Treffer in den letzten beiden Bundesliga-Partien gereicht (7 Tore in den 8 vorangegangenen Spielen), aber oft zu Zählern geführt.

Das Selbstvertrauen der Schwaben ist dagegen nicht hoch. Stuttgart konnte nur eines der acht vorherigen Bundesliga-Spiele gewinnen (2U, 5N) und hat in diesem Zeitraum 15 Gegentreffer zugelassen - nur Bochum und Kiel kassierten mehr (16).

Wir rechnen den Köpenickern wegen ihrer Form-Vorteile große Chancen aus, die Fahrkarte für das siebte Bundesliga-Jahr in Folge mit einem Punktgewinn gegen den VfB Stuttgart ziehen zu können.

So seht ihr Union Berlin - VfB Stuttgart im TV oder Stream:

19. April 2025, 18.30 Uhr, An der Alten Försterei, Berlin

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky

Allerdings müssen wir mit einberechnen, dass der VfB unter Sebastian Hoeneß alle vier Pflichtspiel-Duelle gegen die Gastgeber gewonnen hat (3x Bundesliga, 1x DFB-Pokal).

Trotzdem erwarten wir in unserem Union Berlin gegen VfB Stuttgart Tipp, dass die Baumgart-Auswahl das Offensivspiel der Gäste erfolgreich limitieren kann. Schließlich wurden in den beiden vergangenen Paarungen an der Alten Försterei Bayern (1:1) und Wolfsburg (1:0) kombiniert bei einem Torerfolg gehalten.

Union Berlin vs VfB Stuttgart: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Union Berlin: Rönnow - Leite, Doekhi, Querfeld - Trimmel, Khedira, Haberer, Rothe - Schäfer, Skarke - Ilic

Ersatzbank Union Berlin: Schwolow, Vogt, Roussillon, Juranovic, Tousart, Benes, Preu, Hollerbach, Ljubicic

Startelf VfB Stuttgart: Nübel - Stergiou, Jeltsch, Hendriks, Mittelstädt - Stiller, Karazor - Leweling, Undav, Führich - Demirovic

Ersatzbank VfB Stuttgart: Bredlow, Jaquez, Stenzel, Keitel, Millot, Bruun Larsen, Rieder

Insgesamt haben die Hausherren nicht mehr als 39 Gegentreffer zugelassen (6.), was unter anderem an den herausragenden Leistungen der Innenverteidigung liegt.

Diogo Leite, Danilho Doekhi und Leopold Querfeld messen jeweils über 1,90 Meter Körpergröße. Flanken sind gegen die drei ebenso wenig effektiv wie gegnerische Konter, von denen der FCU als einziges Bundesliga-Team noch kein Gegentor hingenommen hat.

Wie gut die Arbeitsmoral im gesamten Team von Steffen Baumgart ist, lässt sich an verschiedenen Parametern bemessen.

Die Eisernen (120,3) laufen nach St. Pauli (120,9 km) die meisten Kilometer pro Spiel und Top-Angreifer Benedict Hollerbach (8 Tore) hat unter allen Bundesliga-Feldspielern die achtmeisten Zweikämpfe gewonnen (298).

Unser Union Berlin - VfB Stuttgart Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore

Für die Köpenicker ist diese Partie ein Jubiläum. Es ist das 200. Bundesliga-Spiel seit dem Aufstieg im Jahr 2019 und zugleich die 100. Bundesliga-Begegnung an der Alten Försterei. Die Form der vergangenen Wochen hat das Baumgart-Team in die Favoritenrolle geschoben.

Kampf, Laufbereitschaft und Fußball-Basics werden unserer Meinung nach diesen Vergleich prägen. Dabei kommt eine intensive Begegnung heraus, die eher zum Spielstil der Gastgeber passt.