Union Berlin - VfB Stuttgart Tipp, Prognose & Quoten | 23.08.2025

SPORT1 Betting 22.08.2025 • 18:00 Uhr Union Berlin - VfB Stuttgart Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Für wen geht es in dieser Saison wieder aufwärts?

Unser Union Berlin - VfB Stuttgart Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 23.08.2025 lautet: Die Zeiten, in denen es die Gegner der Eisernen an der Alten Försterei besonders schwer hatten, scheinen vorbei. Auch im Wett Tipp heute wartet zum Saisonauftakt kein Dreier auf die Köpenicker.

Der 1. FC Union Berlin kassierte an den letzten zehn Bundesliga-Spieltagen (4S, 5U) lediglich eine Niederlage. Das ist seit Beginn des 25. Spieltags, zusammen mit Bremen und Bayern, der Bestwert. Trotzdem gehen die Eisernen aus Sicht der Buchmacher als Außenseiter in die Union Berlin VfB Stuttgart Prognose.

Das hat in erster Linie mit den Schwaben zu tun, denen unter Coach Sebastian Hoeneß 2025/26 wieder eine gute Saison zugetraut wird. Auch wir sehen die Gäste am 1. Spieltag vorne und spielen mit einer Quote von 1,72 bei Betway den Union Berlin VfB Stuttgart Wett Tipp heute “Doppelte Chance x/2 & Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Union Berlin vs VfB Stuttgart auf “Doppelte Chance x/2 & Über 1,5 Tore”:

Die Eisernen konnten gerade mal 3 von 15 Duellen gegen den VfB gewinnen

Die Schwaben sind seit vier BL-Vergleichen und in der Ära Sebastian Hoeneß gegen Union noch ohne Niederlage

Die Köpenicker absolvierten 2024/25 ihre schwächste Heimsaison in der Bundesliga

Union Berlin vs VfB Stuttgart Quoten Analyse:

Die Union Berlin vs VfB Stuttgart Quoten schlagen sich etwas mehr auf die Seite der Gäste. Das hat unter anderem mit dem direkten Vergleich und der schwachen Heimbilanz der Eisernen in der Vorsaison zu tun. So klettern die Quoten für einen Sieg der Gäste auf einen Höchstwert von 2,25.

Auf der Gegenseite haben die Buchmacher für einen Heimdreier Union Berlin gegen VfB Stuttgart Wettquoten zwischen 3,00 und 3,20 notiert.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Union Berlin vs VfB Stuttgart Prognose: Finden die Eisernen zu ihrer alten Heimstärke?

Nachdem Union in den letzten beiden Spielzeiten gegen den Abstieg kämpfen musste, hoffen die Eisernen nun auf eine sorgenfreie Spielzeit. Doch nach vier 0:1-Niederlagen in den Testspielen steckten die Berliner scheinbar schon in einer kleinen Krise. Vor allem offensiv war die Mannschaft von Coach Steffen Baumgart viel zu harmlos. Der neue Trainer hatte die Köpenicker zwar in der Vorsaison nach einem holprigen Start zum Klassenverbleib geführt. Eine Entwicklung ist aber noch nicht zu erkennen. Der FC Union hat sich lediglich wieder auf alte Tugenden und die präferierte Spielweise der vergangenen Jahre konzentriert.

Durch das tiefe und kompakte Verteidigen ist der Weg zum gegnerischen Tor nach dem Ballgewinn extrem lang. Im Pokal siegten die Eisernen zwar souverän mit 5:0 beim Regionalligisten FC Gütersloh. Hier entstand die Torgefahr allerdings hauptsächlich durch Standards. Auch ist die Alte Försterei keine Festung mehr. In der letzten Saison gab es daheim nur 21 Punkte (5S, 6U, 6N). Das ist ein neuer Minusrekord für den Verein in einer Bundesliga-Saison. Auch konnte der FCU keines der letzten drei BL-Heimspiele gewinnen (2U 1N) und kassierte dabei neun Gegentore. Aber Achtung: Die Berliner verloren in keiner der letzten vier BL-Saisons das Auftaktspiel (2S, 2U).

Nach Vizemeisterschaft 2023 und Pokalsieg 2024 ist die Erwartungshaltung in Stuttgart gestiegen. Doch andererseits kann Coach Sebastian Hoeneß durch diese Erfolge ruhig arbeiten. Mit einem Punkteschnitt von 1.79 ist er der erfolgreichste Trainer in der BL-Historie der Schwaben. In diesem Sommer konnten bis auf Millot alle Leistungsträger gehalten werden. Die Mannschaft ist eingespielt. In der vergangenen Spielzeit holte der VfB auswärts mehr Punkte (27) als zu Hause (23). Diese Statistiken sprechen für unseren Union Berlin VfB Stuttgart Tipp.

Dafür ließen die Brustringträger 23 Punkte nach Führungen liegen (vier Remis, fünf Niederlagen), so viele wie kein anderes Team. So reichte es am Ende nur für Platz 9 in der Abschlusstabelle. Auch starteten die Stuttgarter zuletzt nicht so gut in eine neue Saison. Der VfB verlor sieben der letzten 11 Auftaktspiele in der Bundesliga (2S, 2U). Zum Ende der vergangenen Spielzeit gab es allerdings drei Siege in der Liga und den Erfolg im DFB-Pokal. Im ersten Pflichtspiel 2025/26 musste die Hoeneß-Elf ein 1:2 im Supercup gegen die Bayern hinnehmen.

Union Berlin - VfB Stuttgart Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Union Berlin: 5:0 Gütersloh (A), 0:1 Olympiakos (H), 0:1 Espanyol (H), 0:1 Schweinfurt (A), 0:1 Greuther Fürth (A)

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart: 1:2 Bayern München (H), 0:1 Bologna (H), 7:1 Fellbach (A), 4:2 Bielefeld (A), 3:2 RB Leipzig (A)

Letzte 5 Spiele Union Berlin vs VfB Stuttgart: 4:4, 0:3, 3:0, 1:1, 2:1

Dieses Duell gab es schon 15-mal. Bisher konnte Union lediglich drei Spiele für sich entscheiden, bei sieben Remis und fünf Niederlagen. Schaut man nur auf die Erstligavergleiche ist die Statistik mit jeweils drei Siegen und vier Remis aber ausgeglichen.

Die Schwaben sind gegen die Berliner seit vier BL-Spielen ungeschlagen sind (3S 1U). Auch Sebastian Hoeneß ist nach vier Kräftemessen gegen Steffen Baumgart noch ohne Niederlage.

Zwei Aufeinandertreffen haben dabei einen besonderen Platz in der Geschichte. In der Saison 2018/19 setzten sich die Köpenicker gegen die Stuttgarter in der Bundesliga-Relegation durch.

Und beim 4:4 zwischen beiden Teams am 30. Spieltag 2024/25 in der Hauptstadt fielen zum einzigen Mal acht Tore in der ersten Hälfte eines Bundesliga-Spiels. Ganz so viele Tore erwarten wir in unserer Union Berlin VfB Stuttgart Prognose diesmal sicher nicht.

Trotzdem müssen wir zwei Stürmer auf dem Zettel haben. Andrej Ilic war mit sieben Toren in der Vorsaison bester Rückrunden-Torschütze der Eisernen. Gegen den VfB schnürte er beim 4:4 seinen ersten Bundesliga-Doppelpack.

Und bei den Schwaben traf Nick Woltemade erstmals in drei BL-Spielen in Folge. Dank Winamax müssen wir uns nicht zwischen den beiden Angreifern entscheiden. Denn für den Union Berlin VfB Stuttgart Tipp “Ilic oder Woltemade treffen” gibt es bei dem Bookie eine 1,78.



So seht ihr Union Berlin - VfB Stuttgart im TV oder Stream:

23. August 2025, 15:30 Uhr, Stadion an der Alten Försterei, Berlin

Übertragung TV: Sky, DAZN

Übertragung Stream: Sky Go, DAZN

Als Einzelspiel könnt ihr die Partie zwischen Union Berlin und dem VfB Stuttgart wie gewohnt bei Sky sehen. Die Partie wird am Samstagnachmittag aber auch ab 15:30 Uhr bei DAZN in der neuen Konferenz gezeigt.

Union Berlin vs VfB Stuttgart: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Union Berlin: Rönnow - Doekhi, Querfeld, Rothe - Trimmel, R. Khedira, Skov - Schäfer, Haberer - Burke, Ilic

Ersatzbank Union Berlin: Raab, Juranovic, Köhn, Jeong, Kemlein, Kral, Skarke, Ansah, Ljubicic

Startelf VfB Stuttgart: Nübel - Vagnoman, Jaquez, Chabot, Mittelstädt - Karazor, Stiller - Leweling, Führich - Undav - Woltemade

Ersatzbank VfB Stuttgart: Bredlow, Drljaca, Al-Dakhil, Assignon, Hendriks, Jeltsch, P. Stenzel, Zagadou, Chema, Darvich, Jovanovic, Keitel, Nartey, Demirovic, Diehl, Tiago Tomas

Die Hausherren müssen am Samstag ohne Burcu, Diogo Leite, Nsoki und Ogbemudia auskommen. Bei den Gästen fallen Silas und Stergiou aus. Große Auswirkungen auf unsere Union Berlin VfB Stuttgart Prognose haben die Ausfälle aber nicht.

Unser Union Berlin - VfB Stuttgart Tipp: Doppelte Chance x/2 & Über 1,5 Tore

Für beide Vereine soll es in dieser Saison in der BL-Tabelle wieder nach oben gehen. Der VfB macht bisher aber einen deutlich besseren Eindruck. Nach guten Testspielergebnissen musste sich Stuttgart den Bayern im Supercup nur knapp geschlagen geben.

So trauen wir den Gästen am Samstag auch mindestens einen Punkt zu. Unsere Einschätzung wird durch den direkten Vergleich und die zuletzt schwache Heimbilanz der Eisernen unterstrichen.