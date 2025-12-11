Union Berlin vs Leipzig Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Bundesliga am 12.12.2025

SPORT1 Betting 11.12.2025 • 18:00 Uhr Die neuesten Union Berlin vs Leipzig Prognosen von unserem Wett-Experten für dieses Bundesliga-Duell am 12.12.2025.

In unserer Analyse spricht vieles für einen Sieg der Gäste aus Leipzig. In dem Bundesligaspiel, das am Freitag, den 12. Dezember 2025, um 20:30 Uhr angepfiffen wird, sollte die überlegene Form der Leipziger den Ausschlag geben. Die aktuellen Union Berlin vs Leipzig Quoten spiegeln diese Einschätzung wider.

Für diese Begegnung favorisieren wir die Gäste und empfehlen daher bei Bet-at-home den Tipp „Sieg Leipzig“ mit einer attraktiven Quote von 2,00.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

RB Leipzig befindet sich in einer beeindruckenden Verfassung und will seine Position in den Top-Vier festigen. Seit der Auftaktniederlage gegen die Bayern hat das Team von Ole Werner neun seiner zwölf Ligaspiele gewonnen und dabei im Schnitt nur 0,58 Gegentore pro Spiel kassiert. Diese defensive Stabilität ist ein entscheidender Faktor für unsere Union Berlin vs Leipzig Prognose.

Im Gegensatz dazu kämpft Union Berlin um den Klassenerhalt und konnte lediglich eines der letzten sechs Spiele für sich entscheiden. Die Offensive der Gastgeber gehört zu den schwächsten der Liga, mit nur 13 erzielten Toren und dem drittniedrigsten Wert an erwarteten Toren (xG) von 15,05. Leipzig hingegen stellt eine der torgefährlichsten Mannschaften und wird hier gerade mal von den Bayern übertroffen.

Die Union Berlin vs Leipzig Quoten der Buchmacher geben den Gästen eine Siegwahrscheinlichkeit von 50 % und bestätigen damit ihre Favoritenrolle. Selbst die aktuellen Union Berlin vs Leipzig Team-News, die einige Ausfälle bei Leipzig vermelden, ändern wenig an dieser Einschätzung.

Union Berlin vs Leipzig: Tipps für Wettfreunde

Basierend auf unserer Analyse und den aktuellen Daten haben wir einige interessante Wett-Tipps für dich zusammengestellt. Hier sind unsere Empfehlungen für das bevorstehende Duell:

Sieg Leipzig ( Quote 2,00 bei Bet-at-home ): Die Formkurve spricht klar für die Gäste. Mit neun Siegen aus den letzten zwölf Ligaspielen und einer beeindruckenden Tordifferenz geht Leipzig als klarer Favorit in die Partie. Der jüngste 6:0-Erfolg gegen den Champions-League-Teilnehmer Frankfurt unterstreicht die Form, während Union seit mehreren Spielen auf einen Sieg wartet. Die angebotene Quote für einen Auswärtssieg erscheint daher sehr verlockend.

Unter 2,75 Tore ( Quote 1,77 bei Bet365 ): Leipzigs Defensive hat sich unter Ole Werner enorm stabilisiert und ließ in den letzten fünf Pflichtspielen dreimal kein Gegentor zu. In Kombination mit Unions schwacher Offensive deutet vieles auf ein torarmes Spiel hin. Bemerkenswert ist auch, dass in den letzten elf direkten Duellen nie mehr als drei Tore fielen und die letzten beiden Begegnungen sogar torlos endeten.

Union Berlin erzielt kein Tor (Unter 0,5 Tore) (Quote 2,90 bei Bet-at-home): Dieser Tipp baut ebenfalls auf der defensiven Stärke Leipzigs und der offensiven Harmlosigkeit Unions auf. Leipzig hat in den letzten drei Ligaspielen eine weiße Weste bewahrt. Union Berlin hat nicht nur einen der schwächsten xG-Werte der Liga, sondern blieb auch in den letzten vier direkten Aufeinandertreffen mit Leipzig ohne eigenen Treffer. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Leipziger Abwehrreihe erneut standhält, ist hoch.

