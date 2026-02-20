Union Berlin vs Leverkusen Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Bundesliga am 21.02.2026

SPORT1 Betting 20.02.2026 • 18:00 Uhr Die neuesten Union Berlin vs Leverkusen Prognosen von unserem Wett-Experten für dieses Bundesliga-Duell am 21.02.2026.

Die Werkself gehört nicht gerade zu den Lieblingsgegnern der Eisernen. Denn Union gewann gerade mal eines der 13 Bundesliga-Spiele gegen Leverkusen (1-0 im Januar 2021). Seither blieben die Berliner zehn BL-Spiele gegen B04 sieglos (5U, 5N). Dieses Mal könnte für die Köpenicker aber etwas Zählbares drin sein.

Trotz des Tabellenunterschieds deutet bei der Bundesliga-Partie zwischen Union Berlin und Bayer Leverkusen am Samstag, den 21.02.2026, vieles auf eine Punkteteilung hin. Die Union Berlin vs Leverkusen Quoten spiegeln ein ausgeglichenes Spiel wider, obwohl die Gäste in der Tabelle 14 Punkte Vorsprung haben. Der Anstoß erfolgt um 15:30 Uhr.

Unsere Union Berlin vs Leverkusen Prognose favorisiert daher ein Unentschieden, wofür bet-at-home eine Quote von 3,40 anbietet.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Obwohl Bayer Leverkusen nach einer beeindruckenden Formkurve als Favorit in die Partie geht, deuten die Wettquoten darauf hin, dass die Gastgeber aus Berlin durchaus Chancen auf einen Punktgewinn haben.

Die Werkself kämpft um einen Platz in der Champions League und könnte mit einem Sieg unter die ersten Vier vorrücken. Union Berlin hingegen hat seit sieben Spielen nicht mehr gewonnen und steckt im Mittelfeld fest, besitzt aber ein komfortables Sechs-Punkte-Polster auf die Abstiegszone.

Taktisch prallen zwei Welten aufeinander: Leverkusen verzeichnet den zweithöchsten Ballbesitz der Liga, während Union mit nur 39 Prozent das Schlusslicht bildet. Es ist zu erwarten, dass die „Eisernen“ sich zurückziehen und auf Konter lauern werden.

Problematisch für die Berliner könnte Leverkusens Effizienz vor dem Tor sein, die ihre erwarteten Tore (xG) deutlich übertrifft und in den letzten sechs Spielen durchschnittlich 2,5 Treffer pro Partie erzielte.

Die Defensive der Hauptstädter wirkt anfällig, mit 37 Gegentoren nach 22 Spielen – der höchste Wert seit der Saison 2019/20. Die aktuelle Personalsituation und die Union Berlin vs Leverkusen Aufstellungen werden ebenfalls eine Rolle spielen, da bei Union wichtige Spieler wie Robert Skov fehlen, während Leverkusen auf die Rückkehr von Jonas Hofmann hofft.

Leverkusen hat in den letzten zehn direkten Duellen nicht verloren, davon fünf gewonnen und fünf unentschieden gespielt.

Union Berlin vs Leverkusen: Wett Tipps für Tipper

Basierend auf unserer Analyse und den aktuellen Union Berlin vs Leverkusen Quoten haben wir einige interessante Wett Tipps für dich zusammengestellt. Diese Union Berlin vs Leverkusen Prognosen berücksichtigen die Form beider Teams sowie die besonderen Umstände des Spiels.

Unentschieden ( Quote 3,40 bei Bet-at-home ): Leverkusen steht zwischen zwei wichtigen Champions-League-Spielen gegen Olympiakos und hat nur etwa 3,5 Tage zur Regeneration. Union Berlin hatte hingegen eine ganze Woche zur Vorbereitung. Dieser Vorteil, gepaart mit dem Heimrecht, könnte entscheidend sein. Union hat zu Hause bereits fünfmal unentschieden gespielt, unter anderem gegen Top-Teams wie Bayern (2:2) und Freiburg (0:0), was diesen Tipp sehr attraktiv macht. Die Quote für ein Unentschieden liegt bei 3,40.

Über 2,5 Tore ( Quote 1,88 bei Bet-at-home ): In der Bundesliga fallen im Schnitt 3,19 Tore pro Spiel, und auch die Partien beider Mannschaften sind meistens torreich (Union: 2,95; Leverkusen: 3,33). Da Union Berlin zu Hause gegen eine möglicherweise müde Leverkusener Mannschaft offensiver agieren könnte, um die Chance auf drei Punkte zu nutzen, sind mehrere Tore wahrscheinlich. Eine Wette auf über 2,5 Tore wird mit einer Quote von 1,88 angeboten.

Beide Teams treffen - Ja (Quote 1,65 bei Bet-at-home): Union Berlin hat die Möglichkeit, aus Leverkusens Doppelbelastung Kapital zu schlagen. Obwohl die Berliner seit sieben Spielen sieglos sind, haben sie zu Hause bereits gegen starke Gegner wie Stuttgart, Hoffenheim und München getroffen. Gleichzeitig verfügt Leverkusen über den sechstbesten Auswärtsangriff der Liga, hat aber in dieser Saison noch kein einziges Auswärtsspiel ohne Gegentor beendet. Die Quote dafür, dass beide Teams treffen, beträgt 1,65.

