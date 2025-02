Union St. Gilloise - Ajax Amsterdam Tipp, Prognose 13.02.

Unser Union St. Gilloise - Ajax Amsterdam Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 13.02.2025 lautet: Beide Teams müssen in den Playoffs zur K.o.-Phase der Europa League “nachsitzen”. Im Wett Tipp heute geht Ajax zumindest nicht als Verlierer vom Platz.

Am 13. Februar 2025 um 18:45 Uhr steigt im Koning Boudewijnstadion ein packendes Europa-League-Duell zwischen Royale Union Saint-Gilloise und Ajax Amsterdam. Beide Teams haben in ihren letzten Spielen starke Leistungen gezeigt, in der Union St. Gilloise Ajax Amsterdam Prognose nehmen wir aber vor allem die Niederländer ins Visier.