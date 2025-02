Valencia - Barcelona Tipp, Prognose & Quoten | 06.02.2025

SPORT1 Betting 05.02.2025 • 12:00 Uhr Valencia - Barcelona Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Copa del Rey Wette | Welche Lehren hat Valencia aus dem 1:7-Debakel gezogen?

Unser Valencia - Barcelona Sportwetten Tipp zum Copa del Rey Spiel am 06.02.2025 lautet: Ebenso wie im Liga-Duell vor weniger als zwei Wochen erwarten wir im Wett Tipp heute mindestens einen Torjubel auf beiden Seiten.

Es muss in unserer Valencia Barcelona Prognose keinen erneuten Untergang der Fledermäuse geben - ausgeschlossen ist eine Wiederholung der 1:7-Pleite von vor etwas weniger als zwei Wochen aber ebenso wenig. Tendenziell erwarten wir von “Los Che” jedoch deutlich mehr Gegenwehr als noch im Liga-Auswärtsspiel.

Die Gastgeber ziehen in der Regel große Energie aus den Heimspielen, in denen sie in dieser Spielzeit deutlich besser abgeschnitten haben als in der Ferne. Im Valencia Barcelona Wett Tipp heute dürfen sich die Zuschauer auf einige Treffer freuen. Für eine Quote von 1,93 spielen wir bei Bwin “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Valencia vs Barcelona auf “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore”:

Valencia hat in allen 7 Pflichtspielen seit der Verpflichtung von Carlos Corberan getroffen.

Die letzten 3 direkten Duelle enthielten insgesamt 17 Tore.

Seit dem Jahreswechsel sind in 9 Barca-Begegnungen 43 Tore gefallen.

Valencia vs Barcelona Quoten Analyse:

Seit Jahren schon zählt Valencia in der spanischen Primera Division nicht mehr zu den Top-Teams. In dieser Spielzeit droht den Fledermäusen jedoch sogar der Abstieg aus dem spanischen Oberhaus. Den Spielern gibt der Pokalwettbewerb eine angenehme Alternative. Die Außenseiterrolle gebührt “Los Che” in den Valencia Barcelona Quoten dennoch.

Deutsche Wettanbieter halten es mit den Valencia Barcelona Wettquoten ähnlich wie die restlichen Buchmacher. Barca wird der Sieg bei Quoten von circa 1,44 beinahe schon im Vorfeld überreicht, während ein Überraschungserfolg der Fledermäuse mit Quoten bis 7,20 tatsächlich einer großen Sensation gleichkommt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Valencia vs Barcelona Prognose: Ein neue Chance für die Fledermäuse

Die Highlights aus der letzten Begegnung zwischen Valencia und Barcelona sind sicher vielen bekannt. Vor weniger als zwei Wochen glitten die Akteure der Blaugrana durch die Defensive von “Los Che”. Nach 90 Minuten entließen die Katalanen den abstiegsgefährdeten Klub mit einer 1:7-Pleite.

Zu hoch sollte diese einzelne Partie nicht gewichtet werden. Valencia entwickelt sich seit dem Trainerwechsel in die erhoffte Richtung und verlor unter Carlos Corberan nur zwei von sieben Pflichtspielen - gegen Real Madrid (1:2) und eben Barcelona (1:7).

Von den fünf übrigen Begegnungen haben die Fledermäuse vier Partien gewonnen. Zu Hause feierte die Corberan-Elf zwei Siege aus drei Pflichtspielen. Ein weiterer Beleg für die drastischen Unterschiede in Heim- und Auswärtsspielen.

In dieser La-Liga-Saison fuhren “Los Che” 1,36 Punkte pro Heimspiel und nur 0,36 Zähler pro Gastauftritt ein. Zudem erzielte der Tabellen-Vorletzte in der eigenen Arena 16 von 22 Saisontoren. Barca muss sich im Valencia vs. Barcelona Tipp definitiv auf mehr Gegenwehr der Gastgeber einstellen.

Valencia - Barcelona Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Valencia: 2:1 Celta Vigo (H), 1:7 Barcelona (A), 1:0 Real Sociedad (H), 2:0 Ourense (A), 1:1 Sevilla (A).

Letzte 5 Spiele Barcelona: 1:0 Alaves (H), 2:2 Atalanta Bergamo (H), 7:1 Valencia (H), 5:4 Benfica Lissabon (A), 1:1 Getafe (A).

Letzte 5 Spiele Valencia vs. Barcelona: 1:7 (A), 1:2 (H), 2:4 (A), 1:1 (H), 0:1 (A).

Darüber hinaus konnten die Fledermäuse ihre drei vorangegangenen Heimspiele gegen die Katalanen stets in enge Konflikte verwandeln, die allesamt nur ein Tor Differenz auf die Anzeigetafel gebracht haben.

In der Valencia vs. Barcelona Prognose gehen wir auch deshalb von einer recht knappen Angelegenheit aus. Ruft ihr die Merkur Bets App auf, findet ihr für einen “Sieg Valencia (HC +2)” eine Quote von 1,65. Offensichtlich sind die Wettanbieter ganz ähnlicher Meinung.

Bisher haben die Fledermäuse in allen sieben Pflichtspielen unter Carlos Corberan mindestens ein Tor erzielt. Ein erneuter Treffer kann ihnen gegen die Blaugrana gelingen, daran haben wir keine Zweifel.

Barca spielt unter Hansi Flick riskant und entscheidet Begegnungen vor allem über die starke Offensive und nicht dank einer unüberwindbaren Verteidigung. Sechs der sieben vorangegangenen Pflichtspiele der Katalanen enthielten Tore auf beiden Seiten, was unseren Valencia vs. Barcelona Tipp bestätigt.

Wer im Angriff jedoch eine derart hohe Qualität aufs Feld bringen kann, kann in vielen Partien das bessere Ende für sich beanspruchen. Seit Jahresbeginn hat Barca neun Begegnungen bestritten, in denen insgesamt 43 Tore gefallen sind. Verloren hat die Flick-Elf keine einzige dieser neun Paarungen.

So seht ihr Valencia - Barcelona im TV oder Stream:

06. Februar 2025, 21.30 Uhr, Mestalla-Stadion, Valencia

Übertragung TV: Sportdigital, DAZN

Übertragung Stream: Sportdigital, DAZN

Robert Lewandowski ist zwar 36 Jahre alt, hat von seinen Abschluss-Qualitäten jedoch überhaupt nichts verloren. Der Angreifer erzielte beim letzten Sieg gegen Alaves (1:0) seinen 30. Saisontreffer (wettbewerbsübergreifend).

Eingeleitet werden viele Angriffe der Blaugrana über die Flügel. Dort dribbelt Lamine Yamal seine Gegenspieler regelmäßig schwindelig. Erst im Duell mit Alaves zeigte der junge Offensivspieler ein Solo in bester Messi-Manier und verzückte damit das Publikum.

Valencia vs Barcelona: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Valencia: Mamardashvili - Foulquier, Tarrega, Mosquera, Gava, Guerra, Barrenechea, Lopez, Almeida, Rioja, Duro

Ersatzbank Valencia: Dimitrievski, Diakhaby, Gasiorowski, Jesus Vazquez, Aarons, Pepelu, Guillamon, Canos, Fran Perez, Madrigal, Mir, Sadiq

Startelf Barcelona: Pena - Kounde, Cubarsi, Araujo, Balde, de Jong, Casado, Pedri, Lamine Yamal, Raphinha, Lewandowski

Ersatzbank Barcelona: Szczesny, Kochen, Eric Garcia, Martinez, Gerard Martin, Fort, Fermin Lopez, Torre, Fati, Ferran Torres, Victor

Individuell kann vermutlich kein Akteur der Gastgeber mit diesem Talentlevel mithalten. Über die vergangenen Wochen spielten sich dennoch einige Profis ins Schaufenster. Hugo Duro sammelte zum Beispiel vier Scorerpunkte in den ersten fünf La-Liga-Spielen des Kalenderjahres 2025.

An seiner Seite nahm Luis Rioja in den letzten Wochen eine immer prominenter werdende Rolle ein. Seinen zwei Scorerpunkten verdankten die Fledermäuse ihren vorangegangenen Heimsieg gegen Celta Vigo (2:1) und schöpfen dadurch Hoffnung für die Valencia gegen Barcelona Prognose.

Unser Valencia - Barcelona Tipp: Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore

Es wird ausgeglichener als noch im letzten Ligavergleich zugehen, doch der Sieg bleibt am Ende Barcelona. Ein Gegentor kann bei den Katalanen eigentlich immer eingeplant werden, ebenso wie eine Galavorstellung der eigenen Offensive, die in den meisten Paarungen den Unterschied ausmacht.