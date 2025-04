Venezia - AC Milan Tipp, Prognose, Quoten | 27.04.2025

SPORT1 Betting 25.04.2025 • 23:00 Uhr Venezia - AC Milan Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Hat Milan noch eine Chance auf den Europapokal?

Unser Venezia - AC Milan Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 27.04.2025 lautet: Milan müsste acht Punkte in fünf Spielen wettmachen für einen Europapokal-Platz, während Venezia ums Überleben in der Liga spielt. Im Wett Tipp heute setzt sich der Favorit durch.

Am 27. April 2025 um 12:30 Uhr erwartet uns im Stadio Pierluigi Penzo ein ungleiches Duell in der Serie A zwischen Venezia und AC Mailand. Venedig, derzeit auf Platz 18 mit 25 Punkten, kämpft gegen den Abstieg. Ihr Trainer Eusebio Di Francesco wird alles daran setzen, einen Überraschungssieg zu landen.

AC Milan, auf Platz 9 mit 51 Punkten, strebt nach einem Platz in den europäischen Wettbewerben, diese liegen aber schon acht Punkte entfernt. Unter der Woche gelang den Rossoneri mit einem 3:0-Erfolg im Coppa-Semifinal-Rückspiel gegen Inter Mailand ein Sensationscoup, der sie ins Finale beförderte. Jene Leidenschaft wird auch in der Venezia AC Milan Prognose notwendig sein. Sergio Conceicao und seine Mannschaft sind auf jeden Fall die klaren Favoriten auf den Sieg.

Daher lautet unser Venezia AC Milan Wett Tipp heute: “Sieg AC Milan” zu einer Quote von 1,73 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Venezia vs AC Milan auf “Sieg AC Milan”:

AC Milan hat die letzten Begegnungen dominiert und ist auch im Venezia vs AC Milan Tipp klar zu favorisieren.

Venedig kämpft gegen den Abstieg und hat Schwierigkeiten, gegen Top-Teams zu bestehen, kassierte aber zuletzt nur eine Pleite in 8 Spielen (1S, 6U)

Die Mailänder haben eine starke Offensive, haben unter der Woche Inter mit 3:0 geschlagen und werden motiviert sein, um die europäischen Plätze zu kämpfen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Venezia vs AC Milan Quoten Analyse:

Unser Wett-Tipp für dieses Spiel ist ein Sieg von AC Mailand. Die Rossoneri haben in den letzten Begegnungen gegen Venezia dominiert und befinden sich in guter Form. Ein Sieg ist entscheidend, um die Chancen auf einen Platz in den europäischen Wettbewerben der nächsten Saison zu wahren. Diesen trauen die besten Wettanbieter den Gästen auch dazu, denn auch in der Fremde werden niedrige Venezia AC Milan Quoten von 1,73 aufgerufen.

Für ein Unentschieden pendeln sich die Werte bei rund 3,90 ein. Sucht ihr nach der Bewertung eines Heimsieges, dann findet ihr in den Sportwetten Apps für einen Erfolg des Abstiegskandidaten recht hohe Venezia vs. AC Milan Wettquoten in Höhe von 4,60.

Venezia - AC Milan Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Venezia: 2:2 Empoli (A), 1:0 Monza (H), 1:1 Lecce (A), 0:1 Bologna (H), 0:0 Neapel (H).

Letzte 5 Spiele AC Milan: 3:0 Inter Mailand (A), 0:1 Atalanta Bergamo (H), 4:0 Udinese (A), 2:2 Fiorentina (H), 1:1 Inter Mailand (H).

Letzte 5 Spiele Venezia vs. AC Milan: 0:4 (A), 0:3 (H), 0:2 (A), 1:4 (H), 1:1 (A).

Unser Venezia - AC Milan Tipp: Sieg AC Milan

Wollen die Rossoneri noch in den Europapokal, dann muss in der Venezia gegen AC Milan Prognose ein Sieg her. Die Chancen stehen auch nicht schlecht, wenn die Gäste ihre Überlegenheit auf den Platz bringen.