Venezuela - Argentinien Tipp, Prognose, Quoten 10.10.2024

Unser Venezuela - Argentinien Sportwetten Tipp zum WM Qualifikation Spiel am 10.10.2024 lautet: Lionel Messi ist wieder zurück im Kreis der Nationalmannschaft. Das ist einer der Gründe, warum der amtierende Weltmeister im Wett Tipp heute zurecht der Favorit ist.

In der südamerikanischen Qualifikation für die WM 2026 sind acht Spieltage absolviert. Die besten sechs Teams bekommen ein direktes Ticket für die Endrunde. Weltmeister Argentinien führt die Tabelle mit 18 Punkten an. Dahinter geht es aber recht eng zu. Zwischen Rang 2 und Platz 8 liegen nur sieben Zähler. Auch die „Albiceleste“ braucht wieder einen Sieg. Am Donnerstag sind die Männer von Coach Lionel Scaloni zu Gast bei „Vinotinto“. Die Quoten der Venezuela Argentinien Prognose sprechen eine recht deutliche Sprache.

Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,52 bei Winamax für den Wett Tipp heute „Sieg Argentinien & Über 0,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Venezuela vs Argentinien auf „Sieg Argentinien & Über 0,5 Tore“:

Venezuela ist in der WM-Quali seit 4 Partien ohne Sieg

Vinotinto konnte nur 2 von 27 Duellen gegen die Albiceleste für sich entscheiden

Argentinien ist amtierender Weltmeister und führt auch die Tabelle der WM-Quali an

Venezuela vs Argentinien Quoten Analyse:

Als amtierender Weltmeister steht die Albiceleste auch in der Weltrangliste ganz oben. „Vinotinto“ findet sich dagegen aktuell auf Rang 40 des Rankings wieder. So sind die Venezuela Argentinien Quoten keine wirkliche Überraschung.

Für einen Sieg der „Seleccion“ schaffen es die Quoten bei den Wettanbietern mit PayPal gerade so auf einen Wert von knapp über 1,50. Deutlich höher gehen die Venezuela vs. Argentinien Wettquoten für einen Erfolg der Hausherren hinaus. Hier bekommt ihr Quoten zwischen 5,75 und 7,10.

Venezuela vs Argentinien Prognose: Zeigt die Albiceleste eine Reaktion?

Die Erfolge von Venezuela bei großen Turnieren sind bisher noch recht überschaubar. Für eine WM hat sich „Vinotinto“ noch nicht qualifiziert. Das beste Abschneiden bei einer Südamerika-Meisterschaft war der vierte Platz im Jahr 2011. Unter Trainer Fernando Batista, der die Auswahl seit März 2023 betreut, startete das Land dann aber toll in die Copa America 2024. Vor allem die Gruppenphase war mit drei Siegen gegen Ecuador, Mexiko und Jamaika bei 6:1 Toren überzeugend.

In der Runde der letzten Acht scheiterte man dann allerdings im Elfmeterschießen an Kanada. In den ersten acht Spielen unter Batista hatte die Auswahl nur eine Niederlage kassiert. So war Venezuela auch gut in die WM-Quali gekommen. Nun ist die Mannschaft allerdings in den „Eliminatorias Sudamericanas“ seit vier Partien ohne Sieg (3U, 1N). In diesem Zeitraum blieb man dreimal ohne eigenen Treffer. Noch steht „Vinotinto“ vor dem Venezuela Argentinien Tipp auf dem sechsten Platz, der für ein direktes WM-Ticket reichen würde.

28 Jahre lang war Argentinien ohne einen Titel bei einem großen Turnier geblieben. Dann sicherten sich Lionel Messi und Co. die Copa America 2021. Seitdem kamen mit der Finalissima 2022 (Sieger Copa America vs. Europameister), der Weltmeisterschaft 2022 und der Südamerikameisterschaft 2024 noch drei weitere Triumphe dazu. Bei der letzten Copa konnte die „Albiceleste“ selten glänzen. Lionel Messi konnte dem Spiel der Mannschaft auch nicht seinen Stempel aufdrücken und schleppte sich eher durchs Turnier.

Dafür war auf die Abwehr, die nur im Viertelfinale gegen Ecuador einen einzigen Treffer hinnehmen musste, Verlass. Am Ende reichte es mit einem 1:0-Sieg nach Verlängerung gegen Kolumbien trotzdem für die Titelverteidigung. Auch in der WM-Quali ist die Mannschaft von Coach Lionel Scaloni auf Kurs. Das 1:2 zu Gast in Kolumbien im bisher letzten Länderspiel war allerdings nach dem 0:2 daheim gegen Uruguay schon die zweite Pleite in acht Partien. Die anderen sechs Spiele wurden dafür alle gewonnen, bei einem gesamten Torverhältnis von 12:4.

Venezuela - Argentinien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Venezuela: 0:0 Uruguay (H), 0:4 Bolivien (A), 3:4 n.E. Kanada (H), 3:0 Jamaika (A), 1:0 Mexiko (H)

Letzte 5 Spiele Argentinien: 1:2 Kolumbien (A), 3:0 Chile (H), 1:0 Kolumbien (H), 2:0 Kanada (H), 4:2 n.E. Ecuador (H)

Letzte 5 Spiele Venezuela vs Argentinien: 0:3 (A), 1:3 (H), 0:2 (H), 3:1 (A), 1:1 (A)

Beide Nationen absolvierten schon 27 Länderspiele gegeneinander. Argentinien führt die Bilanz klar mit 23 Siegen an. Für Venezuela bleiben somit nur zwei Siege und zwei Unentschieden.

Zudem konnte „Vinotinto“ lediglich eines der letzten acht Duelle gegen die „Albiceleste“ für sich entscheiden. Im März 2019 gewannen die Venezolaner ein Testspiel gegen die „Seleccion“ in Madrid mit 3:1.

Bei zwei der letzten drei Aufeinandertreffen gewannen die Argentinier ohne Gegentor. Setzt sich diese Serie fort, bekommt ihr für den Venezuela Argentinien Tipp „Sieg Argentinien zu Null“ bei NEO.bet eine Quote von 2,18.

Venezuela vs Argentinien: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Venezuela: Romo - Aramburu, Osorio, Ferraresi, Navarro - Bello, J. Martinez, Casseres, Segovia, Soteldo - Rondon

Ersatzbank Venezuela: Graterol, Contreras - Gonzalez, Makoun, Vivas, Raap, Ramirez, Rincon, Machis, Savarino, Herrera, Pereira, Andrade, Cadiz, D‘Agostini

Startelf Argentinien: Benitez - Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico - Fernandez, MacAllister - De Paul, Gonzalez - Messi, Alvarez

Ersatzbank Argentinien: Musso, Rulli - Otamendi, Acuna, Pezzella, Montiel, Balerdi, Soler, Paredes, Lo Celso, Palacios, Almada, Bounanotte, Lautaro Martinez, Paz, Carboni

Die beste Nachricht für die argentinischen Fans ist natürlich die Rückkehr von Lionel Messi in den Kader der Nationalmannschaft.

Keeper Emiliano Martinez fehlt in der Venezuela Argentinien Prognose allerdings wegen einer Sperre.

Unser Venezuela - Argentinien Tipp: Sieg Argentinien & Über 0,5 Tore

Nach der Niederlage in Kolumbien muss der amtierende Weltmeister eine Reaktion zeigen. Denn die Tabellenführung in den „Eliminatorias Sudamericanas“ gerät so langsam in Gefahr. Der erste Verfolger Kolumbien, der noch ungeschlagen ist, hat nur noch zwei Punkte Rückstand.

Kurioserweise hatte Argentinien gegen Kolumbien eines der besten Spiele in den vergangenen Monaten absolviert, aber wegen der fehlenden Präzision im Torabschluss eine Pleite kassiert. Da passt es für die „Albiceleste“ nun aber doch ganz gut, dass „Vinotinto“ zuletzt ein paar Probleme hatte. Zudem spricht auch der direkte Vergleich deutlich für die Argentinier. Außerdem ist natürlich auch Lionel Messi wieder da.