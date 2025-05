VfB Stuttgart - Augsburg Tipp, Prognose, Quoten 11.5.2025

SPORT1 Betting 10.05.2025 • 09:00 Uhr VfB Stuttgart - Augsburg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Geht die Horror-Heimserie des VfB weiter?

Unser VfB Stuttgart - Augsburg Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 11.05.2025 lautet: Die Stuttgarter haben natürlich schon das DFB-Pokalfinale im Hinterkopf.

Zu Beginn der Amtszeit von Coach Sebastian Hoeneß war der VfB sehr heimstark, doch davon ist inzwischen nichts mehr übrig. Stuttgart hat die vergangenen sechs Bundesliga-Heimspiele alle verloren. Das ist natürlich laufender Negativrekord in der Historie des Vereins.

In unserer VfB Stuttgart Augsburg Prognose wollen die Schwaben diese Horror-Serie endlich beenden.

Darum tippen wir bei VfB Stuttgart vs Augsburg auf “Sieg VfB Stuttgart & Unter 4,5 Tore”:

Der VfB ist seit 7 Duellen gegen Augsburg ohne Niederlage

Seit November 2015 wartet der FCA auf einen Sieg in Stuttgart

Die Fuggerstädter sind der Lieblingsgegner von Coach Sebastian Hoeneß

VfB Stuttgart vs Augsburg Quoten Analyse:

Auch Buchmacher Merkur Bets ist die historische Heim-Misere der Schwaben nicht entgangen. Nichtsdestotrotz schickt er die Hausherren anhand der VfB Stuttgart vs Augsburg Quoten als klare Favoriten ins Rennen.

Für einen Sieg der Gastgeber bekommt ihr nur eine Quote von 1,56. Für eine Punkteteilung klettern die Quoten auf einen Wert von 4,50. Die höchsten Wettquoten gibt es mit einer 5,50 für einen Dreier der Gäste.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

VfB Stuttgart vs Augsburg Prognose: Der VfB schaut nach Berlin

Am vergangenen Wochenende auf St. Pauli setzte der VfB mit einem späten Treffer zum 1:0 dieses Mal selbst den Schlusspunkt, nachdem die Mannschaft in den vergangenen Wochen immer wieder kurz vor dem Ende einige Partien und Punkte verloren hatte. Nach nur einem Sieg aus den jüngsten zehn Spielen war der Dreier auf dem Kiez eine große Erleichterung. Tabellarisch hat sich durch den Erfolg zwar nur wenig geändert, aber fürs Selbstvertrauen und die Form mit Blick aufs Pokalfinale war er sehr wichtig. Rein rechnerisch sind Platz 6 und die Conference League mit einem Rückstand von sechs Punkten noch möglich.

Auf den aktuellen Tabellensechsten RB trifft man am 34. Spieltag. Zuerst soll aber die Heimpleiten-Serie beendet werden. Mal klemmte es bei der Chancenverwertung, mal beim Defensivverhalten, mal bei Standards und mal waren individuelle Patzer für die Pleiten verantwortlich. Der VfB Stuttgart kassierte in dieser BL-Saison auch 15 Gegentore in der Schlussviertelstunde, das ist alleiniger Liga-Höchstwert. Das Hoeneß-Team holte dafür auswärts mehr Punkte (24) als zu Hause (20). Nur der FC Bayern hatte in dieser Spielzeit mehr Großchancen (158) als Stuttgart (104).

Augsburg war mit nur einer Niederlage aus den ersten 13 Partien (6S, 6U) sehr stark in die Rückrunde gestartet. Aus den letzten drei Partien holte der FCA aber nur noch einen Punkt und verlor zuletzt erstmals in der zweiten Saisonhälfte zwei Spiele in Folge. Besonders bitter war das 1:3 daheim am vergangenen Spieltag gegen Kiel. In zwei Duellen gegen die Störche 2024/25 kommen die Männer von Coach Jess Thorup auf null Punkte und 2:8 Tore. Damit sind die Chancen auf Europa passé. Trotzdem wollen die Fuggerstädter den freien Fall stoppen.

Schon in der Vorsaison verabschiedete sich die Mannschaft mit fünf Niederlagen in die Sommerpause. Die Bilanz in der Fremde kann sich mit 23 Zählern allerdings sehen lassen. Gewinnt man am Sonntag in Stuttgart, hätte der Verein seine bisherige Rekordmarke aus der Saison 2015/16 eingestellt. Auch auf die Defensive ist Verlass. Einzig Bayern (14) und Leipzig (13) können 2024/25 mehr Weiße Westen vorweisen (11). Zudem stellt der FCA die beste Abwehr der Rückrunde (12). So rechnen wir beim VfB Stuttgart Augsburg Tipp nicht mit einem Torfestival.

VfB Stuttgart vs Augsburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart: 1:0 St. Pauli (A), 0:1 Heidenheim (H), 4:4 Union Berlin (A), 1:2 Werder Bremen (H), 4:0 Bochum (A)

Letzte 5 Spiele Augsburg: 1:3 Kiel (H), 0:2 Leverkusen (A), 0:0 Frankfurt (H), 2:1 Bochum (A), 1:3 Bayern München (H)

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart vs Augsburg: 1:0 (H), 1:0 (A), 1:0 (A), 3:0 (H), 1:1 (A)

Diese Paarung wurde schon 57 Mal ausgetragen. 28 Duelle entfallen dabei auf die Oberliga. In der Bundesliga folgt am Sonntag das 24. Kräftemessen. Der VfB führt die Statistik im Oberhaus mit zwölf Siegen zu neun Niederlagen an (2U).

Besonders wichtig für die VfB Stuttgart vs Augsburg Prognose sind natürlich die jüngsten Vergleiche. Seit sieben Pflichtspielen ist Stuttgart gegen Augsburg unbesiegt (6S, 1U). Die letzten vier Partien wurden sogar ohne ein Gegentor gewonnen.

In dieser Saison gab es dieses Aufeinandertreffen schon zweimal. Am 16. Spieltag und am 4. Februar im DFB-Pokal-Viertelfinale. Beide Male siegten die Brustringträger mit 1:0. Den letzten Sieg bei den Schwaben feierte der FCA im November 2015.

Auf Seiten der Hausherren können die Stürmer Ermedin Demirovic (5S, 1U) und Deniz Undav (4S) sowie Coach Sebastian Hoeneß (7S, 1U) jeweils eine tolle Bilanz gegen die Fuggerstädter vorweisen.

Die letzten drei Duelle gegen den FCA gewann der VfB mit 1:0.

So seht ihr VfB Stuttgart vs Augsburg im TV oder Stream:

11. Mai 2025, 19:30 Uhr, MHP Arena, Stuttgart

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Am 33. Spieltag der Bundesliga-Saison 2024/25 stehen am Sonntag noch mal drei Partien auf dem Programm. Diese Spiele werden exklusiv von DAZN übertragen.

Dazu gehört auch das Duell zwischen Stuttgart und Augsburg, welches um 19:30 Uhr in der MHP Arena von Stuttgart beginnt.

VfB Stuttgart vs Augsburg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf VfB Stuttgart: Nübel - Vagnoman, Jeltsch, Chabot, Mittelstädt - Karazor, Stiller - Leweling, Undav, Führich - Woltemade

Ersatzbank VfB Stuttgart: Bredlow, Seimen, Al-Dakhil, Hendriks, Jaquez, P. Stenzel, Keitel, Nartey, Rieder, Bruun Larsen, Demirovic, Diehl

Startelf Augsburg: Dahmen - Matsima, Gouweleeuw, Zesiger - M. Wolf, Onyeka, Jakic, Giannoulis - Rexhbecaj, Claude-Maurice - Essende

Ersatzbank Augsburg: Labrovic, Banks, Gumny, K. Schlotterbeck, F. Jensen, Kömür, Koudossou, Maier, M. Berisha, Mounié, P. Tietz

Die Hausherren haben bei der VfB Stuttgart vs. Augsburg Prognose einen Nachteil. Sie müssen ohne Spieler wie Chase, Millot, Raimund, Stergiou, Toure und Zagadou auskommen. Bei den Gästen fehlen dagegen nur Kabadayi und Oxford.

Unser VfB Stuttgart vs Augsburg Tipp: Sieg VfB Stuttgart & Unter 4,5 Tore

Kann der VfB die letzte Chance in dieser Saison auf ein Ende der historischen Heim-Negativserie nutzen? Wir trauen es den Schwaben zu, denn beim FCA ist im Endspurt der Saison auch die Luft raus.

Zudem spricht der direkte Vergleich in der jüngsten Vergangenheit klar für die Brustringträger. Außerdem haben die Hausherren einige Protagonisten am Start, die eine tolle Bilanz gegen die Fuggerstädter vorweisen können.