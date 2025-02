VfB Stuttgart - Bayern Tipp, Prognose & Quoten | 28.02.25

SPORT1 Betting 27.02.2025 • 10:00 Uhr VfB Stuttgart - Bayern Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Münchner mit nächstem großen Schritt Richtung Titel?

Unser VfB Stuttgart - Bayern Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 28.02.25 lautet: Die Schwaben werden den FCB nicht aufhalten. Außerdem dürften wir in unserem Wett Tipp heute wieder einige Tore zu sehen bekommen.

Die Meisterschaft in der Bundesliga scheint entschieden zu sein. Acht Punkte werden die Münchner auf Leverkusen wohl nicht mehr einbüßen. In unserer VfB Stuttgart Bayern Prognose muss der Rekordmeister zwar beim aktuellen Vizemeister ran, der grundsätzlich das Potenzial hat, den FCB zu ärgern, doch in der aktuellen Form sollten die Schwaben für das Team von Trainer Vincent Kompany nicht die allergrößte Hürde darstellen.

Wir gehen von einem Dreier der Gäste aus und entscheiden uns, auch um eine höhere Quote zu erzielen, für den VfB Stuttgart Bayern Wett Tipp heute “Sieg Bayern & Über 1,5 Tore” mit einer Quote von 1,84 bei NEO.bet .

Darum tippen wir bei VfB Stuttgart vs Bayern auf “Sieg Bayern & Über 1,5 Tore”:

Stuttgart hat 3 der letzten 4 Pflichtspiele zu Hause verloren.

Die Bayern haben 8 der letzten 9 Bundesliga-Partien gewonnen (1U).

In jedem der letzten 12 direkten Duelle gab es mindestens 3 Tore.

VfB Stuttgart vs Bayern Quoten Analyse:

Die Buchmacher schicken die Gäste aus München als klaren Favoriten ins Rennen. Die VfB Stuttgart Bayern Quoten für Wetten auf einen Erfolg des Rekordmeisters erreichen Werte bis 1,66. Wer dagegen auf einen Heimsieg der Schwaben setzt, der kann Quoten bis 4,55 erhalten.

Die “Doppelte Chance 1X” wirft Quoten bis 2,22 ab, empfehlen können wir sie aber nicht. Eher würden wir noch auf einen Handicap-Sieg der Gäste setzen. Die VfB Stuttgart Bayern Wettquoten für “Sieg Bayern mit mindestens zwei Toren Vorsprung” erreichen Höchstwerte bis 2,60. Spielt ihr eure Wette bei NEO.bet, könnt ihr eventuell noch den NEO.bet Promo Code verwenden.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

VfB Stuttgart vs Bayern Prognose: Schwaben kein Stolperstein für den FCB

Statt sechs Punkte holte der VfB Stuttgart an den vergangenen beiden Spieltagen gerade einmal einen Zähler. Sowohl im Heimspiel gegen Wolfsburg als auch in der Auswärtspartie am vergangenen Wochenende bei Hoffenheim hatten die Schwaben mit 1:0 geführt, am Ende aber jeweils keinen Sieg davontragen können.

Während sie gegen die Wölfe die recht späte Führung in der 72. Minute binnen kurzer Zeit noch komplett aus der Hand gaben (1:2), sollte die frühe Führung in Sinsheim am Ende auch nicht zu einem Dreier reichen (1:1). Damit bleibt es bei nur einem VfB-Sieg an den letzten fünf Bundesliga-Spieltagen (1U, 3N).

In der Formtabelle dieser letzten fünf Spieltage stehen die Schwaben mit nur vier Punkten auf dem 14. Platz. Lediglich Kiel und Heidenheim holten aus den letzten fünf Bundesliga-Partien weniger Zähler. Nicht zuletzt deswegen rechnen wir den Gastgebern in unserem VfB Stuttgart Bayern Tipp keine allzu großen Chancen aus.

Von den letzten vier Heimspielen in allen Wettbewerben haben die Brustringträger drei verloren und nur die DFB-Pokal-Partie gegen Augsburg knapp mit 1:0 für sich entschieden. Allein in der Bundesliga gab es in den letzten fünf Heimspielen drei Pleiten. In den ersten sieben Bundesliga-Heimpartien in dieser Spielzeit hatte es nur eine Niederlage gegeben.

VfB Stuttgart - Bayern Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart: 1:1 Hoffenheim (A), 1:2 Wolfsburg (H), 2:1 Dortmund (A), 1:0 Augsburg (H), 1:2 Gladbach (H)

Letzte 5 Spiele Bayern: 4:0 Frankfurt (H), 1:1 Celtic (H), 0:0 Leverkusen (A), 2:1 Celtic (A), 3:0 Bremen (H)

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart vs. Bayern: 0:4 (A), 3:1 (H), 0:3 (A), 1:2 (H), 2:2 (A)

Die Bayern auf der anderen Seite ließen am vergangenen Spieltag ihre Muskeln spielen und besiegten nach zwei dürftigen Auftritten in Leverkusen (0:0) und gegen Celtic (1:1) im Top-Spiel des 23. Spieltags den Dritten Frankfurt klar mit 4:0. Gleichzeitig blieben die Münchner damit auch im neunten Bundesliga-Match in Folge ungeschlagen.

Acht dieser letzten neun Partien im Oberhaus haben sie gewonnen (1U). Es gibt kaum eine Statistik, die der FCB nicht anführt. So hat er unter anderem mit 69 Treffern die mit Abstand meisten. Es folgt Meister Leverkusen mit “nur” 51 Toren. Allerdings erzielte der Rekordmeister lediglich 28 und damit nur etwas mehr als 40 Prozent aller Tore in der Fremde.

Auch die 28 Auswärtstore sind Liga-Höchstwert und daher auch ein Argument für unsere VfB Stuttgart Bayern Prognose, die unter anderem auf mindestens zwei Tore im Spiel abzielt. Auswärts kommt der FCB in dieser Bundesliga-Spielzeit aktuell auf eine 7-3-1-Bilanz.

Allerdings muss man dabei festhalten, dass der Rekordmeister nur zwei der letzten fünf Auswärtsbegegnungen im Oberhaus für sich entscheiden konnte (2U, 1N). Zudem hat er an das letzte Gastspiel im Ländle keine guten Erinnerungen. Allerdings bildet dieses auch eine ziemliche Ausnahme.

So seht ihr VfB Stuttgart - Bayern im TV oder Stream:

28. Februar 2025, 20:30 Uhr, MHPArena, Stuttgart

Übertragung TV: DAZN1

Übertragung Stream: DAZN

Das Duell des Vizemeisters gegen den Rekordmeister findet am Freitagabend statt und damit ist DAZN die richtige Anlaufstelle, wenn ihr diese Begegnung sehen wollt. Der Anbieter zeigt dieses Match auf seinem linearen Sender DAZN1 und auch im Stream.

Mit unserem VfB Stuttgart Bayern Tipp hätten wir beim letzten Gastspiel der Münchner im Schwabenland keinen Erfolg gehabt. Das entschieden nämlich die Stuttgarter klar mit 3:1 für sich. Zuvor hatte der FCB eindrucksvolle 13 Mal in Folge beim VfB gewonnen und in zwölf dieser 13 Fälle auch mindestens doppelt getroffen.

VfB Stuttgart vs Bayern: Die möglichen Aufstellungen

Startelf VfB Stuttgart: Nübel - Stergiou. Chabot, Jeltsch, Mittelstädt; Leweling, Karazor, Stiller, Führich; Undav, Woltemade

Ersatzbank VfB Stuttgart: Bredlow, Hendriks, Keitel, Jaquez, Rieder, Millot, Vagnoman, Bruun-Larsen, Demirovic

Startelf Bayern: Neuer - Laimer, Dier, Kim, Ito; Olise, Goretzka, Musiala, Pavlovic, Sane; Kane

Ersatzbank Bayern: Urbig, Boey, Davies, Guerreiro, Palhinha, Coman, Kimmich, Müller, Gnabry

Das Hinspiel in dieser Saison entschieden die Münchner zu Hause klar mit 4:0 für sich. Die erwähnte Auswärtspleite in der letzten Spielzeit war die einzige des Rekordmeisters in den letzten elf Duellen (8S, 2U). In jedem der letzten zwölf Aufeinandertreffen zwischen diesen beiden Klubs gab es mindestens drei Tore in der Partie.

Insofern würden wir im Rahmen der VfB Stuttgart Bayern Prognose auch durchaus den Tipp “Sieg Bayern & Über 2,5 Tore” empfehlen. Über die ODDSET Sport App gibt es hierfür eine deutlich lukrativere Quote von 2,10.

Unser VfB Stuttgart - Bayern Tipp: “Sieg Bayern & Über 1,5 Tore”

Nächste Woche Mittwoch steht für die Bayern das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen den “neuen” Rivalen Leverkusen an. Man darf daher davon ausgehen, dass angesichts des komfortablen Vorsprungs an der Tabellenspitze, die Münchner diesmal vielleicht nicht in Bestbesetzung starten. Allerdings war das auch gegen Frankfurt der Fall und das Ergebnis ist bekannt.

Wir sehen die Stuttgarter aktuell jedenfalls nicht in der Lage, dem FCB das Wasser reichen zu können. Wir erwarten daher einen Auswärtserfolg des Rekordmeisters, bei dem wir, wie für Duelle zwischen VfB und FCB zuletzt üblich, auch wieder einige Tore sehen werden.