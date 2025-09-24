VfB Stuttgart - Celta Vigo Tipp, Prognose & Quoten | 25.09.2025

SPORT1 Betting 24.09.2025 • 18:00 Uhr VfB Stuttgart - Celta Vigo Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Europa League Wette | Schlagen die Remis-Könige erneut zu?

Unser VfB Stuttgart - Celta Vigo Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 25.09.2025 lautet: Die Schwaben müssen sich im Wett Tipp heute auf eine enge Paarung mit wenigen Torchancen einstellen.

Letztes Jahr ist der VfB zurück auf die große Bühne gekehrt und hat Champions-League-Luft genossen. In unserer VfB Stuttgart Celta Vigo Prognose beginnen die Schwaben ihr nächstes Abenteuer auf europäischen Parkett - dieses Mal in der Europa League.

Zu Gast ist im VfB Stuttgart Celta Vigo Wett Tipp heute ein spanischer Kontrahent, der in dieser Spielzeit noch keinen Sieg errungen hat (5U, 1N). Wie in bislang allen sechs Auftritten der Himmelblauen fallen auch in der MHP-Arena “Unter 2,5 Tore”. Dafür erhaltet ihr bei Bet365 eine ansprechende Quote von 2,25.

Darum tippen wir bei VfB Stuttgart vs Celta Vigo auf “Unter 2,5 Tore”:

Alle 6 Pflichtspiele von Celta Vigo endeten in der laufenden Saison mit “Unter 2,5 Toren”.

Stuttgart gewann die ersten beiden Heimspiele dieser Saison jeweils ohne Gegentor (1:0 vs. Gladbach, 2:0 vs. St. Pauli).

Celta Vigo hat nur 5 Tore in 6 Pflichtspielen erzielt.

VfB Stuttgart vs Celta Vigo Quoten Analyse:

Rechtzeitig vor dem Auftakt in die Europa-League-Ligaphase hat der VfB einen wohl verdienten Heimsieg gegen St. Pauli gefeiert (2:0). Die Favoritenrolle ist der Mannschaft von Sebastian Hoeneß im Vergleich der VfB Stuttgart Celta Vigo Wettquoten nicht mehr zu nehmen.

In der MHP-Arena starten die Schwaben mit VfB Stuttgart Celta Vigo Quoten von circa 1,77 für einen Heimsieg. Dafür könnt ihr diesen Bet365 Bonus natürlich ebenso einsetzen, wie für ein Unentschieden (3,80) oder einen möglichen Auswärtssieg (4,20).

VfB Stuttgart vs Celta Vigo Prognose: Wohlfühlfaktor Heimspiel

Durchwachsen ist der Saisonstart für den VfB verlaufen. Auswärts hakte es in vielerlei Hinsicht. Im DFB-Pokal überwand der Titelverteidiger erst im Elfmeterschießen den Zweitligisten aus Braunschweig und in der Bundesliga kassierte die Hoeneß-Elf zwei Niederlagen in der Ferne.

Relevant für unseren VfB Stuttgart vs. Celta Vigo Tipp sind aber vor allem die beiden vorangegangenen Heimspiele des vierfachen DFB-Pokalsiegers. Zu Hause gewannen die Schwaben beide Bundesliga-Heimspiele - ohne Gegentor (1:0 vs. Gladbach, 2:0 vs. St. Pauli).

Im Bundesliga-Vergleich haben bislang nur Dortmund (2) und Bayern (3) weniger Gegentore als der VfB (4) zugelassen. Zudem haben nur drei Teams (Dortmund, Bayern und Mainz) weniger Schüsse aufs eigene Tor zugelassen als der EL-Teilnehmer (15).

Beide Statistiken stärken unseren Eindruck von einer soliden VfB-Verteidigung, die in der VfB Stuttgart gegen Celta Vigo Prognose maximal ein Gegentor kassieren sollte. Mehr hat der spanische Vertreter ohnehin noch in keinem Pflichtspiel dieser Saison erzielt (5 Tore in 6 Spielen).

VfB Stuttgart - Celta Vigo Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart: 2:0 St. Pauli (H), 1:3 Freiburg (A), 6:2 Großaspach (A), 1:0 Gladbach (H), 8:7 n.E. Braunschweig (A).

Letzte 5 Spiele Celta Vigo: 1:1 Rayo Vallecano (A), 1:1 Girona (H), 1:1 Villarreal (H), 1:1 Betis Sevilla (H), 1:1 Mallorca (A).

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart vs. Celta Vigo: 2:1 (H).

Damit richten wir unsere Aufmerksamkeit auf den kuriosen Saisonstart der Gäste. Im Anschluss an eine 0:2-Auftaktniederlage gegen Getafe endeten fünf aufeinanderfolgende Ligaspiele mit 1:1.

In unserem VfB Stuttgart - Celta Vigo Tipp könnte dieses Resultat erneut eintreten. Dafür holen wir einige Statistiken aus La Liga hervor. Kein spanischer Erstligist hat im Schnitt weniger erwartbare Gegentore pro Abschluss zugelassen als die Celtinas (0,08).

Die Offensivabteilung der Gäste ist jedoch nur selten positiv aufgefallen. Das Team von Claudio Giraldez erspielte selbst ebenfalls nur 0,08 erwartbare Tore pro eigenen Schuss. Diese Werte kommen unserer VfB Stuttgart vs. Celta Vigo Prognose sehr entgegen.

Aus der Vorbereitung dürften sich beide Mannschaften noch bestens bekannt sein. Im Rahmen eines Testspiels benötigte es 120 Minuten, um die Schwaben mit einem 2:1-Sieg vom Feld schlendern zu sehen.

Insgesamt treten die beiden Vereine zum vierten Mal in ihrer Historie gegeneinander an. 2000-01 duellierten sich Stuttgart und Celta Vigo im Uefa-Cup-Achtelfinale. Der Bundesligist verhinderte zu Hause zwar eine Niederlage (0:0), musste sich in Spanien jedoch knapp geschlagen geben (1:2).

So seht ihr VfB Stuttgart - Celta Vigo im TV oder Stream:

25. September 2025, 21 Uhr, MHP-Arena, Stuttgart

Übertragung TV: RTL +

Übertragung Stream: RTL +

Celta Vigo kehrt nach der Saison 2016-17 erstmals wieder zurück auf die Bühne der Europa League. Die Erinnerungen an die damaligen Auftritte würden die Gäste sicher gerne in der VfB Stuttgart vs. Celta Vigo Prognose auspacken.

Damals drangen die Himmelblauen bis ins Halbfinale vor, wo sie in zwei Begegnungen mit Manchester United den Kürzeren gezogen haben. Ein solcher Lauf ist im Hinblick auf die Rollenverteilung in dieser Begegnung noch weit entfernt.

VfB Stuttgart vs Celta Vigo: Die möglichen Aufstellungen

Startelf VfB Stuttgart: Nübel - Assignon, Jeltsch, Chabot, Mittelstädt - Stiller, Andres - Tomas, El Khannouss, Leweling - Demirovic

Ersatzbank VfB Stuttgart: Drljaca, Al-Dakhil, Hendriks, Stenzel, Vagnoman, Karazor, Nartey, Führich, Bouanani

Startelf Celta Vigo: Radu - Rueda, Fernandez, Lago, Ristic, Carreira - Alvarez, Beltran, Sotelo, Zaragoza - Iglesias

Ersatzbank Celta Vigo: Villar, Dominguez, Javi Rodriguez, Starfelt, Mingueza, Damian Rodriguez, Roman, Moriba, El-Abdellaoui, Aspas, Duran, Jutgla

Der gefährlichste Spieler im Giraldez-Team ist der 32-jährige Borja Iglesias. Der Angreifer zeigte sich bislang von drei der fünf Saisontore verantwortlich. Auf der Bank wartet mit Kapitän Iago Aspas (38 Jahre) ein extrem erfahrener Stürmer.

Auf ein großes Angebot an Mittelstürmern kann VfB-Trainer Sebastian Hoeneß nach dem Abgang von Nick Woltemade und der Undav-Verletzung nicht mehr zurückgreifen. Zumindest zeigte sich Ermedin Demirovic am letzten Wochenende mit einem Tor und einer Torvorlage in Topform.

Unser VfB Stuttgart - Celta Vigo Tipp: Unter 2,5 Tore

Beide VfB-Heimspiele dieser Saison enthielten weniger als zwei Tore. Außerdem verließ die Gastmannschaft in beiden Paarungen das Feld ohne eigenen Torerfolg. Auf Seiten der Gäste endete jedes Pflichtspiel der Saison mit exakt zwei Toren. Der Trend ist klar erkennbar.