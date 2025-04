VfB Stuttgart - Heidenheim Tipp, Prognose, Quoten 25.4.25

SPORT1 Betting 24.04.2025 • 11:00 Uhr VfB Stuttgart - Heidenheim Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Geht die Heim-Misere des VfB weiter?

Unser VfB Stuttgart - Heidenheim Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 25.04.2025 lautet: Die Brustringträger warten seit fünf BL-Heimspielen auf etwas Zählbares. Diese Negativserie dürfte im Wett Tipp heute zu Ende gehen.

Der 1. FC Heidenheim traf an den vergangenen drei Spieltagen auf die Top 3 der Tabelle und blieb dabei ohne Punkt und Tor. Zu Beginn des 31. Spieltags bekommt es der FCH im schwäbischen Derby nun mit dem amtierenden Vizemeister zu tun. Der VfB steht aktuell immerhin nur auf Rang 11 der Tabelle. So rechnen sich die Gäste von der Ostalb am Freitag zu Gast in der MHP Arena etwas aus. Die Quoten der VfB Stuttgart Heidenheim Prognose schlagen sich aber recht klar auf die Seite der Hausherren.

Darum tippen wir bei VfB Stuttgart vs Heidenheim auf “Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore”:

Heidenheim ist das schwächste Team der BL-Rückrunde

Der FCH hat nur eines der letzten 6 Duelle gegen den VfB gewonnen

Die Mannschaft von der Ostalb hat lediglich eines der letzten 12 BL-Gastspiele für sich entschieden

VfB Stuttgart vs Heidenheim Quoten Analyse:

Der VfB hatte zuletzt vor den eigenen Fans große Probleme. Trotzdem schickt Anbieter Merkur Bets, der zu den Sportwettenanbietern mit deutscher Lizenz gehört, die Hausherren als klarer Favorit ins Rennen. In der BL-Tabelle haben die Männer von Coach Sebastian Hoeneß fünf Plätze und 19 Punkte Vorsprung auf den kommenden Gegner.

So hat der Bookie für einen Heimsieg auch nur VfB Stuttgart vs Heidenheim Wettquoten von 1,48 parat. Trennen sich beide Teams mit einem Remis, wird das mit einer Quote von 5,00 belohnt. Die höchsten VfB Stuttgart gegen Heidenheim Wettquoten gibt es mit einer 5,58 für einen Sieg der Gäste.

VfB Stuttgart vs Heidenheim Prognose: Wer gewinnt das schwäbische Derby?

Am vergangenen Spieltag war der VfB dabei, als Geschichte geschrieben wurde: Das 4:4 der Schwaben zu Gast bei Union Berlin, welches schon nach 45 Minuten Bestand hatte, stellte einen neuen Rekord dar. Noch nie waren in der ersten Hälfte einer Bundesliga-Partie so viele Tore gefallen. Wirklich zufrieden konnten die Stuttgarter mit diesem Remis aber nicht sein, denn nach fünf Heimpleiten in Serie wollte die Mannschaft von Coach Sebastian Hoeneß wenigstens die ordentliche Bilanz in der Fremde weiter ausbauen. Dort setzte es bei den letzten sechs Auswärtsspielen immerhin nur eine Pleite (2S, 3U).

Insgesamt hat der Vizemeister jedoch nur eines der letzten neun Liga-Spiele gewonnen (3U, 5N). Es scheint so, als habe die Mannschaft Probleme damit, die Spannung und Konzentration hochzuhalten. Die Chancen zur Qualifikation fürs internationale Geschäft über die Liga sind durch die Negativserie auf ein Minimum zusammengeschrumpft. Der VfB hat aber noch das DFB-Pokalfinale gegen Bielefeld in der Hinterhand. Nach einer Führung hat der VfB in dieser Saison schon 23 Punkte liegen gelassen. Das ist der Höchstwert ligaweit. Außerdem gab es an den letzten zwölf Spieltagen gerade mal eine “Weiße Weste”.

Der FCH steht mit gerade mal acht Punkten und einer Tordifferenz von minus 15 auf dem letzten Platz der Rückrunden-Tabelle. Kein anderer Erstligist musste in der zweiten Saisonhälfte mehr Niederlagen hinnehmen (9) und hat so wenige Tore (9) erzielt wie Heidenheim. Im Zeitalter der Drei-Punkte-Regel gab es mit 22 Zählern nach 30 Spieltagen auch nur eine schlechtere Mannschaft auf Platz 16. Die gute Stimmung auf der Ostalb nach dem unglücklichen 0:1 daheim gegen Leverkusen am 28. Spieltag ist auch erst mal dahin.

Am vergangenen Wochenende war die Mannschaft von Coach Frank Schmidt beim 0:4 daheim gegen die Bayern völlig chancenlos. So setzte es an den letzten drei Spieltagen drei Niederlagen ohne eigenes Tor gegen die ersten Drei der Tabelle. Bei der Chancenverwertung findet sich Heidenheim ebenfalls lediglich auf Rang 15 wieder. Nach einem Rückstand holte die Mannschaft 2024/25 nur zwei Punkte. Das ist der Negativwert im Oberhaus. Immerhin hat man im Kampf um den Relegationsplatz immer noch alles in der eigenen Hand.

VfB Stuttgart - Heidenheim Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart: 4:4 Union Berlin (A), 1:2 Werder Bremen (H), 4:0 Bochum (A), 3:1 RB Leipzig (H), 0:1 Frankfurt (A)

Letzte 5 Spiele Heidenheim: 0:4 Bayern München (H), 0:3 Frankfurt (A), 0:1 Leverkusen (H), 1:0 Wolfsburg (A), 3:1 Kiel (H)

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart vs Heidenheim: 3:1 (A), 3:3 (H), 0:2 (A), 3:0 (H), 2:2 (A)

Das schwäbische Derby gab es bisher erst siebenmal, dreimal in Liga 1 und viermal im Unterhaus. Der VfB liegt in der Bilanz knapp mit drei Siegen zu zwei Niederlagen vorne (2U).

Für die VfB Stuttgart vs Heidenheim Prognose ist der Blick auf die letzten Aufeinandertreffen besonders wichtig. Nach einem 3:3 in Stuttgart und einem 3:1-Erfolg in Heidenheim sind die Brustringträger seit zwei Duellen ohne Niederlage gegen den FCH.

Zudem setzte es für den VfB in den letzten sechs Derbys lediglich eine Niederlage. Die Männer aus der Landeshauptstadt kommen in den sieben Pflichtspielen gegen den Verein von der Schwäbischen Alb auch auf 14 Tore.

Der VfB hat 31 seiner 56 Tore in Halbzeit zwei erzielt und 30 von 50 Gegentoren nach dem Seitenwechsel kassiert. Der FCH kommt im zweiten Durchgang ebenfalls auf 18 von 32 Toren. Das führt uns zum VfB Stuttgart gegen Heidenheim Tipp “Über 1,5 Tore in 2. Halbzeit”. Dafür bekommt ihr in der Merkur Bets App eine Quote von 1,72.

So seht ihr VfB Stuttgart - Heidenheim im TV oder Stream:

25. April 2025, 20:30 Uhr, MHP Arena, Stuttgart

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Wer am Freitagabend die Partien der Bundesliga schauen will, braucht ein Abo bei DAZN, denn der Streaming-Anbieter hat sich den Start in das jeweilige Erstliga-Wochenende mit Ausnahme ganz weniger Partien exklusiv gesichert.

Das gilt auch für das schwäbische Derby zwischen dem VfB und FCH. Anpfiff in der MHP Arena von Stuttgart ist um 20:30 Uhr.

VfB Stuttgart vs Heidenheim: Die möglichen Aufstellungen

Startelf VfB Stuttgart: Nübel - Stergiou, Jeltsch, Chabot, Mittelstädt - Karazor, Stiller, Millot, Führich, Undav - Woltemade

Ersatzbank VfB Stuttgart: Bredlow (Tor), Al-Dakhil, Jaquez, Keitel, Rieder, Hendriks, Bruun Larsen, Stenzel, Demirovic

Startelf Heidenheim: Ke. Müller - Traore, P. Mainka, Gimber, Busch - Dorsch, Schöppner, Krätzig, S. Conteh, Beck - Pieringer

Ersatzbank Heidenheim: Eicher (Tor), Keller, Siersleben, Schimmer, Niehues, Scienza, Kerber, Wanner, Föhrenbach

Beim FCH haben Honsak und Zivzivadze noch Trainingsrückstand. Beim VfB befinden sich Zagadou, Diehl und Vagnoman wieder im Training. Ob es gleich für den Spieltagskader reicht, ist aber unklar.

Woltemade steht nach Gelb-Rot-Sperre auf jeden Fall wieder zur Verfügung. Dafür fehlen weiterhin Leweling, Chase, Nartey und Raimund. Wirklich anpassen müssen wir unsere VfB Stuttgart vs. Heidenheim Prognose aber nicht.

Unser VfB Stuttgart - Heidenheim Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore

Zu Beginn der Amtszeit von Coach Sebastian Hoeneß war der VfB extrem heimstark, doch seit geraumer Zeit ist vor den eigenen Fans der Wurm drin. Die Chancen, dass die Niederlagenserie zu Ende geht, stehen nun allerdings ganz gut.

Das hat vor allem mit dem Gegner zu tun. Der FCH steht ganz unten in der Tabelle der Rückrunde und konnte von den letzten zwölf BL-Gastspielen auch lediglich eines siegreich gestalten. So müsste für die Hausherren dieses Mal mindestens ein Punkt drin sein.