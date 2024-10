VfB Stuttgart - Hoffenheim Tipp, Prognose & Quoten 06.10.

SPORT1 Betting 05.10.2024 • 10:00 Uhr VfB Stuttgart - Hoffenheim Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Kassiert die TSG die 5. BL-Pleite in Folge?

Unser VfB Stuttgart - Hoffenheim Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 06.10.2024 lautet: Die Schwaben sind zu Hause eine Macht und haben noch eine Rechnung mit der TSG offen. In unserem Wett Tipp heute können die Kraichgauer den Gastgeber aber mit mindestens einem Tor ärgern.

Der sechste Spieltag der Bundesliga-Saison 2024/25 wird an diesem Sonntag in der MHPArena beendet. In unserer VfB Stuttgart Hoffenheim Prognose wollen die gastgebenden Schwaben ihre Heimserie weiter ausbauen, treffen dabei aber auf einen Gegner, an den sie keine guten Erinnerungen haben.

Die letzten Bundesliga-Auftritte der TSG geben aber genug Grund zur Annahme, dass sie den VfB maximal nur kurzfristig ärgern können. Wir sehen den Vizemeister in der Favoritenrolle und entscheiden uns für den VfB Stuttgart Hoffenheim Wett Tipp heute „Sieg VfB Stuttgart & Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 2,10 bei Happybet.

Darum tippen wir bei VfB Stuttgart vs Hoffenheim auf „Sieg VfB Stuttgart & Beide Teams treffen“:

Stuttgart ist seit saisonübergreifend 17 Pflichtspielen zu Hause ungeschlagen (12S, 5U).

Hoffenheim hat die letzten 4 Spiele in der Bundesliga alle verloren.

In den letzten 6 Pflichtspielen des VfB gab es Tore auf beiden Seiten.

VfB Stuttgart vs Hoffenheim Quoten Analyse:

Die VfB Stuttgart Hoffenheim Quoten, welche die Buchmacher auf den Markt werfen, sprechen eine klare Sprache. Mit in den verschiedenen Sportwetten Apps verankerten Höchstquoten von 1,30 für Wetten auf einen Heimsieg lassen die Bookies keine Zweifel daran, wen sie hier in der Favoritenrolle sehen.

Ein erfolgreicher Tipp auf die TSG ist dagegen mit Quoten bis 8,50 verbunden. Selbst die VfB Stuttgart Hoffenheim Wettquoten für die Option „Doppelte Chance X2″ liegen noch bei Werten um 3,70. Immerhin ein Tor trauen die Buchmacher den Gästen zu, wie maximale Quoten von 1,46 für „Beide Teams treffen“ unmissverständlich zeigen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

VfB Stuttgart vs Hoffenheim Prognose: Schwaben dominieren die Partie

Es war alles angerichtet für die große Sause, doch dann mutierte Sparta Prag zum Partycrasher. Am Dienstag führte Stuttgart im ersten Champions-League-Heimspiel seit 14 Jahren bereits nach sieben Minuten mit 1:0, musste sich letztlich aber mit einem 1:1 gegen die Tschechen begnügen.

Kleiner Trost: Immerhin blieb der VfB damit auch im saisonübergreifend 17. Heim-Pflichtspiel in Folge ungeschlagen (12S, 5U). Die letzte Pleite in einer Heimpartie datiert vom 28. Oktober 2023, ist mithin fast ein Jahr her und war gegen den kommenden Gegner aus Sinsheim. Insofern haben die Schwaben noch eine Rechnung mit der TSG im VfB Stuttgart Hoffenheim Tipp offen.

Für einen Sieg wird der Vizemeister wohl aber schon mindestens zwei eigene Tore benötigen. Denn in den letzten sechs Pflichtspielen kassierte er stets Gegentreffer. Die letzte Weiße Weste gab es in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Zweitligist Preußen Münster. Es war das einzige Mal in neun Pflichtspielen in dieser Saison, dass der VfB kein Gegentor kassierte.

Entsprechend ist das schon ein starkes Argument für unsere VfB Stuttgart Hoffenheim Prognose, die unter anderem auch auf ein Tor der Gäste abzielt. Dass die Schwaben treffen, gilt als vermeintlich sicher. Mit insgesamt 14 Toren stellen sie aktuell die geteilt zweitbeste Offensive. In jedem der letzten 21 Bundesliga-Spiele konnten sie mindestens ein Tor erzielen.

VfB Stuttgart - Hoffenheim Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart: 1:1 Sparta Prag (H), 2:2 Wolfsburg (A), 5:1 Dortmund (H), 1:3 Real Madrid (A), 3:1 Gladbach (A)

Letzte 5 Spiele Hoffenheim: 2:0 Dynamo Kiew (H), 3:4 Bremen (H), 1:1 Midtjylland (A), 1:2 Union Berlin (A), 1:4 Leverkusen (H)

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart vs Hoffenheim: 3:0 (A), 2:3 (H), 1:1 (H), 2:2 (A), 1:2 (A)

Hoffenheim feierte eine gelungene Generalprobe und gewann am Donnerstag am zweiten Spieltag der Europa League mit 2:0 gegen Dynamo Kiew. Gleichzeitig beendete die TSG damit eine Serie von fünf sieglosen Pflichtspielen in Folge. Allein in der Bundesliga haben die Kraichgauer ihre letzten vier Partien alle verloren.

Dabei hätten sie am vergangenen Wochenende eigentlich nicht verlieren dürfen. Im Heimspiel gegen Bremen führten sie nach zwölf Minuten mit 3:0, verloren später aber doch noch mit 3:4. Wendepunkt war die Rote Karte nur sechs Zeigerumdrehungen nach dem dritten eigenen Treffer.

Nur drei Zähler stehen nach fünf Spieltagen auf der Habenseite der TSG, die damit ihren zweitschwächsten Start in eine Bundesliga-Saison erlebte. Die aktuellen 15 Gegentore sind dagegen neuer Vereins-Negativrekord. Von den aktuellen Bundesligisten hat nur Schlusslicht Kiel im bisherigen Saisonverlauf mehr Gegentreffer kassiert.

Auswärts verloren die Kraichgauer sechs ihrer saisonübergreifend letzten sieben Auswärtspartien im Oberhaus. Die einzige Ausnahme war das 6:0 in der Vorsaison beim späteren Absteiger Darmstadt. Nach alldem bietet sich auch der VfB Stuttgart Hoffenheim Tipp auf einen Handicap-Sieg der Schwaben durchaus an.

So seht ihr VfB Stuttgart - Hoffenheim im TV oder Stream:

06. Oktober 2024, 19:30 Uhr, MHPArena, Stuttgart

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Mittlerweile dürfte es sich herumgesprochen haben, dass die Sonntags-Spiele der Bundesliga nur bei DAZN zu sehen sind. Wenn ihr also live mitfiebern wollt, dann kommt ihr an einem Abo bei diesem Anbieter nicht vorbei.

Das bisher letzte Aufeinandertreffen im Rückspiel der Vorsaison entschieden die Schwaben in Sinsheim mit 3:0 für sich. Damit beendeten sie gleichzeitig eine vier Spiele anhaltende Sieglos-Serie gegen die TSG.

VfB Stuttgart vs Hoffenheim: Die möglichen Aufstellungen

Startelf VfB Stuttgart: Nübel; Chase, Rouault, Chabot, Mittelstädt; Karazor, Stiller, Rieder, Millot, Führich; Undav

Ersatzbank VfB Stuttgart: Bredlow, Al-Dakhil, Hendriks, Krätzig, Stenzel, Vagnoman, Keitel, Raimund, Demirovic, Leweling, Touré, Woltemade

Startelf Hoffenheim: Baumann; Drexler, Stach, Akpoguma; Kaderabek, Tohumcu, Grillitsch, Bülter, Hlozek, Kramaric; Berisha

Ersatzbank Hoffenheim: Philipp, Arthur Chaves, Gendrey, Hranac, Jurasek, Lenz, Bischof, Geiger, Micheler, Prass, Bruun Larsen, Moerstedt, Tabakovic

In den bisherigen Bundesliga-Spielen des VfB und der TSG in dieser Saison gab es jeweils insgesamt 24 Tore. In den Partien keiner anderen Mannschaft gab es mehr Treffer zu bestaunen.

Insofern ist in der VfB Stuttgart Hoffenheim Prognose der Tipp „Beide Teams treffen & Über 3,5 Tore“ für uns eine Option, für die es zum Beispiel bei Merkur Bets eine Quote von 1,96 gibt. Mehr Infos zu diesem Buchmacher erhaltet ihr in unserer Merkur Bets Bewertung.

Unser VfB Stuttgart - Hoffenheim Tipp: „Sieg VfB Stuttgart & Beide Teams treffen“

Es trifft die zweitbeste Offensive auf die zweitschwächste Defensive. Zudem sind die Gastgeber seit saisonübergreifend 17 Pflichtspielen auf heimischem Rasen ungeschlagen. Auch wenn die TSG das letzte Gastspiel im Ländle gewonnen hat, sehen wir sie nicht in der Lage, dieses Kunststück nach zuletzt vier Bundesliga-Pleiten in Folge zu wiederholen. Einen Treffer trauen wir ihnen zwar durchaus zu, weil die VfB-Abwehr in dieser Saison erst ein einziges Mal zu Null spielte, für etwas Zählbares wird es für die Kraichgauer aber nicht reichen.