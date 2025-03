VfB Stuttgart - Leverkusen Tipp, Prognose, Quoten 16.3.25

SPORT1 Betting 15.03.2025 • 10:00 Uhr VfB Stuttgart - Leverkusen Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Droht der Werkself nun ein Knacks?

Unser VfB Stuttgart - Leverkusen Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 16.03.2025 lautet: Zum Abschluss des 26. Spieltags treffen zwei Teams aufeinander, die aktuell in einem kleinen Formtief stecken. Im Wett Tipp heute findet B04 am ehesten den Weg zurück in die Erfolgsspur.

In einem Großteil der Ära unter Coach Xabi Alonso waren Niederlagen für Bayer Leverkusen eigentlich ein Fremdwort, doch innerhalb von sieben Tagen ging die Werkself nun dreimal als Verlierer vom Platz. Das waren so viele Pleiten wie in der gesamten Vorsaison. Dabei war vor allem das Aus in der Champions League gegen die Bayern bitter.

Nachdem B04 zuvor sechs Spiele gegen die Münchner nicht verloren hatte, war man in den beiden Duellen im Achtelfinale der Champions League ziemlich chancenlos. In unserer VfB Stuttgart Leverkusen Prognose will der amtierende Meister den Negativtrend nun wieder stoppen.

Darum tippen wir bei VfB Stuttgart vs Leverkusen auf "Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore":

Leverkusen hat nur eines der letzten 28 Pflichtspiele gegen den VfB verloren

Die Werkself ist seit 29 Bundesliga-Auswärtsspielen ungeschlagen

Stuttgart hat lediglich eines der letzten 7 BL-Spiele gewonnen

VfB Stuttgart vs Leverkusen Prognose: Zeigt der Meister eine Reaktion?

Eigentlich wollten die Schwaben nach der Vizemeisterschaft im vergangenen Jahr auch in dieser Saison wieder in die Champions League einziehen, doch die Männer von Coach Sebastian Hoeneß konnten nur eines der letzten sieben Bundesliga-Spiele gewinnen. Daheim gab es zuletzt sogar drei Niederlagen in Folge. Das sind genauso viele wie in den ersten 31 BL-Heimspielen unter dem aktuellen Trainer zusammen. So droht der VfB sein Ziel immer weiter aus den Augen zu verlieren. Die Brustringträger stehen aktuell auf Rang 8 und haben fünf Zähler Rückstand auf Platz 4.

Der amtierende Vize-Meister hat in dieser Spielzeit einige Baustellen. So lässt die Mannschaft immer wieder die Intensität, Mentalität und Geschlossenheit der Vorsaison vermissen. Zudem kann man einen Vorsprung nicht über die Runden bringen. 15 verspielte Punkte nach Führungen sind geteilter Liga-Höchstwert. Zudem können viele Leistungsträger nicht an die Form aus der vergangenen Spielzeit anknüpfen. Außerdem kommen lediglich drei Teams auf weniger Weiße Westen als der VfB (4). Dafür kann Stuttgart mit zwölf Joker-Toren und der zweitbesten „Shooting Accuracy“ der Liga (54,2 Prozent) überzeugen.

Bayer Leverkusen hat sich zu einem ungünstigen Zeitpunkt ein Formtief geleistet. So war das Aus gegen den FC Bayern, den man im letzten BL-Duell Mitte Februar trotz eines torlosen Remis noch klar dominiert hatte, hochverdient. Erfolgstrainer Xabi Alonso musste sich bei den beiden Niederlagen in der Königsklasse gegen die Münchner und der BL-Heimpleite gegen Werder Kritik an seinen Entscheidungen gefallen lassen. Seine personelle Entscheidungen und seine taktischen Maßnahmen gingen nicht auf. Dann kamen beim Meister noch eine ungewohnte Ungenauigkeit und eine hohe Fehlerquote hinzu.

Trotzdem steht der Verein vor einer weiteren tollen Saison. Im DFB-Pokal kann man erneut ins Finale einziehen. In der Bundesliga liegt B04 klar auf Kurs Vizemeisterschaft. Das Polster auf Rang 3 beträgt neun Zähler, daran soll sich auch im VfB Stuttgart vs Leverkusen Tipp nichts ändern. Während die Mannschaft beide Saisonniederlagen in der heimischen Arena kassierte, ist Bayer auswärts seit 29 Bundesliga-Spielen ungeschlagen. Allerdings blieb die Werkself in drei der letzten fünf BL-Spiele torlos. Das ist der gleiche Wert wie in den 58 BL-Spielen zuvor zusammen. Zudem ist die Torbilanz in der Schlussviertelstunde von 22:4 in der Vorsaison auf 5:9 in dieser Spielzeit geschrumpft.

VfB Stuttgart - Leverkusen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart: 2:2 Holstein Kiel (A), 1:3 Bayern München (H), 1:1 Hoffenheim (A), 1:2 Wolfsburg (H), 2:1 Dortmund (A)

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 0:2 Bayern München (H), 0:2 Werder Bremen (H), 0:3 Bayern München (A), 4:1 Frankfurt (A), 2:0 Holstein Kiel (A)

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart vs Leverkusen: 0:0 (A), 3:4 n.E. (A), 2:2 (A), 2:3 (A), 1:1 (H)

Leverkusen hat sich zum Angstgegner der Stuttgarter entwickelt. Der VfB konnte nur eines der letzten 28 Pflichtspiele gegen Bayer für sich entscheiden. Seit 14 Duellen warten die Schwaben nun schon wieder auf einen Sieg gegen die Werkself.

Der letzte Dreier gegen B04 im eigenen Stadion glückte den Brustringträgern am 31. Spieltag 2009/10. Der insgesamt jüngste Erfolg gegen den amtierenden Meister datiert vom 32. Spieltag 2017/18 und einem 1:0 in der BayArena.

Sebastian Hoeneß ist als Coach gegen Bayer 04 mit sieben Unentschieden und drei Niederlagen auch noch ohne Sieg. Auf der Gegenseite verlor Xabi Alonso von seinen zehn Pflichtspielen gegen den VfB als Spieler (drei) und Trainer (sieben) kein einziges.

Alle vier Aufeinandertreffen mit Coach Alonso und B04, seitdem Sebastian Hoeneß die Schwaben trainiert, endeten allerdings remis. So müssen wir bei unserer VfB Stuttgart Leverkusen Prognose auch eine Punkteteilung berücksichtigen.

So seht ihr VfB Stuttgart - Leverkusen im TV oder Stream:

16. März 2025, 19:30 Uhr, MHP Arena, Stuttgart

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Wenn ihr diesen Kracher live an euren Empfangsgeräten verfolgen wollt, braucht ihr dafür ein Abo bei DAZN, denn der Streaming-Anbieter hat sich die Rechte für die Sonntagsspiele der Bundesliga gesichert.

Der Anpfiff in der MHP Arena von Stuttgart erfolgt am Sonntagabend um 19:30 Uhr.

VfB Stuttgart vs Leverkusen: Die möglichen Aufstellungen

Startelf VfB Stuttgart: Nübel - Vagnoman, Jeltsch, Chabot, Mittelstädt - Karazor, Stiller - Bruun Larsen, Woltemade, Leweling - Demirovic

Ersatzbank VfB Stuttgart: Bredlow, Seimen, Al-Dakhil, Hendriks, Jaquez, P. Stenzel, Führich, Keitel, Millot, Rieder, Diehl, Toure, Undav

Startelf Leverkusen: Kovar - Mukiele, Tah, Hincapie, Arthur - Frimpong, Palacios, G. Xhaka, Grimaldo - Adli, Schick

Ersatzbank Leverkusen: Hradecky, Lomb, Tapsoba, Alajbegovic, Aleix Garcia, Andrich, Buendia, Hofmann, Onyeka, Boniface, Sarco, Stepanov, Tella

Schon am Dienstag im CL-Heimspiel gegen die Bayern wurde Florian Wirtz schmerzlich vermisst. Auch am Sonntag wird der Nationalspieler der Werkself fehlen. Das hat auch Auswirkungen auf unsere VfB Stuttgart Leverkusen Prognose.

Immerhin kehrt Rechtsverteidiger Nordi Mukiele zurück. Dafür fallen Belocian, Hermoso und Terrier verletzt aus. Die Hausherren müssen ohne Chase, Nartey, Raimund, Stergiou und Zagadou auskommen.

Unser VfB Stuttgart - Leverkusen Tipp:

Für Bayer hat die Partie eine große Bedeutung: Bekommt die in letzter Zeit so erfolgsverwöhnte Mannschaft einen Knacks? Oder gelingt nach drei Pleiten in Serie die Trendwende?

Uns geht es bei dieser Partie wie den Bookies. Wir sehen die Gäste vorne und trauen ihnen mindestens einen Punkt zu. Das hat in erster Linie mit der tollen Serie von Leverkusen in der Fremde und mit dem direkten Vergleich mit dem VfB zu tun. Zudem sind die Schwaben aktuell auch ein gutes Stück von ihrer Bestform entfernt.