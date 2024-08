VfB Stuttgart - Mainz Tipp, Prognose, Quoten | 31.08.2024

Unser VfB Stuttgart - Mainz Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 31.08.2024 lautet: Souverän antwortete der VfB Stuttgart im DFB-Pokal gegen Münster (5:0) auf den Bundesliga-Fehlstart. Im Wett Tipp heute bestätigen die Schwaben den letzten Eindruck.

Im dritten Anlauf sackte der amtierende Vizemeister seinen ersten Pflichtspielsieg ein. Gestärkt durch den Auftritt gegen Preußen Münster (5:0) favorisieren wir die Brustringträger in unserer VfB Stuttgart Mainz Prognose zum zweiten Bundesliga-Spieltag. Bislang gewannen die Schwaben unter Sebastian Hoeneß jedes Liga-Spiel gegen die 05er.

Der VfB-Trainer sah im DFB-Pokal eine deutlich bessere Körpersprache seiner Spieler und konnte mit der Ausbeute von 2,74 erwartbaren Toren ebenfalls zufrieden sein. Für unseren VfB Stuttgart Mainz Wett Tipp heute bedienen wir uns bei Betway an einer Quote von 1,87 und spielen „Sieg VfB Stuttgart & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei VfB Stuttgart vs Mainz auf „Sieg VfB Stuttgart & Über 2,5 Tore“:

VfB Stuttgart vs Mainz Quoten Analyse:

VfB Stuttgart vs Mainz Prognose: Die Heimserie bleibt bestehen

Vor mehr als einem Jahrzehnt erhielten die Schwaben den Titel „Die jungen Wilden“. Seither passte diese Aussage selten besser als in dieser Spielzeit. Sebastian Hoeneß brachte am ersten Spieltag eine Startelf im Alter von durchschnittlich 25 Jahren und 247 Tagen aufs Feld - jünger war nur die Anfangsformation des VfL Wolfsburg (25 Jahre und 86 Tage).

Im VfB Stuttgart Mainz Tipp kann von einer ähnlich jungen Truppe ausgegangen werden, die darauf aus sein wird, das 13. Bundesliga-Heimspiel in Serie ungeschlagen zu beenden. Bereits jetzt sind zwölf ungeschlagene Bundesliga-Heimspiele in Folge der längste VfB-Lauf seit 15 Jahren.

Sebastian Hoeneß gewann mit dem VfB bislang jedes Bundesliga-Duell gegen die 05er und sah von seiner Mannschaft in allen drei Aufeinandertreffen „Über 2,5 Tore“ (3:1, 3:1, 4:1). Dieser Betano Bonus ist trotz der Niederlage am ersten Spieltag eine gute Option für eine Wette auf „VfB Stuttgart Über 2,5 Tore“ und die damit verbundene Quote von 2,60.