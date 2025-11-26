Viktoria Pilsen vs Freiburg Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Europa League am 27.11.2025

SPORT1 Betting 26.11.2025 • 18:00 Uhr Die neuesten Viktoria Pilsen vs Freiburg Prognosen von unseren Wettexperten für dieses Europa League-Duell am 27.11.2025.

Unsere Viktoria Pilsen vs Freiburg Prognosen deuten auf einen Sieg der Gäste aus dem Breisgau hin. Die Freiburger gehen als Favoriten in die Europa-League-Partie, die am Donnerstag, den 27. November 2025, um 18:45 Uhr in der Doosan Arena angepfiffen wird. Die aktuellen Viktoria Pilsen vs Freiburg Quoten spiegeln diese Einschätzung wider.

Für unsere erste Empfehlung zu diesem Spiel setzen wir auf die Stärke der Bundesliga-Mannschaft. Bei Winamax spielen wir daher mit einer Quote von 2,15 den Wett Tipp auf einen Auswärtssieg des SC Freiburg.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Ein Blick auf die bisherigen Auftritte in der Europa League zeigt zwei Mannschaften in starker Form, die beide noch ungeschlagen sind. Die Freiburger haben mit drei Siegen und einem Unentschieden sogar noch zwei Punkte mehr auf dem Konto als die Tschechen. Besonders beeindruckend ist die Offensivkraft des Teams von Julian Schuster: Mit 6,7 erwarteten Toren (xG) und durchschnittlich 6,3 Torschüssen pro Spiel gehören sie zur absoluten Spitze des Wettbewerbs. Diese offensive Spielweise trifft auf die beste Defensive des Turniers, denn Viktoria Pilsen hat erst zwei Gegentore kassiert.

Allerdings deuten die Daten darauf hin, dass die Tschechen defensiv über ihren Verhältnissen spielen. Die Zahl der erwarteten Gegentore (xGA) liegt um 2,51 höher als die der tatsächlich kassierten Treffer. Die jüngsten Ergebnisse in nationalen Wettbewerben, ein 3:5 und ein 3:3, unterstreichen eine gewisse Anfälligkeit.

Die Viktoria Pilsen vs Freiburg Team-News bestätigen zudem, dass die Gastgeber auf Jan Paluska und Jan Kopic verzichten müssen, während Freiburg ohne Verletzungssorgen anreist. Unsere Viktoria Pilsen vs Freiburg Prognosen berücksichtigen diese Faktoren. Die Buchmacher sehen das ähnlich, denn die Viktoria Pilsen vs Freiburg Quoten favorisieren klar die Gäste.

Angesichts der Formkurve und der statistischen Überlegenheit des Bundesligisten in den relevanten Offensivbereichen ist ein Erfolg der Freiburger wahrscheinlich. Die Viktoria Pilsen vs Freiburg Team-News geben den Gästen einen weiteren Vorteil.

Viktoria Pilsen vs Freiburg: Tipps für Wettfreunde

Basierend auf unserer Analyse haben wir einige interessante Wett Tipps für euch zusammengestellt. Diese Viktoria Pilsen vs Freiburg Prognosen sollen euch als Inspiration für eure eigenen Überlegungen dienen:

Sieg Freiburg: Die Freiburger haben in der Europa League bisher überzeugt und sind in der Offensive sehr stark aufgestellt. Viktoria Pilsen kämpft national mit der Form und zeigte sich zuletzt defensiv verwundbar. Obwohl es ein Auswärtsspiel ist, spricht vieles für die Qualität der Breisgauer. Die Quote hierfür liegt bei 2,15.

Beide Teams treffen: Freiburgs Spiele sind oft torreich, was auch der offensiven Ausrichtung der Bundesliga geschuldet ist. In drei ihrer vier Europa-League-Spiele trafen beide Mannschaften. Auch Pilsen ist torgefährlich, wie die 14 Tore in den letzten beiden Pflichtspielen beweisen. Eine Wette auf „Beide Teams treffen" wird mit einer Quote von 1,64 angeboten.

Sieg Freiburg & Beide Teams treffen: Für alle, die etwas mehr Risiko eingehen wollen, bietet sich die Kombination aus den beiden vorherigen Tipps an. Freiburg hat das Potenzial, das Spiel zu gewinnen, aber Pilsens Offensivstärke sollte für mindestens einen Ehrentreffer ausreichen. Die jüngsten Abwehrprobleme der Tschechen machen dieses Szenario wahrscheinlich. Die Quote für diese Wette beträgt attraktive 3,90.

Wir hoffen, unsere Analyse hilft dir bei deiner Entscheidung. Am wichtigsten ist jedoch, dass du ein spannendes Fußballspiel genießt! Wenn du deine Wette platzieren möchtest, findest du die besten Anbieter auf unserer Vergleichsseite.

