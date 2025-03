Wer gewinnt die MotoGP in Thailand? Marquez ist Buchmacher-Favorit!

SPORT1 Betting 01.03.2025 • 05:00 Uhr Meta Title: Wer gewinnt die MotoGP in Thailand? Favoriten & Wettquoten

Wer ist bei den MotoGP Wetten zum Thailand GP am 2. März der Favorit? Alle Wettquoten zum MotoGP Saisonauftakt in Buri Ram im Check.

Die MotoGP startet am Wochenende in die Saison 2025. Los geht es am Sonntag, 2. März, mit dem Großen Preis von Thailand.

Da Titelverteidiger Jorge Martin wegen eines Sturzes im Training nicht an den Start gehen kann, machen sich gleich mehrere Piloten Hoffnungen auf den ersten Sieg der Saison.

Wir haben uns genauer mit dem ersten Grand Prix des Jahres beschäftigt und schauen, wer laut Buchmacher Prognosen mit den besten MotoGP Wettquoten beim Großen Preis von Thailand ins Rennen geht.

Thailand MotoGP Wettquoten: Marc Marquez zurück an die Spitze?

MotoGP Quoten: Sieg Marquez bei seiner Rückkehr ins Werksteam?

Das Ducati-Werksteam dürfte nach wie vor das Maß aller Dinge in der MotoGP sein. Letztes Jahr hat sich Jorge Martin auf seiner Ducati den Weltmeistertitel gesichert. Und auch die Konstrukteurs-Wertung ging an Ducati.

Mittlerweile geht der Spanier allerdings für Aprilia Racing an den Start, sodass ein Platz im Ducati Lenovo Team frei geworden ist.

Diesen hat Altstar Marc Marquez eingenommen. Der sechsmalige MotoGP-Champion ist zurück im Werksteam und geht bei den MotoGP Quoten als Topfavorit ins Rennen.

Sollte Marquez bei seiner Rückkehr direkt triumphieren, gibt es bei Betano eine Quote von 1,55.

MotoGP Wetten: Bagnaia mit dem ersten Saisonsieg?

Obwohl Francesco Bagnaia in der vergangenen Saison die meisten Grand-Prix-Siege eingefahren hat, musste er am Ende Jorge Martin Platz 1 in der Gesamtwertung überlassen.

Nun will der Italiener aber erneut angreifen. Bereits beim Großen Preis von Thailand 2024 war Bagnaia in Buri Ram erfolgreich. Damals setzte er sich vor Jorge Martin und Pedro Acosta durch.

Sollte der Italiener auch in diesem Jahr in Thailand triumphieren, steht eine Quote von 3,25 auf dem Spiel.

MotoGP Thailand Quoten: Wie schlägt sich Acosta zum Auftakt?

Gespannt sein darf man auch auf den Auftritt von Pedro Acosta. Der Spanier ist letztes Jahr eine starke Debüt-Saison gefahren und wurde folgerichtig zum Rookie of the Year ausgezeichnet.

Für einen Sieg hat es in der Königsklasse zwar noch nicht gereicht, doch gleich fünfmal ist er in seiner Premierensaison auf das Podest gefahren. So auch beim Großen Preis von Thailand 2024, wo er den dritten Platz belegte.

Sollte der KTM-Pilot am Sonntag seinen ersten Sieg in der MotoGP einfahren, bietet Betano eine Quote von 12,00!

MotoGP Wetten: Alex Marquez mit Außenseiterchancen?

Im vergangenen Jahr ist Alex Marquez noch an der Seite seines älteren Bruders mit dem Gresini Racing Team an den Start gegangen. Da Marc allerdings seit dieser Saison für das Werksteam fährt, bleibt es nun an Alex, die Siege für das Zweit-Team einzuholen.

Für einen GP-Sieg hat es 2024 zwar nicht gereicht, doch dafür konnte Alex Marquez zwei Sprintrennen für sich entscheiden.

Auch am Sonntag gehört er nicht unbedingt zum Favoritenkreis, doch dafür gäbe es bei einem Sieg des Spaniers eine Quote von 12,00 bei Betano.

MotoGP Wettquoten: Wo landet der Local Hero?

Mit Somkiat Chantra geht auch erstmals ein Lokalmatador in Buri Ram an den Start. Der Thailänder feiert sein MotoGP-Debüt ausgerechnet in seiner Heimat. Klar, dass sich die Augen der einheimischen Fans vor allem auf ihren Local Hero richten werden.

Bei den Buchmachern ist Chantra, was die Siegwetten betrifft, auf seiner RC123 V Honda zwar nur krasser Außenseiter, doch vielleicht gelingt ihm ja ein Überraschungs-Coup, indem er in die Punkte fährt.

Wo landet Somikat Chantra bei seinem MotoGP-Debüt?