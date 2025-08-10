Wer gewinnt die Torjägerkanone in der Premier League 2025/26?

SPORT1 Betting 10.08.2025 • 18:00 Uhr Wer wird Torschützenkönig der Premier League 2025/26? Wir werfen einen Blick auf die besten Stürmer der Liga, ihre Spielstile und Chancen auf die Torjägerkanone in der kommenden Saison.

Die besten Stürmer der Premier League bevölkern den Strafraum wie Raubtiere ihr Revier. Manch einer lauert im Abseits und wartet geduldig auf den entscheidenden Moment, um die Kugel einzuschieben. Ein anderer wiederum trabt die Außenlinie entlang, nur um völlig überraschend ins Zentrum abzubiegen. Wir wagen eine Vorschau auf die besten Premier League Scorer der nächsten Spielzeit.

Die große Bühne

Als Angreifer eines Titelkandidaten profitieren Torjäger von der Qualität ihres Umfeldes. Bevor ein Stürmer diesen Luxus genießen darf, muss er sich den Platz an der Spitze der Nahrungskette jedoch erst verdienen. Wer zu den Favoriten auf die nächste englische Meisterschaft zählt, seht ihr bei Betano.

Die Liste der besten Premier League Scorer wurde im vergangenen Jahr von Mohamed Salah angeführt. Seine Torgefahr drückte sich in 29 Saisontoren aus, die dem 33-Jährigen zur vierten Torjägerkanone im englischen Oberhaus verholfen haben. Salah erzielte in den acht Spielzeiten als Reds-Spieler nie weniger als 18 Tore. Sein Output könnte jedoch unter den Neuzugängen wie Hugo Ekitike und Florianz Wirtz leiden.

Starke Konkurrenz droht aus Manchester. Erling Haaland erzielte in der vergangenen Saison die meisten erwartbaren Tore pro 90 Minuten (0,72 xG). Seine Torquote im englischen Oberhaus ist phänomenal (85 Tore in 97 Spielen) und Manchester City im kommenden Jahr voraussichtlich wieder stärker einzuschätzen.

Salah (25,4 xG) und Haaland (22,0 xG) erzielten in der Vorsaison die meisten erwartbaren Treffer. Direkt hinter ihnen belegte Alexander Isak den dritten Rang (20,4 xG). Der 23-Jährige liegt allerdings mit seinem Verein - Newcastle United - im Clinch und könnte noch diesen Sommer den Klub wechseln - ein Risiko.

Die Wildcards

Meist ist nur schwer einzuschätzen, wie schnell Neulingen die Anpassung an die Premier League gelingt. Manche starten nach ihrem Wechsel ins englische Oberhaus direkt durch. Das erhoffen sich die Gunners zumindest von Viktor Gyökeres, der in Zukunft der lang vermisste Neuner im Team von Mikel Arteta sein soll.

Der schwedische Landsmann von Alexander Isak verwechselte seine Gegenspieler in der portugiesischen Liga Nos in den letzten Jahren manchmal mit Slalomstangen, so egal sind ihm deren Verteidigungsversuche gewesen. Gyökeres gewann in beiden vorangegangenen Spielzeiten die Torjägerkanone (29 Tore, 39 Tore) und gilt als Außenseiter auf die Trophäe des besten Premier League Scorers.