Wer gewinnt die WNBA Finals 2025/26?

SPORT1 Betting 07.10.2025 • 18:00 Uhr Die Buchmacher haben ihre Wettmärkte angepasst | Wir geben euch Hinweise für einen Tipp zu den WNBA Finals 2025/26.

Die Las Vegas Aces führen 2:0 in den WNBA Finals und sind auf bestem Wege, die erste Serie über sieben Spiele der WNBA-Historie zu gewinnen. Wir wagen eine Vorschau und geben einen Tipp zum nächsten WNBA-Champion ab.

Vor Beginn der WNBA Finals lagen die Quoten für einen Triumph der beiden Mannschaften in den Sportwetten Apps ziemlich nahe beieinander. Mittlerweile ist die Serie zwei Spiele alt und die Las Vegas Aces liegen komfortabel mit 2:0 in Führung. Für den dritten und vierten Vergleich dieser Serie reisen die Teams nach Phoenix. Bet365 erwartet eine Antwort, vergibt für einen Sieg der Phoenix Mercury nur eine Quote von 1,57.

Während der Regular Season trugen beide Mannschaften bereits vier Paarungen aus. Die Aces gewannen drei der vier Aufeinandertreffen. Ihre Niederlage kassierten die Spielerinnen von Becky Hammon in der einzigen Begegnung ohne MVP A’ja Wilson. Die ersten beiden Duelle in der Finals-Serie gewannen die zweifachen Titelträgerinnen (2022, 2023) auf unterschiedliche Art und Weise.

Während der ersten Partie (89:86) traten die Rollenspielerinnen aus dem Schatten der Big-Three hervor. Darüber hinaus überraschte Las Vegas mit einer Zonenverteidigung. Das zweite Spiel dominierten wiederum die Stars. Jacky Young erzielte insgesamt 32 Punkte, 21 davon im dritten Viertel und stellte damit einen Franchise-Rekord für gesammelte Punkte innerhalb eines Finals-Spiels auf. Vierfach-MVP A’ja Wilson fügte 28 Punkte beim 91:78-Sieg hinzu.