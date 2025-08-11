Wer schafft den Klassenerhalt in der Premier League-Saison 2025/26? Tipp, Prognose & Quoten

SPORT1 Betting 11.08.2025 • 18:00 Uhr Wer schafft den Klassenerhalt in der Premier League-Saison 2025/26? | Wiederholt sich das Abstiegsszenario aus der Vorsaison?

Wer schafft den Klassenerhalt in der Premier League-Saison 2025/26? In der vergangenen Spielzeit mussten alle drei Aufsteiger direkt wieder runter. Auch in der kommenden Saison gelten die drei aufgestiegenen Klubs als heißeste Anwärter auf den Abstieg.

Die Premier League-Saison 2025/26 steht in den Startlöchern und wie jedes Jahr blickt die Fußballwelt gespannt auf die Entwicklungen in Englands Eliteklasse. Neue Trainer, spektakuläre Transfers und das Streben nach Titeln, internationalen Plätzen und dem Klassenerhalt versprechen erneut eine Saison voller Drama, Überraschungen und Emotionen.

Während Topklubs wie Liverpool, Arsenal oder Manchester City mit hochkarätigen Neuzugängen in die neue Spielzeit gehen und sich keine Sorgen um die untere Tabellenhälfte machen müssen, rücken für andere Vereine ganz andere Fragen in den Vordergrund: Wer kann in dieser Saison den Abstieg vermeiden?

Aufsteiger starten mit schlechten Vorzeichen

Im Mittelpunkt stehen die drei Aufsteiger Leeds United, Burnley und Sunderland. Alle drei Teams kehren mit unterschiedlichen Voraussetzungen in die Premier League zurück und entsprechend unterschiedlich fallen auch die Prognosen aus.

Sunderland sorgte mit der spektakulären Verpflichtung von Granit Xhaka für Schlagzeilen. Der ehemalige Arsenal- und Leverkusen-Spieler bringt nicht nur Erfahrung, sondern auch Führungsqualität mit - ein wichtiger Faktor im Abstiegskampf. Dennoch liegt die Quote für Wetten auf Sunderland als einen der drei Absteiger bei rund 1,40, was die Black Cats zu einem der Hauptkandidaten für den direkten Wiederabstieg macht.

Burnley, das personell weniger spektakulär agierte, wird mit Quoten um 1,30 als am stärksten gefährdet eingestuft, während Leeds United, das auf einen relativ stabilen Kader setzt, deutlich bessere Chancen eingeräumt werden. Die Absteigerquote für die Whites liegt bei etwa 2,10.

Ein schlechtes Omen für alle drei Aufsteiger: In der vergangenen Saison 2024/25 stiegen mit Leicester City, Ipswich Town und Southampton exakt die drei Aufsteiger direkt wieder ab. Das ist ein seltener, aber deutlicher Beleg dafür, wie schwer es ist, sich in der Premier League zu etablieren. Dass sich dieses Schicksal wiederholen könnte, ist nicht ausgeschlossen und spiegelt sich auch in den Quoten wider.

United und Spurs auch in der kommenden Saison unten drin?

Der schwache Abstiegskampf 2024/25 rettete unter anderem Manchester United und Tottenham, die beide eine enttäuschende Saison spielten. Die Red Devils beendeten die vergangene Spielzeit auf einem historisch schlechten 15. Platz. Zuvor hatten sie die höchste englische Spielklasse im Jahr 1974, also vor 51 Jahren, schlechter beendet, als sie als Vorletzter aus der damaligen Football League First Division abgestiegen sind.

Für Tottenham bedeutete der 17. Rang mit 22 Pleiten in 38 Spielen sogar die schlechteste Saison in der Vereinshistorie. Zwar konnten die Londoner die Europa League gegen das eben erwähnte United gewinnen und sich damit für die Champions League qualifizieren. Das änderte aber nichts daran, dass Ange Postecoglou seinen Platz auf der Trainerbank räumen musste. Neu an der Seitenlinie ist Thomas Frank, der mit Brentford in der Vorsaison einen respektablen 10. Platz erreichte. Für die neue Spielzeit wird sowohl von Man Utd als auch den Spurs eine deutliche Leistungssteigerung erwartet. Quoten von teilweise weit über 50,00 für Wetten auf einen Abstieg der beiden Schwergewichte schließen ihr Potenzial nach unten praktisch aus.

Neben den Aufsteigern gelten auch etablierte Premier League-Klubs als gefährdet, wenn auch nicht so stark wie die drei Aufsteiger. Zu nennen sind allen voran Wolverhampton mit einer Abstiegsquote um 3,00 oder West Ham mit einer diesbezüglichen Quote um 5,00. In der Vorsaison belegten die beiden Mannschaften die Plätze 16 und 14. Auch der bereits erwähnte FC Brentford taucht nach dem Weggang von Erfolgstrainer Thomas Frank auf vielen Abstiegslisten auf. Trotz spielerischer Klasse deuten Experten und Wettanbieter bei einer Quote von etwa 3,00 auf ein schwieriges Jahr hin.

Unabhängig von den Wettquoten gibt es auch unter Experten klare Tendenzen: Sunderland und Burnley werden ligaweit als die am meisten gefährdeten Klubs eingeschätzt. Zu dünn ist der Kader, zu gering die Premier League-Erfahrung. Leeds hingegen wird häufiger als Überraschungsteam gehandelt, das sich mit Leidenschaft und einer soliden taktischen Ausrichtung retten könnte.