SPORT1 Betting 18.09.2025 • 18:00 Uhr Wer sind die Favoriten in der Europa League und wer hat Außenseiterchancen? | Triumphiert wieder eine Mannschaft aus der Premier League?

Wer schnappt sich den Europa League-Pokal in dieser Saison? - Zwei englische Klubs befinden sich unter den vier Topfavoriten!

Die Europa League 2024/25 war eine der spannendsten Ausgaben der letzten Jahre. Besonders ungewöhnlich war zunächst noch der neue Modus mit einer Liga-Phase statt klassischer Gruppen, bei dem 36 Teams mit einer gemeinsamen Tabelle gegeneinander antraten, bevor es in die K.o.-Phase ging.

Am Ende sicherte sich Tottenham den Titel mit einem 1:0-Finalsieg gegen den Premier League-Rivalen Manchester United im Estadio San Mames von Bilbao und rettete damit eine eigentlich verkorkste Saison, die in der heimischen Meisterschaft in Platz 17 mündete.

Für die Spurs war es der erste große internationale Titel seit 41 Jahren und ein Triumph, der vielen als lange überfällig erschien. Mannschaften wie Eintracht Frankfurt oder die Glasgow Rangers, die sich im Europa League-Finale 2022 gegenüberstanden und die zuvor auf nur wenigen Zetteln zu finden waren, zeigten starke Leistungen und drangen bis ins Viertelfinale vor.

Die schönste Geschichte schrieb aber der norwegische Vertreter Bodö/Glimt, der sensationell bis ins Halbfinale vordrang und auf dem Weg dorthin unter anderem Lazio Rom aus dem Wettbewerb warf.

Für die Saison 2025/26 gelten nun wieder einige Teams als heiße Favoriten auf den Europa League-Triumph, während andere zum erweiterten Favoritenkreis gehören. Wieder andere werden als Außenseiter mit einer Überraschungschance gehandelt. Beim Wettanbieter Betano könnt ihr eine entsprechende Langzeitwette auf den kommenden Sieger abgeben.

Premier League dominiert die Liste der Topfavoriten

Die größten Favoriten sind vor Beginn des Wettbewerbs vor allem Aston Villa und die AS Rom. Dicht dahinter folgen Betis Sevilla und Nottingham Forest.

Die Villans werden nicht zuletzt deshalb häufig als Topfavorit genannt, da sie mit Unai Emery einen Trainer an der Seitenlinie haben, der diesen Wettbewerb bereits viermal mit zwei verschiedenen Klubs (dreimal mit dem FC Sevilla, einmal mit Villarreal) gewonnen hat, womit er alleiniger Rekordhalter unter den Coaches ist. Der Spanier bringt eine Menge internationale Erfahrung mit.

Der Start Villas in die neue Premier League-Saison ging jedoch gehörig in die Hose. Aus den ersten vier Partien holte der Klub aus Birmingham lediglich zwei Punkte (2U, 2N) und blieb dabei gänzlich ohne eigenes Tor. Trotzdem wird der Premier League-Vertreter bei Betano online bzw. in der Betano App gemäß den Europa League Quoten als der größte Favorit gehandelt.

Die Roma wird als starke Konkurrenz gesehen. In der Saison 2022/23 erreichten die Römer das Finale und verloren dieses im Elfmeterschießen gegen Sevilla. Ein Jahr später war, wie bereits in der Spielzeit 2020/21, erst im Halbfinale gegen Leverkusen Schluss. Im Vorjahr schieden die Italiener allerdings schon im Achtelfinale aus. Zwischen diesen ganzen Auftritten in der Europa League triumphierten die Römer allerdings in der Conference League, die sie in der Saison 2021/22 gewannen. Man sieht: Die Roma kann Europa!

In der Vorsaison gelangte Betis Sevilla in das Endspiel der Conference League, musste sich dort aber Chelsea klar mit 1:4 geschlagen geben. Die Mannschaft konnte ihren Kern aber weitgehend zusammenhalten und wird für viele Beobachter als Geheimtipp gehandelt.

Das gilt ebenso für Nottingham Forest, nachdem die Tricky Trees in der Vorsaison die Champions League-Plätze in der Premier League haarscharf verpassten. Am Ende hatten sie nur einen Zähler weniger als der Fünfte Newcastle, der sich als letzter englischer Klub für die Königsklasse qualifizierte.

Aktuelle Betano Wettquoten:

Team Quote Aston Villa 7,00 AS Rom 9,00 Betis Sevilla 11,0 Nottingham Forest 11,0 FC Porto 12,0 FC Bologna 13,0 Olympique Lyon 13,0 Celta Vigo 18,0 VfB Stuttgart 20,0 Sport-Club Freiburg 25,0 OSC Lille 25,0

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Von den eben genannten Teams legten die Römer mit zwei Siegen und einer Niederlage den besten Start in den Ligabetrieb ihrer heimischen Meisterschaft hin. Nottingham startete mit einer 1-1-2-Bilanz nur minimal besser als Liga-Konkurrent Aston Villa und die Spanier von Betis Sevilla stehen mit je einem Sieg und einer Niederlage bei drei Remis durchwachsen da.

Überraschung wie Frankfurt 2022?

Doch es muss ja auch nicht einer dieser Klubs werden. Weitere Teams mit guten Chancen auf einen Triumph in der Europa League sind der FC Porto, Bologna oder Olympique Lyon, die zum erweiterten Favoritenkreis gehören, insbesondere weil sie in ihren heimischen Ligen solide Leistung bringen und Erfahrung in europäischen Spielen haben.

Außenseiterchancen haben einige Mannschaften, die nicht unbedingt ganz oben gehandelt werden, aber das Potenzial haben, weit zu kommen. Teams wie Celta Vigo, der VfB Stuttgart, aber auch der Sport-Club Freiburg oder Lille sind hier zu nennen. Es wäre nicht das erste Mal, dass die „kleineren“ Klubs überraschen würden. In der Vergangenheit haben die sogenannten “Underdogs” des Öfteren schon größere Namen geärgert.

Allen voran sei hier an die Saison 2021/22 erinnert, als Eintracht Frankfurt sensationell den Europa League-Pokal nach Hessen holte, auf dem Weg dorthin unter anderem den FC Barcelona eliminierte und dabei in allen 13 Partien im Wettbewerb ungeschlagen blieb. Auch der Triumph Bergamos in der Saison 2023/24 war vor Turnierbeginn so nicht erwartet worden.

Vielleicht erleben wir aber auch ein neues Bodö/Glimt, das es dieses Mal bis ins Finale und dann auch auf den Europa League-Thron schafft. So oder so: Die neue Saison verspricht abermals viel Spannung, zumal dem Sieger ein Ticket für die Champions League in der kommenden Spielzeit winkt.