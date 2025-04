Werder Bremen - Bochum Tipp, Prognose, Quoten | 19.04.2025

SPORT1 Betting 18.04.2025 • 06:00 Uhr Werder Bremen - Bochum Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Drückt Werder Bochum tief in den Abstiegssumpf?

Unser Werder Bremen Bochum Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 19.04.2025 lautet: Bremen hatte zuletzt einen Lauf von drei Siegen in Serie und will diesen im Wett Tipp heute gegen Bochum verlängern. Der VfL zittert um den Klassenerhalt.

Werder Bremen trifft am 19. April 2025 im Wohninvest WESERSTADION auf VfL Bochum. Es ist ein Duell zwischen einem Klub in Top-Form und einem Verein in der Krise. Bremen kann sich noch Chancen auf das internationale Geschäft ausrechnen, während der VfL gegen den Abstieg unbedingt Punkte braucht.

Werder hat in den letzten fünf Spielen (4 Siege, 1 Niederlage) dreimal ohne Gegentor gewonnen, der VfL ist hingegen seit vier Liga-Partien sieglos. Dementsprechend herrscht bei der Mannschaft von Dieter Hecking Krisenstimmung, zumal auch der Direktvergleich mit Bremen gegen den VfL spricht.

Daher lautet unser Werder Bremen Bochum Wett Tipp heute: “Sieg Bremen” zu einer Quote von 1,78 bei Winamax.

Darum tippen wir bei Werder Bremen vs Bochum auf “Sieg Bremen”:

Bremen hat von den 5 Duellen seit Bochums Wiederaufstieg 4 gewonnen (1U).

Werder hat zuletzt drei Siege in Serie eingefahren.

Bochum kassierte zuletzt vier Niederlagen in Serie.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Werder Bremen vs Bochum Quoten Analyse:

Die Empfehlung für diese Partie lautet, auf einen Sieg von Werder Bremen zu setzen, denn die Truppe von Ole Werner hat sich zuletzt in herausragender Form präsentiert. Zuletzt drei Siege in Serie, darunter ein Erfolg in Stuttgart und zuhause gegen Frankfurt belegen die eindrucksvolle Performance, die der SVW aktuell hinlegt. Das schlägt sich in den Bremen Bochum Quoten nieder, die ihr in diversen Sportwetten Apps spielen könnt.

Der Heimsieg bringt dennoch eine verhältnismäßig hohe Quote von 1,78, aus unserer Sicht eine Value-Bet. Denn es spricht an sich nichts für einen Punktgewinn der Bochumer, die zuletzt vier Pleiten in Serie einstecken mussten. Ein Unentschieden ist bei den Werder Bremen Bochum Wettquoten mit einer 4.10 versehen, ein Sieg nur geringfügig höher (4.30). Auch der Direktvergleich macht kaum Hoffnung aus Sicht der Gäste. Der VfL hat keines der fünf Duelle mit Werder seit dem Wiederaufstieg 2022 gewinnen können (4 Niederlagen, 1 Remis).

Werder Bremen - Bochum Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bremen: 2:1 VfB Stuttgart (A), 2:0 Frankfurt (H), 3:0 Kiel (A), 2:4 Gladbach (H), 2:0 Leverkusen (A).

Letzte 5 Spiele Bochum: 1:2 Augsburg (H), 0:4 Stuttgart (H), 1:3 Leverkusen (A), 1:3 Frankfurt (H), 3:2 FC Bayern (A).

Letzte 5 Spiele Bremen vs. Bochum: 1:0 (A), 4:1 (H), 1:1 (A), 3:0 (H), 2:0 (A).

Unser Werder Bremen - Bochum Tipp: Sieg Werder

Gegenwart und Vergangenheit sprechen ganz eindeutig für den Gastgeber, die zuletzt mit drei Siegen in Serie ihren Hoffnungen auf den Europapokal neues Leben eingehaucht haben. Der VfL muss sich hingegen deutlich steigern, denn aktuell befindet sich die Hecking-Elf auf einem Abstiegsplatz.