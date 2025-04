Werder Bremen - Frankfurt Tipp, Prognose, Quoten | 05.04.

SPORT1 Betting 04.04.2025 • 09:00 Uhr Werder Bremen - Frankfurt Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Festigt die Eintracht Rang 3?

Unser Werder Bremen - Frankfurt Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 05.04.2025 lautet: In unserem Wett Tipp heute nimmt die Eintracht mindestens einen Punkt aus dem Norden mit. Ein paar Tore dürfte es an der Weser ebenfalls geben.

Nach einem zwischenzeitlichen Tief ist die Eintracht seit kurzem wieder in der Erfolgsspur. Am vergangenen Wochenende eroberten die Hessen Rang 3 von den Mainzern zurück und diesen wollen sie nun auch bis zum Saisonende verteidigen. In unserer Werder Bremen Frankfurt Prognose rechnen wir der SGE im Hohen Norden durchaus etwas aus.

Nachdem die letzten direkten Duelle in der Regel auch durchaus torreich waren, entscheiden wir uns für den Werder Bremen Frankfurt Wett Tipp heute "Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore" mit einer Quote von 1,68 bei Merkur Bets.

Darum tippen wir bei Werder Bremen vs Frankfurt auf “Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore”:

Bremen hat nur eines der letzten 6 Bundesliga-Heimspiele gewonnen (1U, 4N).

Frankfurt hat die letzten 3 Pflichtspiele alle gewonnen.

In 15 der letzten 16 direkten Duelle gab es mindestens 2 Tore in der Partie - die einzige Ausnahme war das Hinspiel dieser Saison.

Werder Bremen vs Frankfurt Quoten Analyse:

Die Werder Bremen Frankfurt Quoten erwarten ein Duell auf Augenhöhe. Wer auf die Gastgeber setzt, bekommt nämlich eine Quote von 2,71.

Davon nicht allzu weit entfernt liegt die Quote von 2,49 für den Tipp auf die Eintracht. Insgesamt erwartet Merkur Bets ein recht torreiches Match, was an den Werder Bremen Frankfurt Wettquoten für die jeweiligen Torwetten deutlich wird. Für “Beide Teams treffen” gibt es eine Quote von 1,47 und für “Über 2,5 Tore” eine Quote von 1,53.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Werder Bremen vs Frankfurt Prognose: Vorteile bei den Hessen

Am vergangenen Wochenende konnte Bremen den Nordgipfel in Kiel mit 3:0 für sich entscheiden und nach dem 2:0 bei Double-Sieger Leverkusen den zweiten Auswärtssieg in Folge ohne Gegentor feiern. Mit einer 7-2-5-Bilanz und 25:27 Toren stehen die Werderaner im Auswärts-Tableau auf einem sehr guten fünften Platz.

Zu Hause sieht die Sache aber anders aus. Da holte der SVW bei einem Spiel weniger als auswärts satte zehn Zähler weniger. Nur drei ihrer bisherigen 13 Spiele im heimischen Weserstadion konnten die Grün-Weißen gewinnen. Vier ihrer letzten fünf Heim-Partien haben sie verloren und die letzten drei davon am Stück.

Mit den vier Niederlagen in den letzten fünf Heimspielen, die allesamt in der Rückrunde stattfanden, haben die Werderaner schon jetzt doppelt so viele kassiert wie in der gesamten Hinrunde. Immerhin: Die aktuellen 36 Punkte nach 27 Spieltagen sind das zweitbeste grün-weiße Zwischenergebnis in den letzten elf Jahren.

Nicht zuletzt wegen der letzten schwachen Heim-Auftritte trauen wir dem Gastgeber in unserer Werder Bremen Frankfurt Prognose keinen Sieg zu.

Werder Bremen - Frankfurt Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Werder Bremen: 3:0 Kiel (A), 2:4 Gladbach (H), 2:0 Leverkusen (A), 1:2 Wolfsburg (H), 1:2 Bielefeld (A)

Letzte 5 Spiele Frankfurt: 1:0 Stuttgart (H), 3:1 Bochum (A), 4:1 Ajax Amsterdam (H), 1:2 Union Berlin (H), 2:1 Ajax Amsterdam (A)

Letzte 5 Spiele Werder Bremen vs Frankfurt: 0:1 (A), 1:1 (A), 2:2 (H), 0:2 (A), 3:4 (H)

Doch auch auf Seiten der Gäste gibt es gute Gründe für unseren Werder Bremen vs. Frankfurt Tipp, den man ganz bequem über die Merkur Bets App abgeben kann. So haben die Adler aus Hessen ihre letzten drei Pflichtspiele alle gewonnen und dabei insgesamt acht Tore erzielt. Am vergangenen Wochenende schlugen sie daheim Stuttgart mit 1:0.

Die SGE holte damit die Punkte 46 bis 48 und hat damit sieben Spiele vor dem Saisonende schon mehr Zähler auf dem Konto als in der gesamten Vorsaison. Der Dreier gegen den VfB war bereits der 14. in dieser Bundesliga-Spielzeit. Nie zuvor hatte die Eintracht nach 27 Bundesliga-Spieltagen mehr Siege in der Bilanz stehen.

Dabei lagen die Top-Spiele am Samstagabend den Hessen zuletzt. Drei der letzten fünf Partien an einem Samstag um 18:30 Uhr haben sie gewonnen - inklusive jener am vergangenen Wochenende gegen die Schwaben (1U, 1N). In den vorangegangenen 29 Top-Spielen am Samstagabend hatte die SGE ebenfalls nur drei Siege eingefahren.

Insofern würden wir auch weitere Wetten pro Eintracht anstreben. Ein Tipp auf mindestens zwei Treffer der Gäste bringt zum Beispiel eine Quote von 1,92.

So seht ihr Werder Bremen - Frankfurt im TV oder Stream:

05. April 2025, 18:30 Uhr, Weserstadion, Bremen

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, WOW

Wenn ihr bei eurem Werder Bremen gegen Frankfurt Tipp live und vor allem in bewegten Bildern mitfiebern wollt, dann benötigt ihr hierfür entweder ein Abo beim Bezahlsender Sky, der die Partie im TV und Stream überträgt, oder bei dessen Streamingdienst WOW.

Das Hinspiel hat die Eintracht zu Hause, übrigens an einem Samstag um 18:30 Uhr, mit 1:0 gewonnen. Seit fünf direkten Duellen ist die SGE ungeschlagen (3S, 2U). Weiter zurückblickend haben die Hessen nur eines der letzten elf Aufeinandertreffen in allen Wettbewerben verloren (5S, 5U).

Werder Bremen vs Frankfurt: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Werder Bremen: Zetterer - Stark, Friedl, Pieper; Weiser, Lynen, Agu, Stage, Schmid; Burke, Ducksch

Ersatzbank Werder Bremen: Backhaus, Kolke, Jung, Kaboré, Köhn, Malatini, Alvero, Bittencourt, Grüll, Nankishi, Njinmah, Silva, Topp

Startelf Frankfurt: Kaua Santos - Kristensen, Koch, Theate, Brown; Tuta, Larsson, Collins, Götze, Bahoya; Ekitiké

Ersatzbank Frankfurt: Trapp, Amenda, Chandler, Nkounkou, Chaibi, Dahoud, Höjlund, Skhiri, Batshuayi, Matanovic, Uzun

In den letzten 15 direkten Begegnungen gelang der Eintracht immer ein Tor. Überhaupt waren die letzten Duelle zwischen SVW und SGE in der Regel torreich. Vor dem Hinspiel gab es 15 aufeinanderfolgende Vergleiche zwischen diesen beiden Klubs, die alle mit mindestens zwei Toren in der Partie endeten.

In jeder der letzten sieben Begegnungen zwischen diesen beiden Teams an der Weser gab es sogar mindestens drei Treffer. Auch das sind stichhaltige Argumente für den im Rahmen unserer Werder Bremen Frankfurt Prognose vorgeschlagenen Tipp.

Unser Werder Bremen - Frankfurt Tipp: “Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore”

Werder hat nur eines der letzten sechs Heimspiele gewonnen und die letzten drei allesamt verloren. Bei jeder dieser letzten drei Heimpleiten gab es zudem mindestens zwei Gegentore. Die Eintracht kommt mit dem Selbstbewusstsein von drei Pflichtspiel-Siegen am Stück und der Rückeroberung von Platz 3 an die Weser.

Da die Eintracht in nur einem der letzten zehn Pflichtspiele auf des Gegners Platz eine Weiße Weste wahren konnte, ist ein Gegentreffer alles andere als unwahrscheinlich. Am Ende sollten die Hessen aus einem munteren Match dennoch mindestens einen Punkt mitnehmen.