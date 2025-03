Werder Bremen - Gladbach Tipp, Prognose, Quoten 15.3.2025

Am 15. März 2025 erwartet uns ein spannendes Aufeinandertreffen in der Bundesliga, wenn Werder Bremen auf Borussia Mönchengladbach trifft. Das Weserstadion wird Schauplatz dieses Duells, das um 15:30 Uhr beginnt.

Werder Bremen steht aktuell auf Platz 12 mit 33 Punkten, während Gladbach mit 37 Punkten den 9. Platz belegt. Beide Teams haben in ihren letzten Spielen eine wechselhafte Form gezeigt. Mit Blick auf die bisherigen Begegnungen und die Tatsache, dass beide Mannschaften in dieser Saison viele Tore erzielt haben, erwarten wir in der Werder Bremen Gladbach Prognose ein torreiches Spiel. Ein wichtiger Fakt: In den letzten vier Begegnungen fielen immer mindestens drei Tore.