Werder Bremen - Hoffenheim Tipp, Prognose & Quoten 15.02.

Werder Bremen - Hoffenheim Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Tore satt an der Weser?

Unser Werder Bremen - Hoffenheim Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 15.02.2025 lautet: Das Hinspiel war ein echtes Spektakel mit sieben Toren. In unserem Wett Tipp heute gehen wir im Rückspiel zumindest von ein paar Werder-Treffern aus.

Das Hinspiel Werders in Sinsheim dürfte einigen noch in Erinnerung sein. Die TSG führte sehr früh und komfortabel mit 3:0, nur um das Spiel am Ende in Unterzahl doch noch zu verlieren (3:4). In unserer Werder Bremen Hoffenheim Prognose gehen wir nicht davon aus, dass sich die Kraichgauer für die Hinspiel-Pleite zu Hause revanchieren werden.

Die Gäste kassierten in den letzten Partien einfach zu viele Gegentreffer und wir gehen davon aus, dass der Ball am Sonntag mehr als nur einmal im TSG-Gehäuse einschlägt. Wir entscheiden uns für den Werder Bremen Hoffenheim Wett Tipp heute „Werder Bremen Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,63 bei Interwetten .

Darum tippen wir bei Werder Bremen vs Hoffenheim auf „Werder Bremen Über 1,5 Tore“:

Hoffenheim kassierte in jedem der letzten 5 Pflichtspiele mindestens 2 Gegentore.

Mit 44 Gegentreffern stellt die TSG die drittschwächste Abwehr der Bundesliga.

Das Hinspiel gewann Werder nach 0:3-Rückstand noch mit 4:3.

Werder Bremen vs Hoffenheim Quoten Analyse:

Die Buchmacher, von denen viele mittlerweile auch Sportwetten mit PayPal anbieten, schicken die Gastgeber als Favoriten ins Rennen. Die Werder Bremen Hoffenheim Quoten für einen Tipp auf den Heimsieg erreichen Höchstwerte bis 1,92. Demgegenüber stehen Quoten von bis zu 3,80 für Wetten auf einen Sieg der TSG.

Eine in etwa so torreiche Begegnung wie im Hinspiel erwarten die Bookies verständlicherweise nicht, dennoch gehen sie von einigen Treffern in diesem Match aus. Das wird daran deutlich, dass die Werder Bremen Hoffenheim Wettquoten für „Über 2,5 Tore“ in vielen Fällen noch nicht einmal die Marke von 1,50 erreichen.

Werder Bremen vs Hoffenheim Prognose: TSG-Abwehr weiter löchrig

Mit vier Pflichtspiel-Siegen in Folge hatte Bremen das Kalenderjahr 2024 beendet und ist deshalb auch selbstbewusst ins neue Jahr gegangen. Die Ausbeute war bisher aber ziemlich mager. Von den sechs Bundesliga-Partien im Jahr 2025 hat Werder nur eine gewonnen. Ansonsten gab es nur noch zwei Remis neben drei Niederlagen.

Insgesamt kassierten die Grün-Weißen in diesen sechs Spielen 14 Gegentore. Nur Kiel und der kommende Gegner (je 16) mussten an den letzten sechs Spieltagen öfter hinter sich greifen. Lediglich einmal in den letzten sieben Partien im Oberhaus konnten die Werderaner ihren Kasten sauber halten.

Diese Weiße Weste gab es im bislang letzten Heimspiel, als man den FSV Mainz 05 mit 1:0 bezwingen konnte. Am Sonntag hofft man, an der Weser nun den zweiten Heim-Dreier in Folge einfahren zu können, doch am letzten Tag der Woche spielte der SVW zuletzt ziemlich ungern.

Denn: Die letzten drei Bundesliga-Spiele an einem Sonntag wurden alle verloren. Den Gästen geht es in unserem Werder Bremen Hoffenheim Tipp diesbezüglich aber nicht wirklich besser. Auch für sie war der letzte Tag der Woche zuletzt mit eher bescheidenem Erfolg verbunden.

Werder Bremen - Hoffenheim Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Werder Bremen: 0:3 Bayern (A), 1:0 Mainz (H), 2:2 Dortmund (A), 0:2 Augsburg (H), 3:3 Heidenheim (H)

Letzte 5 Spiele Hoffenheim: 0:4 Union Berlin (H), 1:3 Leverkusen (A), 4:3 Anderlecht (A), 2:2 Frankfurt (H), 2:3 Tottenham (H)

Letzte 5 Spiele Werder Bremen vs. Hoffenheim: 4:3 (A), 1:2 (A), 2:3 (H), 1:2 (H), 2:1 (A)

Die TSG musste in dieser Spielzeit nämlich schon neunmal an einem Sonntag ran und konnte dabei nicht einmal gewinnen. Immerhin gab es „nur“ drei Niederlagen bei sechs weiteren Remis, doch aktuell stimmen die Ergebnisse der Kraichgauer auch an den anderen Tagen nicht wirklich.

Nur eine der letzten zehn Partien in der Bundesliga konnten sie gewinnen (3U, 6N). Zuletzt gab es zwei Pleiten am Stück mit insgesamt 1:7 Toren. Besonders besorgniserregend war die 0:4-Heimklatsche am vergangenen Wochenende gegen Union Berlin, das zum ersten Mal in dieser Saison mehr als zwei Tore in einem Match erzielen konnte.

Mit gerade einmal vier Punkten aus sechs Spielen und einem Torverhältnis von minus 10 ist die TSG das derzeit schlechteste Team im Kalenderjahr 2025. Mit lediglich 18 Punkten nach 21 Spieltagen absolviert sie außerdem die überhaupt drittschwächste Saison ihrer Bundesliga-Historie.

Für unsere Werden Bremen Hoffenheim Prognose spricht zudem die Tatsache, dass die Gäste in dieser Saison nur eine der bisherigen zehn Bundesliga-Auswärtspartien gewinnen konnten. Mit einer 1-4-5-Bilanz und 8:18 Toren stehen sie in der Auswärtstabelle auf Platz 16. Keine Mannschaft schoss auswärts weniger Tore als 1899.

So seht ihr Werder Bremen - Hoffenheim im TV oder Stream:

15. Februar 2025, 15:30 Uhr, Weserstadion, Bremen

Übertragung TV: DAZN2

Übertragung Stream: DAZN

Der Bundesliga-Sonntag ist bei DAZN beheimatet. Wenn ihr also euren Werder Bremen Hoffenheim Tipp live mitverfolgen wollt, benötigt ihr ein Abo bei diesem Anbieter, der das Match auf seinem linearen Sender DAZN2 und im Stream zeigt.

Das Hinspiel war ein pures Spektakel. Die TSG führte zu Hause bereits nach zwölf Minuten mit 3:0. Es war die früheste 3:0-Führung in ihrer Bundesliga-Historie. Kurios: Die Kraichgauer erzielten in diesem Spiel mehr Tore in der Anfangs-Viertelstunde als in den anderen 20 Partien zusammen in den ersten 15 Minuten (2).

Werder Bremen vs Hoffenheim: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Werder Bremen: Zetterer - Pieper, Stark, Veljkovic; Weiser, Bittencourt, Lynen, Kaboré, Schmid, Ducksch; Silva

Ersatzbank Werder Bremen: Backhaus, Kolke, Agu, Jung, Köhn, Malatini, Alvero, Covic, Stage, Burke, Grüll, Nankishi, Njinmah

Startelf Hoffenheim: Philipp - Kaderabek, Arthur Chaves, Östigaard, Jurasek; Geiger, Bischof, Bülter, Kramaric, Yardimci; Orban

Ersatzbank Hoffenheim: Busk, Akpoguma, Hranac, Nsoki, Becker, Prass, Touré, Moerstedt, Mokwa

Genutzt hat es den Kraichgauern trotzdem nicht. Nach einer Roten Karte in der 18. Minute und dank eines Dreierpacks von Werders Jens Stage, seinem ersten und einzigen in 78 Bundesliga-Spielen, gewann der SVW doch noch mit 4:3. Es war das bislang einzige Mal, dass die Grün-Weißen in der Bundesliga einen 3-Tore-Rückstand drehen konnten.

Am Sonntag können wir uns abermals ein torreiches Spiel, wenn auch nicht unbedingt wieder sieben Treffer, vorstellen. Im Rahmen der Werder Bremen Hoffenheim Prognose bringt aber schon der Tipp auf „Über 3,5 Tore“ stolze Quoten. Nach der Betano Anmeldung erhaltet ihr zum Beispiel bei diesem Bookie hierfür eine Quote von 2,25.

Unser Werder Bremen - Hoffenheim Tipp: „Werder Bremen Über 1,5 Tore“

Zu Hause ist Werder gegen die TSG seit neun Bundesliga-Duellen sieglos (5U, 4). Für uns stehen die Chancen allerdings gut, dass der SVW diese Serie mit einem Sieg zum Reißen bringt.

Vor allem rechnen wir abermals mit einigen grün-weißen Toren. Mit 44 Gegentoren stellt der Gast die drittschwächste Abwehr im Oberhaus. In jedem ihrer letzten fünf Pflichtspiele kassierten die Kraichgauer mindestens zwei Gegentreffer. In vier dieser letzten fünf Begegnungen waren es sogar mindestens drei Gegentore. Wir stellen uns daher auf ein torreiches Duell ein, bei dem es Bremen gleich mehrfach auf die Anzeigetafel schaffen sollte.