Werder Bremen - RB Leipzig Tipp, Prognose, Quoten 10.05.

SPORT1 Betting 09.05.2025 • 06:00 Uhr Werder Bremen - RB Leipzig Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Wer holt einen Dreier für Europa?

Unser Werder Bremen - RB Leipzig Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 10.05.2025 lautet: Der SV Werder möchte endlich seine Bilanz gegen Angstgegner Leipzig aufpolieren. Im Wett Tipp heute stehen die Chancen dafür so gut wie selten.

In den vergangenen sechs Jahren löste RB Leipzig stets das Ticket für die Königsklasse, viermal allerdings erst am letzten oder vorletzten Spieltag. In dieser Spielzeit steht die Teilnahme an der Champions League für die Sachsen allerdings auf der Kippe. Nie zuvor startete RB von Platz 6 aus in die letzten beiden Saisonspiele.

Nie zuvor hatten die Roten Bullen so wenige Punkte auf dem Konto. Zudem dürfte die Aufgabe bei der Werder Bremen RB Leipzig Prognose auch eine hohe Hürde werden.

So spielen wir mit einer Quote von 1,70 bei Merkur Bets den Werder Bremen RB Leipzig Wett Tipp heute “Sieg Werder Bremen (DNB)”. Geheim-Tipp bei Merkur Bets: 1 Euro einzahlen und 40 Euro Freebet + 60 Euro Cashback-Bonus abstauben!

Darum tippen wir bei Werder Bremen vs RB Leipzig auf “Sieg Werder Bremen (DNB)”:

Werder ist seit 6 Spielen ungeschlagen

Leipzig spielt mit 50 Punkten nach 32 Partien seine zweitschwächste BL-Saison

RB konnte nur 4 der letzten 16 Liga-Spiele für sich entscheiden und wartet seit 3 Partien auf einen Sieg

Werder Bremen vs RB Leipzig Quoten Analyse:

In der Tabelle haben die Sachsen aktuell zwei Plätze und drei Punkte Vorsprung auf die Hanseaten. Die Formkurve, der Heimvorteil und die Ausbeute in der Rückrunde (21 Punkte zu 20 Punkte) sprechen aber für die Hausherren. Das zeigt sich auch in den Werder Bremen vs RB Leipzig Quoten.

Merkur Bets, der zu den Buchmachern mit deutscher Lizenz gehört, schickt die Gastgeber mit einer Siegquote von 2,35 als leichte Favoriten ins Rennen. Für einen Dreier der Roten Bullen bekommt ihr aber auch nur eine 2,86. Die höchsten Werder Bremen gegen RB Leipzig Wettquoten gibt es mit einer 3,70 für eine Punkteteilung.

In unserem ausführlichen Merkur Bets Test erfahrt ihr, warum wir den Bookie uneingeschränkt empfehlen können. Zu den Highlights “Made in Germany” gehören ein reichhaltiges Wettprogramm, steuerfreie Kombi-Wetten, der Betbuilder oder der Kombiwetten-Boost.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Werder Bremen vs RB Leipzig Prognose: Bleibt der SVW im Rennen?

Werder Bremen ist seit sechs Bundesliga-Spielen ungeschlagen (4S, 2U). Seit Beginn des 27. Spieltags sammelte lediglich der BVB mehr Punkte (16). Diese gute Form ist ein wichtiges Argument für unseren Werder Bremen RB Leipzig Tipp. So dürfen die Norddeutschen im Endspurt auf die erste Europacup-Teilnahme seit 15 Jahren hoffen. Mit den zwei jüngsten Remis gegen St. Pauli (0:0) und Union Berlin (2:2) ließ der SVW in diesem Rennen allerdings zuletzt ein paar wichtige Punkte liegen. Gegen die Eisernen verspielte Werder sogar erstmals seit November 2023 wieder eine Zwei-Tore-Führung.

Allerdings hat Bremen selbst nach Rückstand noch zwölf Zähler geholt. Das ist der drittbeste Wert in der Liga. Coach Ole Werner konnte zudem die Abwehr stabilisieren. Im Weserstadion sind die Hausherren seit drei Partien ohne Gegentor. Trotzdem steht der SVW in der Heimtabelle gerade mal auf Rang 12. In der Fremde haben dagegen nur Bayern (35) und Bayer (34) besser gepunktet als Grün-Weiß (27). Mit einem weiteren Sieg kann die Mannschaft erstmals seit sechs Jahren die 50-Punkte-Marke knacken. Wusstet ihr schon: Für Kombi- und Betbuilder-Wetten nimmt euch Merkur Bets die Wettsteuer ab!

Das 3:3 gegen die Bayern fühlte sich für RB dank Treffer in der Nachspielzeit (90.+4) am vergangenen Samstag wie ein Sieg an. Trotzdem ist der Trainerwechsel von Marco Rose zu Zsolt Löw verpufft. Der Punkteschnitt unter dem neuen Mann hat sich nur unwesentlich verbessert (1,6 statt 1,55). Auch in der Tabelle hat Leipzig auf Rang 6 keine Fortschritte gemacht. Die Roten Bullen konnten nur vier der letzten 16 Liga-Spiele für sich entscheiden und warten seit drei Spielen auf einen Sieg (2U, 1N). Mit 50 Zählern nach 32 Partien spielt der Verein seine zweitschwächste Bundesliga-Saison.

Einzig 2017/18, als die Sachsen am Ende als Sechster zum einzigen Mal die Königsklasse verpassten, waren es zum Vergleichszeitpunkt noch weniger Punkte (47). Da auch der Rückstand auf den ersten CL-Rang lediglich zwei Zähler beträgt, ist an den letzten beiden Spieltagen noch alles möglich. In der Rückrunde hat kein Erstligist auswärts weniger Tore erzielt als RB (6). Dafür steht Leipzig mit 13 Punkten nach Rückstand in dieser Kategorie auf Platz 2. Nur die Münchner (14) waren in dieser Hinsicht noch besser. Außerdem kommt lediglich der Rekordmeister auf mehr Weiße Westen (14) als RB (13).

Werder Bremen vs RB Leipzig Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Werder Bremen: 2:2 Union Berlin (A), 0:0 St. Pauli (H), 1:0 Bochum (H), 2:1 Stuttgart (A), 2:0 Frankfurt (H)

Letzte 5 Spiele RB Leipzig: 3:3 Bayern München (H), 0:4 Frankfurt (A), 1:1 Kiel (H), 3:2 Wolfsburg (A), 3:1 Hoffenheim (H)

Letzte 5 Spiele Werder Bremen vs RB Leipzig: 2:4 (A), 1:1 (A), 1:1 (H), 1:2 (A), 1:2 (H)

Einen Fakt müssen wir bei der Werder Bremen RB Leipzig Prognose aber berücksichtigen: Die Grün-Weißen sind ein Lieblingsgegner der Roten Bullen. Die Sachsen sind seit zehn Pflichtspielen gegen den SVW ungeschlagen und gewannen davon acht Partien (2U).

In 15 BL-Duellen kassierte RB gegen Werder nur zwei Pleiten. Das Hinrunden-Duell entschied RB daheim mit 4:2 für sich. RB Leipzig hat in dieser Saison gegen 16 der 17 Gegner Punkte abgegeben, nur gegen Werder Bremen (noch) nicht.

Die Vorzeichen für einen Heimsieg des SVW stehen wie erwähnt ganz gut. Wenn ihr etwas mehr ins Risiko gehen wollt, wäre vielleicht der Werder Bremen RB Leipzig Tipp “Sieg Werder & Über 1,5 Tore” eine gute Alternative.

Dafür bekommt ihr in der Merkur Bets App eine Quote von 2,64.

So seht ihr Werder Bremen vs RB Leipzig im TV oder Stream:

10. Mai 2025, 15:30 Uhr, Weserstadion, Bremen

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

Auch am 33. Spieltag der Saison 2024/25 gibt es bei Sky noch mal die volle Ladung Bundesliga. Die vier Spiele, die um 15:30 Uhr angepfiffen werden, gibt es als Einzelspiel oder in der Konferenz zu sehen.

Dazu gehört auch das Duell im Weserstadion zwischen Werder Bremen und RB Leipzig.

Werder Bremen vs RB Leipzig: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Werder Bremen: Zetterer - Stark, Friedl, Pieper - Weiser, Lynen, Agu - Stage, Schmid - Burke, Ducksch

Ersatzbank Werder Bremen: Backhaus, Kolke, A. Jung, Kabore, Köhn, Malatini, Alvero, Bittencourt, Grüll, Nankishi, Njinmah, Silva, Topp

Startelf RB Leipzig: Gulacsi - Nedeljkovic, Klostermann, Bitshiabu, Lukeba - Vermeeren, Seiwald - R. Baku, Xavi - Sesko, Openda

Ersatzbank RB Leipzig: Vandevoordt, Zingerle, Geertruida, Baumgartner, Gebel, Ouedraogo, Gomis, Nusa, Poulsen

Werder-Coach Ole Werner kann bis auf den verletzten Veljkovic aus dem Vollen schöpfen. Das ist bei der Werder Bremen vs. RB Leipzig Prognose sicher ein kleiner Vorteil, denn die Gäste reisen ohne Profis wie Haidara, Henrichs, Kampl, Orban, Raum und Schlager an.

Ihr habt noch kein Konto bei Merkur Bets? Dann wird’s aber Zeit! Nach der Merkur Bets Anmeldung könnt ihr euch den Merkur Bets Bonus sichern. Dieser besteht aus einem 60€-Cashback-Bonus und einer 40€-Freebet für eine Einzahlung von gerade mal 1€.

Unser Werder Bremen vs RB Leipzig Tipp: Sieg Werder Bremen (DNB)

Natürlich ist Bremen ein Lieblingsgegner von Leipzig, doch selten reisten die Roten Bullen mit einer so schlechten Form ins Weserstadion. Zudem weisen die Sachsen in der Fremde eine negative Bilanz auf (5S, 6N).

Außerdem tut sich RB in der Rückrunde mit dem Toreschießen in der Fremde schwer. So müsste dieses Mal für die Hausherren ein Dreier drin sein. Ein paar kleine Restzweifel bleiben, deswegen sichern wir unseren Tipp mit der Option “Draw no Bet” ab.