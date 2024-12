West Ham - Liverpool Tipp, Prognose & Quoten | 29.12.2024

Trafen diese beiden Kontrahenten zuletzt aufeinander, wurde es des Öfteren schmerzhaft für die Hammers. Unsere West Ham Liverpool Prognose baut auf einen neuerlichen Kantersieg des Tabellenführers, der am letzten Spieltag einen 0:1-Rückstand gegen Leicester in einen 3:1-Sieg gedreht hat.

Den West Ham Liverpool Wett Tipp heute geben wir bei Merkur Bets auf einen “Sieg Liverpool (HC -1)” ab und erhalten dafür eine großartige Quote von 1,93. Darin entdecken wir nach Durchsicht der erwartbaren Statistiken einen fantastischen Value.

Darum tippen wir bei West Ham vs Liverpool auf “Sieg Liverpool (HC -1)”:

West Ham vs Liverpool Quoten Analyse:

Zu Hause erhalten die Gastgeber Siegquoten bis 7,25, die wir nicht mal mit einer Wette ohne Einzahlung in Betracht ziehen. Eine klassische Drei-Weg-Wette bringt uns allerdings ebenfalls nicht den notwendigen Value aus den West Ham Liverpool Quoten.

West Ham vs Liverpool Prognose: Alleinunterhalter

Der Kapitän erzielte in den letzten beiden siegreichen Ligaspielen der Hammers jeweils einen Treffer und avancierte durch den goldenen Treffer im letzten Duell mit Tabellenschlusslicht Southampton (1:0) zum Man of the Match.

Sollten die Hammers jedoch keine langfristige Änderung an ihrer Spielweise vornehmen, dürfte dennoch bald eine Arbeitsstelle als Trainer von West Ham ausgeschrieben sein. Die Hammers tragen mit einer der fünf schwächsten erwartbaren Defensiven der Premier League (31,2 xGA) einen großen Teil zu unserem West Ham vs. Liverpool Tipp bei.

West Ham - Liverpool Statistik & Bilanz:

Das demonstrierte die Mannschaft von Arne Slot mehrfach in den letzten Wochen. Liverpool jubelte in vier der sechs Premier-League-Begegnungen über mindestens drei eigene Treffer.

Dazu zählen auch die letzten drei Auswärtsspiele, in denen der aktuelle Tabellenführer jeweils mindestens drei Treffer erzielt hat. Zuletzt musste sogar Tottenham eine herbe Klatsche im eigenen Stadion einstecken (3:6), was unser Vertrauen in den West Ham vs. Liverpool Tipp nochmal gestärkt hat.