West Ham - Manchester United Tipp, Prognose, Quote 27.10.

Unser West Ham - Manchester United Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 27.10.2024 lautet: Bei beiden Teams wackeln die Trainerstühle bedenklich. Der Wett Tipp heute verspricht im direkten Duell ein enges Spiel mit wenigen Toren.

Am Sonntag steigt in London ein „Krisenduell“: West Ham United empfängt Manchester United. Die beiden Traditionsvereine können mit ihrem Saisonstart überhaupt nicht zufrieden sein. Die Hammers haben nach acht Spieltagen erst zwei Siege und acht Punkte auf dem Konto. Das reicht gerade mal für einen enttäuschenden 15. Platz. Auch die „Red Devils“ sind mit elf Zählern und Rang 12 weit vom Ziel „Champions-League-Qualifikation“ entfernt. Die Buchmacher schicken die Gäste bei der West Ham Manchester United Prognose mit einem leichten Vorteil ins Rennen.

Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,62 bei AdmiralBet für den Wett Tipp heute „Unter 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei West Ham vs Manchester United auf „Unter 3,5 Tore“:

In den letzten 7 Duellen zwischen beiden Teams spielte 6 Mal eine der beiden Mannschaften zu Null

Nur Liverpool kommt in dieser Saison auf mehr „Weiße Westen“ als Manchester United

Lediglich 3 Teams haben in dieser PL-Saison eine schwächere Offensive als die „Red Devils“

West Ham vs Manchester United Quoten Analyse:

Auf einen klaren Favoriten können sich die West Ham vs Manchester United Quoten nicht festlegen. Die Gäste sind mit Siegquoten zwischen 2,25 und 2,32 zwar leicht favorisiert, doch der Unterschied am 1x2-Markt ist recht gering.

Denn bei den Wettanbietern mit einer deutscher Lizenz bekommt ihr für einen Erfolg der Hausherren auch gerade mal West Ham gegen Manchester United Wettquoten zwischen 2,85 und 2,95.

West Ham vs Manchester United Prognose: Wer rutscht tiefer in den Keller?

Mit Transfer-Ausgaben von über 150 Millionen Euro im vergangenen Sommer und der Verpflichtung von Coach Julen Lopetegui sollte es für West Ham nach dem 9. Platz in der vergangenen Spielzeit in dieser Saison wieder aufwärts gehen. Doch mit nur zwei Siegen in acht Spielen und mageren elf Toren rangieren die Hammers aktuell auf dem 15. Tabellenplatz. Die Neuzugänge zünden bisher noch nicht. Zudem sind auch viele Stammspieler außer Form. Vor allem konnte der neue Trainer noch kein neues Spielsystem implementieren, wohl auch nicht für den West Ham vs. Manchester United Tipp.

Auch die Abwehr ist weiter extrem undicht. Im Kalenderjahr 2024 kommen die Londoner in 27 Partien auf 2,19 Gegentreffer pro Partie. In den vergangenen 26 PL-Spielen spielte man lediglich einmal zu Null. Zudem konnte der WHUFC nur drei der vergangenen 14 Heimspiele in der Liga für sich entscheiden (6U, 5N). Doch auch in der Fremde läuft es nicht besser. Hier war man am vergangenen Spieltag mit der 1:4-Pleite im Derby zu Gast bei Tottenham noch gut bedient. Neuzugang Niclas Füllkrug fehlt seit September, kommt bisher nur auf vier Einsätze und blieb dabei ohne Scorerpunkt.

Am vergangenen PL-Spieltag konnte Manchester United nach fünf Pflichtspielen ohne Sieg und dem schlechtesten Saisonstart seit 35 Jahren endlich wieder einen Dreier feiern. Gegen Brentford lagen die Männer von Erik ten Hag im Old Trafford zur Pause zwar mit 0:1 zurück, konnten die Partie mit einer starken zweiten Halbzeit aber noch in einen 2:1-Sieg drehen. Dieser Erfolg galt auch als Befreiungsschlag für den Coach. Doch wirklich nachhaltig war dieser Dreier nicht.

Denn am Donnerstag mussten sich die „Red Devils“ in der Europa League nach einem 1:1 daheim gegen Twente Enschede und einem 3:3 beim FC Porto auch zu Gast bei Fenerbahce mit einem Remis (1:1) zufriedengeben. Das große Problem der Mannschaft ist die Offensive. Man United kommt auf einen xG-Wert von 12,4, hat aber lediglich sieben Tore erzielt. Dieser Wert wird aktuell in der Premier League gerade mal von drei Teams unterboten. Dazu passt auch die die zweitschwächste Chancenverwertung (8,2 Prozent). Immerhin kommt nur Liverpool (5) auf mehr „Weiße Westen“ als United (4) vor der West Ham Manchester United Prognose. Zudem ist man seit drei PL-Gastspielen ohne Gegentor.

West Ham - Manchester United Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele West Ham: 1:4 Tottenham (A), 4:1 Ipswich Town (H), 1:1 Brentford (A), 1:5 Liverpool (A), 0:3 Chelsea (H)

Letzte 5 Spiele Manchester United: 1:1 Fenerbahce (A), 2:1 Brentford (H), 0:0 Aston Villa (A), 3:3 FC Porto (A), 0:3 Tottenham (H)

Letzte 5 Spiele West Ham vs Manchester United: 0:3 (A), 2:0 (H), 1:0 (H), 1:3 (A), 0:1 (A)

Auf der einen Seite hat West Ham nur gegen Arsenal (36) und Liverpool (35) mehr Premier-League-Spiele verloren als gegen Manchester United (34). Zudem haben die „Red Devils“ sechs der letzten acht Duelle gegen die „Hammers“ gewonnen (2N).

Doch andererseits haben die Londoner auch vier der vergangenen sechs PL-Heimspiele gegen Man United für sich entschieden (2N). Seit zwei Vergleichen im London Stadium ist der WHUFC bei dieser Paarung verlustpunktfrei und ohne Gegentor.

In den jüngsten sechs Heimspielen gegen United hat West Ham immer das erste Tor im Spiel erzielt. Auch dieses Mal werden die Hausherren sicher mit viel Einsatz und Offensivdrang loslegen.

Für den West Ham Manchester United Tipp „1. Tor West Ham“ bekommen wir in der Winamax App eine Quote von 2,05.

West Ham vs Manchester United: Die möglichen Aufstellungen

Startelf West Ham: Areola - Wan-Bissaka, Todibo, Kilman, Emerson - Rodriguez, Bowen, Soucek, Lucas Paqueta, Alvarez - Antonio

Ersatzbank West Ham: Fabianski (Tor), Coufal, Cresswell, Luis Guilherme, Ings, Summerville, Carlos Soler, Mavropanos

Startelf Manchester United: Onana - Diogo Dalot, de Ligt, Lindelöf, Li. Martinez - Eriksen, Casemiro, Rashford, Bruno Fernandes, Garnacho - Höjlund

Ersatzbank Manchester United: Bayindir (Tor), Fletcher, Amad, Antony, Wheatley, Zirkzee, Ugarte, Mazraoui

West Ham muss in der Offensive nicht nur auf den verletzten Niclas Füllkrug verzichten, sondern laut West Ham gegen Manchester United Prognose auch auf den gesperrten Mohammed Kudus, der in den letzten beiden Liga-Spielen getroffen hatte.

Bei den Gästen ist das Lazarett mit Spielern wie Evans, Collyer, Gore, Mount, Shaw, Yoro, Maguire und Mainoo voll besetzt.

Unser West Ham - Manchester United Tipp: Unter 3,5 Tore

Beide Teams und beide Trainer stehen unter großem Druck. Die nächste Niederlage könnte schon die letzte sein. Bei den Hausherren konnte Julen Lopetegui der Mannschaft noch nicht seine Handschrift verpassen.

Bei den Gästen bekommt Erik ten Hag einfach keine Konstanz in seine Truppe. Manchester United steckt zudem noch das Spiel zu Gast in Istanbul in den Knochen. Am Ende rechnen wir mit einem Spiel mit maximal drei Toren.

Das hat damit zu tun, dass die Hammers in der Offensive stark geschwächt sind. Auf der Gegenseite ist der Angriff der Red Devils schon die ganze Saison über extrem harmlos. Dafür steht aber die Abwehr einigermaßen ordentlich.