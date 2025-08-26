SPORT1 Betting 26.08.2025 • 18:00 Uhr Wir ziehen Schlüsse aus einem ereignisreichen Wochenende und entdecken Trends für die besten Wetten.

Wett-Check - Welche Lehren wir aus dem vergangenen Wochenende ziehen

Der Bundesliga sei Dank! Am ersten Spieltag der höchsten deutschen Spielklasse sind die Zuschauer verwöhnt worden. Neben spektakulären Resultaten (durchschnittlich 3,56 Tore pro Spiel) und urkomischen Geschichten hat es vielversprechende Wetten gegeben. Zum Start in die neue Woche zeigen wir vier lehrreiche Wetten - aus der Bundesliga und den europäischen Top-Ligen.

Leverkusen - Hoffenheim: Hoffenheim Über 1,5 Tore

Die TSG solltet ihr in dieser Saison auf dem Zettel haben - zumindest die furiose Offensive. In sieben von neun Paarungen erzielte am ersten Spieltag mindestens eine Mannschaft “Über 1,5 Tore”. Hoffenheim hätte man auf dem Schirm haben können, auch wenn 1899 zu Gast in der BayArena gewesen ist. Im Laufe der Vorbereitung erzielten die Kraichgauer 44 Treffer. Fisnik Asllani ist als Zweitliga-Topscorer der letzten Saison (26) zur TSG zurückgekehrt. Sein Talent hat er durch seinen ersten Bundesliga-Treffer sowie der Vorlage zum 2:1-Sieg unter Beweis gestellt. “Hoffenheim Über 1,5 Tore” solltet ihr bei Betano am kommenden Wochenende auf dem Schirm haben.

Frankfurt - Werder Bremen: Sieg Frankfurt (HC -1)

Die SGE hat in der Vorsaison die beste Platzierung der Vereinsgeschichte erreicht (3.) und sich erstmals über die Bundesliga direkt für die Königsklasse qualifiziert. In der Spitze hat das Team von Dino Toppmöller zwar an Qualität verloren, doch die Adlerträger sind durch ihre klugen Transfers breiter aufgestellt. Der SVW hingegen hat eine schwierige Vorbereitung hinter sich und ist im DFB-Pokal gegen Bielefeld ausgeschieden (0:1). Zudem standen und stehen Horst Steffen kaum Verteidiger zur Verfügung. In naher Zukunft ist mit mehreren Gegentreffern für die Grün-Weißen zu rechnen.

Levante - Barcelona: Barcelona Über 2,5 Tore

Von der Bundesliga schwenken wir in Richtung La Liga, wo der amtierende Meister einen 3:2-Erfolg zu Gast beim Aufsteiger aus Levante gefeiert hat. In der Regel lohnt es sich, auf mehrere Treffer der Katalanen zu setzen - auch in dieser Spielzeit. Barca erzielte in der Vorsaison 102 La-Liga-Tore und jubelte in 60 Pflichtspielen über 174 Treffer. Nach sechs Toren aus den ersten beiden La-Liga-Partien ist klar - dieser Offensive könnt ihr weiterhin vertrauen.

Sassuolo - Napoli: Sassuolo Unter 0,5 Tore