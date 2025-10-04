Wettvorschau zum Formel 1 GP in Singapur 2025

SPORT1 Betting 04.10.2025 • 18:00 Uhr Die Buchmacher öffnen die Wettmärkte für den Formel 1 GP in Singapur | Bei uns findet ihr die Wettvorschau.

Den besten Fahrern der Welt steht das physisch anspruchsvollste Rennen im gesamten Kalender bevor. Wir blicken auf die möglichen Siegkandidaten und weitere Wettoptionen für den 18. Grand Prix des Jahres.

Öffnet sich eine Hintertür für Max Verstappen zur Titelverteidigung? Das vergangene Rennwochenende in Baku hat der 28-Jährige dominiert und seinen zweiten Sieg in Serie errungen. Sein Rückstand auf den Gesamt-Führenden Oscar Piastri beträgt nun 69 Punkte bei noch sieben ausstehenden Grand Prix. Heißester Verfolger bleibt Teamkollege Lando Norris (25 Punkte Rückstand) - der Vorjahressieger von Singapur.

Spezielle Voraussetzungen

Der F1 Grand Prix in Singapur ist ein besonderes Rennen. Klimatische Bedingungen und die typischen Gegebenheiten eines City-Circuits bringen die Fahrer näher an ihre Grenzen als die meisten anderen Wochenenden. Bis zu drei Kilogramm verlieren die Profis während der maximal 62 Runden. Vier DRS-Zonen erstrecken sich über eine Distanz von 4,94 Kilometer. Von 19 Kurven durchzogen, gehört die Strecke zu den langsamsten im gesamten Kalenderjahr und erfordert maximale Konzentration. Letztes Wochenende zeigten die beiden Titelfavoriten erste Nerven, sodass Value-Wetten bei Merkur Bets eher in den übrigen Kandidaten gesucht werden sollten.

Wartet jemand auf das Safety Car?

2008 tauchte der GP von Singapur erstmals im F1-Kalender auf. Seither gab es mehrere Anpassungen. Vor dieser Saison wurde die erlaubte Geschwindigkeit in der Boxengasse von 60 auf 80 km/h angehoben. Das erspart den Teams mindestens sechs Sekunden pro Boxenstopp. Am liebsten werden diese auf Safety-Car-Phasen verteilt, die durchaus vorkommen. Aus den vergangenen sechs Rennen in Singapur ergibt sich eine 83,3-prozentige Wahrscheinlichkeit für einen Safety-Car-Einsatz.

Das Rennen könnte dadurch interessante Wendungen erhalten. Zudem erhöht die komplexe Streckenführung das Risiko für Ausfälle - jeder kleinste Fehler wird bestraft. Bei Bet-at-Home erhaltet ihr für eine Wette auf “Unter 17,5 Fahrer im Endklassement” bereits eine Quote von 1,75.

Die Kandidaten

Natürlich müssen Oscar Piastri und Lando Norris an erster Stelle auftauchen, doch der Value eines McLaren-Sieges hält sich in Grenzen. Interessanter wird es mit Blick auf die Außenseiter. Max Verstappen hat zuletzt zwei Siege in Serie gefeiert und ist mit Red Bull wieder näher an den baldigen Konstrukteurs-Weltmeister herangerückt. Allerdings ist der F1 Grand Prix in Singapur die einzige Veranstaltung im aktuellen Kalender, die der Niederländer noch nicht gewonnen hat.