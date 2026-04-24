Winamax Quotenboost: 17,00 Quote für Koln vs Leverkusen am 25.05.

SPORT1 Betting 24.04.2026 • 18:00 Uhr Informiere dich über den aktuellen Winamax Quotenboost für das Bundesliga-Spiel Koln gegen Leverkusen. Alle Details zur Aktion im Überblick. 18+ | AGB gelten

Ein interessantes Duell steht in der Bundesliga an, wenn Koln auf Leverkusen trifft. Zu diesem Event gibt es auf dem Markt spezielle Aktionen für Neukunden. Wenn du dich für einen Winamax Quotenboost interessierst, findest du hier eine sachliche Übersicht über das Angebot.

Bei dieser Promotion wird eine stark erhöhte Wettquote zur Verfügung gestellt. Im Folgenden erfährst du, wie die Mechanik des Boosts funktioniert, welche Bedingungen vom Anbieter festgelegt wurden und worauf bei der Registrierung zu achten ist.

Der Koln gegen Leverkusen Quotenboost von Winamax

Für diese Begegnung hat der Buchmacher ein spezifisches Angebot konzipiert. Der Fokus der Wette liegt laut den Vorgaben auf dem Tipp „Leverkusen gewinnt“. Die reguläre Quote von 1,55 wird im Rahmen dieser Neukundenaktion durch einen Multiplikator signifikant angehoben.

Werfen wir einen genaueren Blick auf die Zahlenstruktur der Aktion. Durch den sogenannten 1000er Boost wird die ursprüngliche Bewertung deutlich nach oben korrigiert, wodurch sich eine wesentlich höhere Einstufung für den ausgewählten Tipp ergibt.

Buchmacher Spiel Tipp Alte Quote Geboostete Quote Winamax Koln vs Leverkusen Leverkusen gewinnt 1,55 17,00

Schritte zur Aktivierung des Angebots

Um an dieser Aktion teilnehmen zu können, ist eine vollständige Eröffnung eines Kontos über die Aktionsseite erforderlich. Danach musst du deine Identität erfolgreich verifizieren lassen, da das Angebot ausschließlich an volljährige Personen mit deutschem Wohnsitz gerichtet ist.

Anschließend wird eine Ersteinzahlung verlangt. Ein Mindestbetrag von 20 € muss in einer einzigen Transaktion transferiert werden, da gestückelte Einzahlungen laut den Regeln nicht für die Aktion qualifizieren.

Sobald das Geld auf deinem Profil verbucht ist, kannst du eine Einzelwette auf das vorausgewählte Spiel platzieren. Der maximale Einsatzbereich für diesen Boost liegt bei exakt 10 € in Echtgeld. Wichtig ist dabei, den Bonus manuell im Wettschein zu aktivieren, bevor die Wettabgabe finalisiert wird.

Auszahlungsstruktur und Umsatzbedingungen

Sollte der Tipp erfolgreich sein, erfolgt die Gutschrift der Erträge in zwei separaten Schritten. Der Betrag, der sich aus der regulären Quote ergibt, wird dir direkt als ungebundenes Echtgeld ausgezahlt.

Der zusätzliche Gewinnanteil, der durch den Faktor der erhöhten Quote entsteht, wandert als Bonusguthaben auf dein Spielerkonto. Bevor du diesen Teil abheben kannst, verlangt der Anbieter, dass das Guthaben einmalig zu einer sehr niedrigen Mindestquote von 1,05 umgesetzt wird.

Darüber hinaus gelten für die Wette strenge Limitierungen bezüglich der Auswertung. Es wird ausschließlich die reguläre Spielzeit inklusive der offiziellen Nachspielzeit herangezogen.

Zusätzlich greift die Regelung, dass dieses Angebot strikt auf eine Nutzung pro Person, Haushalt, IP-Adresse oder Zahlungsmittel beschränkt ist. Falls du versuchst, das Angebot mit anderen Aktionen zu kombinieren, Live-Wetten platzierst oder die Cashout-Funktion verwendest, erlischt der Anspruch auf die verbesserte Quote sofort. Ebenso verfällt der gesamte Bonus automatisch mit dem Anpfiff um 15 Uhr 30, sofern bis dahin keine gültige Wette eingereicht wurde.

Weitere Optionen und der Willkommensbonus

Neben punktuellen Angeboten für spezifische Spiele haben Anbieter in der Regel auch allgemeine Einstiegsangebote im Portfolio. Wenn du dich nicht auf ein einzelnes Match festlegen möchtest, lohnt sich eine Betrachtung der regulären Aktionen.

Da eine Kombination der Boni laut den Teilnahmebedingungen ausgeschlossen ist, kannst du dir alternativ den klassischen Winamax Bonus ansehen. Informiere dich vorab genau über die jeweiligen Richtlinien, um das Format zu wählen, das am besten zu deinen Anforderungen passt.

Wichtiger Hinweis: Glücksspiel kann süchtig machen. Die Teilnahme ist erst ab 18 Jahren gestattet. Spiele verantwortungsbewusst.