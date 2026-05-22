Winamax Quotenboost 11,50: Bayern vs. Stuttgart am 23.05.

SPORT1 Betting 22.05.2026 • 18:00 Uhr Sichere dir den Winamax Quotenboost für das Bundesliga-Spiel Bayern München gegen VfB Stuttgart. Statt 1,15 erhältst du eine Quote von 11,50 auf einen Sieg der Bayern. Alle Infos zum Angebot hier. 18+ | AGB gelten

Das Bundesliga-Topspiel zwischen dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart steht vor der Tür und verspricht Hochspannung. In diesem traditionsreichen Duell treffen zwei offensivstarke Mannschaften aufeinander.

Passend zu diesem Kracher hat der Buchmacher Winamax ein besonderes Angebot für Neukunden parat: einen stark erhöhten Quotenboost auf einen Sieg des Rekordmeisters. Wir beleuchten die Details dieser Aktion und die sportliche Ausgangslage.

Der Winamax Quotenboost im Detail

Für das Spiel am 23.05. um 20:00 Uhr hat Winamax eine spezielle Promotion aufgelegt. Anstatt der regulären Quote von 1,15 bietet Winamax Neukunden eine erhöhte Quote von 11,50 auf einen Sieg des FC Bayern München an. Dieses Angebot verzehnfacht die ursprüngliche Quote und ist speziell für neue Spieler konzipiert, die sich über die entsprechende Seite registrieren. Es handelt sich hierbei um eine einmalige Gelegenheit, von einer außergewöhnlich hohen Quote zu profitieren.

Die Aufwertung der Quote wird in der folgenden Tabelle verdeutlicht, um dir einen schnellen Überblick zu verschaffen:

Parameter Detail Spiel Bayern München vs VfB Stuttgart Tipp Sieg Bayern München Alte Quote 1,15 Neue Quote 11,50 Einsatz 10 €

So sicherst du dir die erhöhte Quote

Um von diesem Angebot Gebrauch zu machen, sind nur wenige Schritte notwendig. Zuerst erstellst du dein neues Konto bei Winamax und durchläufst den Verifizierungsprozess. Anschließend ist eine Ersteinzahlung von mindestens 20 € erforderlich. Platziere nun deine Wette in Höhe von 10 € als Einzelwette vor dem Spiel auf einen Sieg der Bayern. Die Aktivierung des Boosts erfolgt direkt im Wettschein, bevor du deine Wette bestätigst.

Die sportliche Ausgangslage: Bayern gegen Stuttgart

Ein Blick auf die Statistik zeigt die klare Favoritenrolle der Münchner. Die historische Bilanz spricht eine klare Sprache, denn der FC Bayern München konnte 33 der vergangenen 43 direkten Duelle für sich entscheiden. Auch das Hinspiel war mit einem 5:0-Erfolg eine deutliche Angelegenheit. Doch der VfB Stuttgart ist nicht zu unterschätzen und hat in dieser Saison bereits mehrfach seine Klasse bewiesen, insbesondere mit drei Auswärtssiegen im Pokal.

Beide Teams sind für ihre Offensivkraft bekannt. Besonders die Offensive der Münchner gilt als äußerst durchschlagskräftig, was sich in neun von zehn Spielen mit über 2,5 Toren widerspiegelt. Auch Stuttgart ist regelmäßig an torreichen Partien beteiligt. Fans können sich also auf ein attraktives Spiel mit vielen Torszenen einstellen.

Wichtige Bedingungen des Angebots

Wie bei jeder Promotion gibt es auch hier einige Rahmenbedingungen zu beachten. Das Angebot richtet sich exklusiv an Neukunden mit Wohnsitz in Deutschland, die ihr Konto vollständig verifizieren. Die Aktion ist pro Person, Haushalt und IP-Adresse nur einmalig nutzbar. Der maximale Einsatz für die geboostete Quote ist auf 10 € festgelegt. Gewinne, die zur regulären Quote erzielt werden, werden als Echtgeld ausgezahlt. Der zusätzliche Gewinn wird als Bonusguthaben gutgeschrieben, das einmalig zu einer Mindestquote von 1,05 umgesetzt werden muss, bevor eine Auszahlung möglich ist.

Weitere Aktionen für Neukunden

Neben dem Quotenboost stellt Winamax auch einen regulären Willkommensbonus zur Verfügung. Für alle, die sich für das allgemeine Angebot interessieren, gibt es weitere Informationen zum Winamax promo code, der zusätzliche Vorteile für den Start bietet. Es lohnt sich also, die verschiedenen Aktionen zu vergleichen, um das passende Angebot für dich zu finden.