SPORT1 Betting 13.09.2025 • 18:00 Uhr Wird Harry Kane zum dritten Mal in Folge Torschützenkönig in der Bundesliga? | Wer sind die größten Konkurrenten des “Hurricanes”?

Wer holt sich die Torjägerkanone in dieser Saison? - Kann Harry Kane seinen Titel verteidigen? Die Buchmacher sehen den Engländer weit vorne!

Harry Kane hat sich seit seinem Wechsel zum FC Bayern München im Sommer 2023 als absolute Tor-Maschine in der Bundesliga etabliert und steht nun vor der Chance, zum dritten Mal in Folge Torschützenkönig zu werden. Beim Buchmacher Betano könnt ihr einen Tipp auf den kommenden besten Torjäger im deutschen Oberhaus abgeben.

Schon in seiner Debütsaison 2023/24 schoss der Engländer die Konkurrenz in Grund und Boden: Mit beeindruckenden 36 Toren und zusätzlich 8 Torvorlagen sicherte er sich souverän die Torjägerkanone vor Serhou Guirassy, der damals in Diensten des VfB Stuttgart mit starken 28 Treffern glänzte. Lange Zeit sah es sogar danach aus, als ob Kane den Rekord von Robert Lewandowski aus der Saison 2020/21 brechen könnte, der damals mit 41 Toren eine neue Bestmarke aufgestellt hatte.

Auch in der Spielzeit 2024/25 ließ der “Hurricane” nicht nach und krönte sich erneut zum besten Torjäger. Dieses Mal reichten allerdings schon 26 Treffer neben neun Assists, um sich abermals von Guirassy und Patrick Schick mit je 21 Treffern die Torjägerkrone aufzusetzen.

Besonders in der Hinrunde wurde ihm zeitweise ernsthafte Konkurrenz geboten: Omar Marmoush von Eintracht Frankfurt erwischte einen hervorragenden Saisonstart und es sah so aus, als könnte er Kane den Titel streitig machen. Der Ägypter war in der Hinrunde in Topform und lag mit dem “Hurricane” in der Torschützenliste fast gleichauf. Doch mit seinem Wintertransfer zu Manchester City endete sein Rennen um die Torjägerkrone vorzeitig und Kane zog mehr oder weniger unaufhaltsam davon.

Kane absoluter Topfavorit auf die Torjägerkrone

Für die Saison 2025/26 stellt sich nun erneut die Frage, ob jemand dem englischen Stürmerstar ernsthaft Paroli bieten kann? Mit seiner Konstanz, seiner Strafraumpräsenz und seiner Fähigkeit, nicht nur Tore zu erzielen, sondern auch Chancen für andere zu kreieren, bleibt Kane klarer Favorit bei Fans, Experten und den Buchmachern. Die Wettanbieter sehen ihn mit Abstand vorn und die Frage bleibt: Gibt es überhaupt ernstzunehmende Konkurrenz?

Ganz konkurrenzlos ist der Bayern-Stürmer auch in dieser Saison sicherlich nicht. Spieler wie Guirassy, der an den ersten beiden Spieltagen der neuen Spielzeit genauso drei Tore erzielte wie der Hurricane oder FCB-Neuzugang Luis Diaz könnten Kane gefährlich werden, vorausgesetzt, sie bleiben verletzungsfrei und konstant. Auch Patrick Schick hat sicherlich das Zeug, im Kampf um die Torjägerkanone mitzumischen, auch wenn Leverkusen durch zahlreiche Abgänge an Offensivpower eingebüßt hat.

Aktuelle Betano Wettquoten:

Spieler Quote Harry Kane (Bayern) 1,55 Serhou Guirassy (Dortmund) 4,00 Patrick Schick (Leverkusen) 8,00 Michael Olise (Bayern) 10,0 Luis Diaz (Bayern) 15,0 Jonathan Burkardt (Frankfurt) 20,0 Conrad Harder (Leipzig) 20,0

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Die Wettquoten zeigen deutlich: Kane bleibt der Topfavorit auf den Titel des Torschützenkönigs. Seine bisherige Ausbeute spricht für sich. Aber mit einem formstarken Guirassy im BVB-Trikot ist ihm diesmal vielleicht jemand dauerhaft auf den Fersen. Ein spannendes Rennen um die Torjägerkrone ist also keineswegs ausgeschlossen.

Ohnehin hat die Bundesliga immer wieder Überraschungen parat und ob der englische Nationalspieler seinen Dreierpack an Torjägerkronen tatsächlich vollenden kann, bleibt eines der spannendsten Themen der Saison.