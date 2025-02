Wolfsburg - Bochum Tipp, Prognose & Quoten | 22.02.2025

SPORT1 Betting 21.02.2025 • 06:00 Uhr Wolfsburg - Bochum Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Holen die Gäste den ersten Auswärts-Dreier dieser Saison?

Unser Wolfsburg - Bochum Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 22.02.2025 lautet: Im VfL-Duell sehen wir die Gastgeber im klaren Vorteil. In unserem Wett Tipp heute setzen wir daher auf gleich mehrere Tore der Wölfe.

Der eine VfL schielt nach Europa, der andere kämpft gegen den Abstieg. In unserer Wolfsburg Bochum Prognose treffen zwei Teams aufeinander, die am vergangenen Spieltag jeweils gewinnen konnten und nun nachlegen wollen, um dringend benötigte Punkte für ihre Saisonziele zu holen.

Mit dem Heimvorteil im Rücken liegt die Favoritenrolle für uns ganz klar bei den Wölfen. Da sie zu den offensivstärksten Teams der Bundesliga gehören, während die Ruhrkicker eine der schlechtesten Abwehrreihen stellen, entscheiden wir uns für den Wolfsburg Bochum Wett Tipp heute „Wolfsburg Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,53 bei Interwetten .

Darum tippen wir bei Wolfsburg vs Bochum auf „Wolfsburg Über 1,5 Tore”:

Mit 45 Toren stellt Wolfsburg die viertbeste Offensive der Bundesliga.

Mit 46 Gegentreffern stellt Bochum die zweitschwächste Abwehr im Oberhaus.

Auswärts kassierten die Ruhrkicker 28 Gegentore in elf Partien.

Wolfsburg vs Bochum Quoten Analyse:

Die Buchmacher bewerten die Situation ähnlich wie wir. Auch sie sehen die Gastgeber im klaren Vorteil. Das wird daran deutlich, dass die Wolfsburg Bochum Quoten für Wetten auf einen Heimsieg in den diversen Sportwetten Apps nahezu durchgehend unter der Marke von 1,55 bleiben.

Auf der anderen Seite erhält man für einen Tipp auf die Gäste Quoten bis 6,25. Interessant: Die Wolfsburg Bochum Wettquoten für „Über 2,5 Tore“ mit Werten um 1,60 liegen unter den Quoten für den Tipp darauf, dass beide Teams treffen, die Werte bis 1,74 erreichen. Die Bookies halten also drei Tore im Spiel für wahrscheinlicher, als dass beide Klubs zum Torerfolg kommen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Wolfsburg vs Bochum Prognose: Wölfe packen wieder zu

Die Wölfe pirschen sich immer weiter an die europäischen Startplätze heran. Nach dem späten Sieg in Stuttgart am vergangenen Wochenende beträgt der Rückstand des VfL selbst auf den Champions-League-Rang vier nur noch vier Zähler. Als Neunter haben die Niedersachsen aber immer noch einige Teams vor sich stehen.

Der Dreier bei den Schwaben war der bereits neunte in dieser Bundesliga-Saison. In der gesamten letzten Spielzeit kam Wolfsburg nur auf acht Siege. Hätten die Wölfe nicht schon 15 Punkte nach Führungen liegen gelassen und damit ligaweit die meisten, könnten sie noch viel weiter oben in der Tabelle stehen.

Aktuell sind sie seit vier Bundesliga-Partien ungeschlagen, wobei sie sich vor dem Sieg beim VfB dreimal in Folge die Punkte teilen mussten. Weiter zurückblickend haben sie nur eines ihrer letzten sieben Spiele im Oberhaus verloren und das war ein knappes 2:3 bei den Bayern (3S, 3U).

Mit 45 Toren zeigten sich die Niedersachsen bislang sehr treffsicher. Sie stellen damit den viertbesten Angriff der Liga und übertrafen dabei ihren Expected-Goals-Wert um sage und schreibe 12,2 Tore. Das ist Liga-Bestwert und mit ein Grund für unseren Wolfsburg Bochum Tipp beim Buchmacher Interwetten, der aktuell mit einem attraktiven Interwetten Bonus punkten kann.

Wolfsburg - Bochum Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Wolfsburg: 2:1 VfB Stuttgart (A), 0:0 Leverkusen (H), 1:1 Frankfurt (A), 2:2 Kiel (H), 2:3 Bayern (A)

Letzte 5 Spiele Bochum: 2:0 Dortmund (H), 2:2 Kiel (A), 0:1 Freiburg (H), 0:3 Gladbach (A), 3:2 RB Leipzig (H)

Letzte 5 Spiele Wolfsburg vs. Bochum: 3:1 (A), 1:0 (H), 1:3 (A), 5:1 (A), 4:0 (H)

Die Gäste aus Bochum kommen mit ganz breiter Brust in die Volkswagen Arena. Sie schlugen am vergangenen Spieltag im Ruhrderby niemand Geringeren als Dortmund. Mit dem Dreier gaben sie auch die Rote Laterne an die Kieler ab und sind nunmehr punktgleich mit dem Tabellen-16. Heidenheim.

Bemerkenswert war, dass der VfL beim 2:0-Erfolg über den BVB keinen Gegentreffer kassierte, denn mit 46 Gegentoren stellt er die zweitschwächste Abwehr der Bundesliga und hatte allein an den vier Spieltagen zuvor neun Gegentreffer kassiert. Allerdings spielten die Bochumer auch zu Hause und scheinbar können sie in dieser Saison nur dort so wirklich punkten.

MEHR TIPPS BEI SPORT1

Daheim holten sie nämlich zwölf ihrer bisherigen erst 14 Zähler. Mit zwei Punkten aus elf Partien (2U, 9N) sind sie das schlechteste Auswärtsteam. Aber: Nachdem die Ruhrkicker die ersten sieben Auswärtsspiele in dieser Bundesliga-Saison allesamt verloren hatten, gab es die beiden Auswärts-Remis in den letzten vier Auswärtsbegegnungen.

Wirklich aufbauend ist das aber nicht und vor allem die schon 28 Gegentreffer in den elf Partien auf des Gegners Platz sind in unserer Wolfsburg Bochum Prognose gewichtige Argumente gegen die Gäste. Erschwerend kommt für die Bochumer hinzu, dass sie in den letzten Gastspielen in der Volkswagen Arena überhaupt nichts zu melden hatten.

So seht ihr Wolfsburg – Bochum im TV oder Stream:

22. Februar 2025, 15:30 Uhr, Volkswagen Arena, Wolfsburg

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, WOW

Das Duell des Neunten gegen den Vorletzten findet am Samstag statt und damit sind Sky und WOW die Anlaufstellen, wenn es darum geht, die Partie live und in bewegten Bildern mitzuverfolgen. In beiden Fällen kommt ihr um ein kostenpflichtiges Abo aber nicht herum.

Für unseren Wolfsburg Bochum Tipp lohnt sich auch ein Blick auf die letzten direkten Duelle. Seit der Rückkehr der Ruhrkicker in die Bundesliga haben die Wölfe fünf der sieben Aufeinandertreffen im Oberhaus für sich entscheiden können (2N). Gegen keinen anderen Klub holten die Niedersachsen in diesem Zeitraum mehr Dreier.

Wolfsburg vs Bochum: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Wolfsburg: Müller – Roerslev, Vavro, Koulierakis, Maehle; Svanberg, Vranckx, Wimmer, Tiago Tomas, Amoura; Wind

Ersatzbank Wolfsburg: Klinger, Pervan, Angely, Bornauw, Odogu, Bröger, Dardai, Gerhardt, Kaminski, Behrens, Skov Olsen

Startelf Bochum: Horn – Masovic, Ordets, Bernardo; Oermann, Sissoko, Holtmann; Bero, Krauß; Hofmann, Masouras

Ersatzbank Bochum: Drewes, Gamboa, Medic, Wittek, D. de Wit, Losilla, Miyoshi, Pannewig, Bamba, Broschinski

Zu Hause haben die Wölfe neun der letzten zehn Duelle mit den Bochumern gewonnen und die letzten fünf davon in Folge. Bei diesen letzten fünf Heimerfolgen kassierten sie überhaupt nur ein Gegentor. Zuletzt gab es drei Zu-Null-Heimsiege am Stück.

Da die Gäste in zwei ihrer letzten drei Auswärtsspiele in dieser Bundesliga-Saison ohne eigenen Treffer geblieben sind und mit neun die wenigsten Auswärtstore haben, ist es im Rahmen der Wolfsburg Bochum Prognose sicherlich nicht völlig abwegig, auf den Tipp „Wolfsburg gewinnt zu Null“ zu Quoten von bis zu 2,75 hinzuweisen.

Unser Wolfsburg - Bochum Tipp: „Wolfsburg Über 1,5 Tore”

Sicherlich reist Bochum nach dem Erfolg über den BVB mit frischem Selbstbewusstsein an, allerdings gewann man zu Hause, wo man vor etwas mehr als einem Monat auch schon Leipzig ein 3:3 abtrotzte.

Auf das Remis gegen die Roten Bullen folgte eine klare 0:3-Pleite bei Gladbach. Nun müssen die Ruhrkicker wieder auswärts ran und in der Fremde punkteten sie bislang nur bei Schlusslicht Kiel und Union Berlin. Die Wölfe werden zu Hause weitere Punkte für das Ziel Europa sammeln und gegen die zweitschwächste Abwehr der Bundesliga mehrfach zum Torerfolg kommen.