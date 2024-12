Wolfsburg - Hoffenheim Tipp, Prognose & Quoten 04.12.2024

Unser Wolfsburg - Hoffenheim Sportwetten Tipp zum DFB Pokal Spiel am 03.12.2024 lautet: Mit drei Siegen im Gepäck starten die Niedersachsen ins Achtelfinale des DFB-Pokals. In unserem Wett Tipp heute soll die Serie gegen die Sinsheimer fortgeführt werden.

Bei den Wölfen zeichnete sich kürzlich ein klarer Aufwärtstrend ab. Am Samstag sprang bei RB Leipzig ein deutlicher 5:1-Triumph heraus. Mit einem ähnlichen Ergebnis ist im Zuge unserer Wolfsburg Hoffenheim Prognose gegen die Recken aus dem Kraichgau nicht zwingend zu rechnen. Bei der TSG Hoffenheim kriselt es derzeit gewaltig. Mehr und mehr rutscht der Klub in Richtung Abstiegszone und kassierte zuletzt in Mainz eine weitere Niederlage (0:2).