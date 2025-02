Wolfsburg - Leverkusen Tipp, Prognose & Quoten 08.02.2025

SPORT1 Betting 07.02.2025 • 06:00 Uhr Wolfsburg - Leverkusen Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Wie gut steckt Leverkusen das DFB-Pokalspiel weg?

Unser Wolfsburg - Leverkusen Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 08.02.2025 lautet: Im Wett Tipp heute verlängert Leverkusen die Sieglos-Serie der Wölfe um eine weitere Begegnung.

Strebt Leverkusen die Titelverteidigung an, sind Ausrutscher verboten. Eine kurze Regenerationszeit nach einem intensiven Pokal-Derby inklusive Verlängerung (3:2-Sieg vs. Köln) darf der Werkself daher nicht als Ausrede dienen. Der Kader von Bayer ist tief genug, um in der Wolfsburg Leverkusen Prognose die Favoritenrolle der Gäste zu rechtfertigen.

Zudem gibt die Statistikzentrale viele weitere Gründe, die für einen Wolfsburg Leverkusen Wett Tipp heute auf einen “Sieg Leverkusen” sprechen. Diesen spielen wir zu einer Quote von 1,80 bei NEO.bet .

Darum tippen wir bei Wolfsburg vs Leverkusen auf “Sieg Leverkusen”:

Leverkusen ist seit 26 Bundesliga-Auswärtsspielen ungeschlagen.

Nur Bochum (82) erlaubte der Konkurrenz mehr Großchancen als Wolfsburg (64).

Wolfsburg ist das anfälligste Team nach gegnerischen Standards (12 Standard-Gegentore).

Wolfsburg vs Leverkusen Quoten Analyse:

Eine Führung hat in diesem Aufeinandertreffen nicht viel zu bedeuten. Die Wölfe (15) und die Werkself (13) gaben mehr Punkte nach einer Führung ab als jeder andere Bundesligist. Bayer ist allerdings ebenso bekannt dafür, nach einem Rückstand noch zu punkten (9) - zuletzt gesehen im DFB-Pokalspiel gegen Köln. Wir können die Aufteilung der Wolfsburg Leverkusen Quoten nicht nur deshalb ziemlich gut nachvollziehen.

Zu Hause erhalten die Niedersachsen Siegquoten bis 4,50. Einen Dreier der Werkself findet ihr in den besten Sportwetten Apps zu Wolfsburg Leverkusen Wettquoten von circa 1,80.

Wolfsburg vs Leverkusen Prognose: Die Werkself-Waffen

Was Florian Wirtz gegen Köln wieder geleistet hat, ist kaum in Worte zu fassen. Der 21-Jährige stand 120 Minuten auf dem Feld, gewann 75 Prozent seiner Dribblings und hatte eine Passgenauigkeit von 90 Prozent. Seine Vorlage zum 1:2-Anschlusstreffer auf Patrik Schick fasst die Leistung des Edel-Technikers in einer Szene zusammen.

Leverkusen startete gegen Köln eine Aufholjagd, hinter die der eingewechselte Victor Boniface mit seinem Tor in der Verlängerung zum 3:2 einen Haken machte. Die Werkself ist seit Wochen wieder im Meister-Modus und kaum noch zu stoppen.

Am zweiten Bundesliga-Spieltag kassierte B04 die einzige Saisonniederlage im deutschen Oberhaus (2:3 vs. RB Leipzig). Seither ist der deutsche Meister in der Bundesliga ungeschlagen und gewann zuletzt neun von zehn Bundesliga-Begegnungen.

Das Hinrunden-Duell gegen Wolfsburg hat Leverkusen ebenfalls für sich entschieden (4:3). Die Inhalte dieser Paarung spiegeln recht gut wider, weshalb wir unseren Wolfsburg vs. Leverkusen Tipp auf einen Dreier der Werkself abgeben.

Wolfsburg - Leverkusen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Wolfsburg: 1:1 Frankfurt (A), 2:2 Kiel (H), 2:3 Bayern (A), 5:1 Gladbach (H), 1:0 Hoffenheim (A).

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 3:2 n.V. Köln (H), 3:1 Hoffenheim (H), 2:0 Sparta Prag (H), 2:2 RB Leipzig (A), 1:2 Atletico Madrid (A).

Letzte 5 Spiele Wolfsburg vs. Leverkusen: 3:4 (A), 0:2 (A), 1:2 (H), 0:0 (H), 2:2 (A).

Allen vier B04-Treffern ging ein Standard voraus. Die Schwäche beim Verteidigen gegnerischer Standards konnten die Wölfe bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht ablegen. Wolfsburg kassierte ligaweit die meisten Gegentore nach einem ruhenden Ball (12).

Zu oft fehlt es den Niedersachsen im eigenen Strafraum an der notwendigen Organisation, beziehungsweise lässt sich die Zuordnung einfach durcheinander bringen. 9,61 erwartbare Standard-Gegentore (18.) vollenden das Bild der schwächsten Standard-Defensive im deutschen Oberhaus.

Ebenso wie im letzten Aufeinandertreffen ist eine Paarung mit “Über 3,5 Toren” in der Partie ziemlich wahrscheinlich. Diese Marke wurde im Hinrunden-Vergleich bereits vor dem Pausenpfiff übertroffen.

Die Mannschaft von Ralph Hasenhüttl bringt alles auf den Platz, was es für eine unterhaltsame Begegnung braucht. Nur Bochum (82) gab den gegnerischen Teams mehr Großchancen als Wolfsburg (64).

Im Gegenzug haben die Gastgeber die beste Schussverwandlungs-Quote im deutschen Oberhaus (23 Prozent). Direkt hinter den Wölfen taucht Leverkusen in dieser Kategorie auf (21 Prozent), was unsere Wolfsburg vs. Leverkusen Prognose begünstigt.

Für den Wolfsburg gegen Leverkusen Tipp solltet ihr daher definitiv mit mindestens vier Treffern planen. Diese Marke wurde in sieben der neun vorangegangenen Bundesliga-Begegnungen des VfL erreicht und ruft auch bei den Wettanbietern ohne Steuer eine Quote mit Value hervor.

Ähnlich torreich verliefen die vorherigen B04-Paarungen. Fünf der letzten sechs Bundesliga-Partien mit Beteiligung der Werkself boten den Zuschauern vier oder mehr Tore.

Wolfsburg vs Leverkusen: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Wolfsburg: Müller - Fischer, Vavro, Koulierakis, Maehle, Arnold, Tomas, Svanberg, Gerhardt, Amoura, Wind

Ersatzbank Wolfsburg: Pervan, Bornauw, Roerslev, Vranckx, Bence Dardai, Kaminski, Skov Olsen, Behrens, Nmecha

Startelf Leverkusen: Hradecky - Hermoso, Tah, Hincapie, Arthur, Xhaka, Andrich, Hofmann, Tella, Wirtz, Boniface

Ersatzbank Leverkusen: Kovar, Mukiele, Tapsoba, Frimpong, Palacios, Aleix Garcia, Buendia, Schick

Mohamed Amoura (14 Scorerpunkte) spielt eine fantastische Saison, kann mit den Werten der Werkself-Akteure jedoch nicht mithalten. Florian Wirtz (18) rangiert beispielsweise deutlich darüber.

Außerdem ist Patrik Schick vielleicht in der Form seines Lebens. Der tschechische Mittelstürmer erzielt in dieser Bundesliga-Saison alle 59 Minuten einen Treffer. Gemeinsam mit seinem Teamkollegen Victor Boniface pusht er sich im Kampf um einen Stammplatz zu Bestleistungen, wohl auch in der Wolfsburg Leverkusen Prognose.

Unser Wolfsburg - Leverkusen Tipp: Sieg Leverkusen

Die Werkself ist seit acht Bundesliga-Auswärtsspielen in der Volkswagen Arena ohne Niederlage und hat sechs dieser Paarungen für sich entschieden. Xabi Alonso wird die passenden Wechsel finden, um eine fitte Elf auf den Rasen zu schicken und einen weiteren Dreier einzufahren.