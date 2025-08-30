Wolfsburg - Mainz Tipp, Prognose & Quoten | 31.08.2025

SPORT1 Betting 30.08.2025 • 09:32 Uhr Wolfsburg - Mainz Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Wer stürmt für die Wölfe?

Unser Wolfsburg - Mainz Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 30.08.2025 lautet: Die Gäste leiden im Wett Tipp heute unter der zusätzlichen Belastung aus den Conference-League-Playoffs.

Sobald die 05er in einer Bundesliga-Paarung die Führung übernehmen, sind sie auf und davon. Der FSV hat nur in einem der letzten 64 Bundesliga-Spiele eine Niederlage kassiert, wenn man in Führung gegangen ist. Diese Pleite kassierte die Auswahl von Bo Henriksen ausgerechnet gegen den Kontrahenten aus dieser Wolfsburg Mainz Prognose.

Während sich der VfL auf die nationalen Wettbewerbe konzentrieren kann, steht den Gästen unter der Woche das Playoff-Rückspiel in der Conference League gegen Rosenborg bevor. Diese zusätzliche Belastung wirkt sich auf den Wolfsburg Mainz Wett Tipp heute aus, den wir bei ODDSET zu einer Quote von 1.90 auf “Wolfsburg Über 1,5 Tore” abgeben.

Darum tippen wir bei Wolfsburg vs Mainz auf “Wolfsburg Über 1,5 Tore”:

Wolfsburg hat in der letzten Saison 6 Tore in 2 Duellen gegen Mainz erzielt (2:2, 4:3).

Wolfsburg erzielte am ersten Spieltag 2,4 erwartbare Tore (3.).

Wolfsburg erzielte in den ersten beiden Pflichtspielen der Saison insgesamt 12 Tore.

Wolfsburg vs Mainz Quoten Analyse:

Im vergangenen Spieljahr hat sich der FSV zu einer enorm starken Auswärtsmannschaft entwickelt. Die Auswahl von Bo Henriksen stellt mit 31 Auswärtstoren einen neuen Vereinsrekord auf - trotzdem werden die 05er in den Wolfsburg Mainz Wettquoten als Underdog geführt.

Die Wettanbieter mit deutscher Lizenz sind von den Wölfen jedoch nicht restlos überzeugt und verteilen für beide Mannschaften Wolfsburg Mainz Quoten von über 2,00 für einen Sieg. Wir nehmen nicht nur deswegen etwas Abstand von einer klassischen Drei-Weg-Wette.

Wolfsburg vs Mainz Prognose: Mehrere Optionen

Die Gerüchte um Mohamed Amoura wollen einfach nicht abreißen. Vergangene Saison hat der 25-Jährige die Verantwortung in der VfL-Offensive genommen und 19 Scorerpunkte gesammelt.

Ebenso fraglich ist, ob Jonas Wind noch eine Zukunft bei den Niedersachsen hat. Ein Abgang des Mittelstürmers ist zumindest nicht ausgeschlossen. Dennoch stehen Paul Simonis im Wolfsburg gegen Mainz Tipp genügend Optionen für die Offensive zur Verfügung.

Das haben die Spieler der Hausherren am ersten Spieltag zumindest angedeutet, als sie einen souveränen 3:1-Auswärtssieg gegen Heidenheim eingefahren haben. Dzenan Pejcinovic stand nach seinem Hattrick im DFB-Pokal (9:0 vs. Hemelingen) in der Startaufstellung.

Hinter ihm setzte Simonis auf ein spielstarkes Trio (Wimmer, Majer und Skov Olsen), das dabei geholfen hat, ligaweit die drittmeisten erwartbaren Tore am ersten Spieltag aufzulegen (2,4 xG). Offensiv trauen wir den Gastgebern auch in der Wolfsburg vs. Mainz Prognose einiges zu.

Wolfsburg - Mainz Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Wolfsburg: 3:1 Heidenheim (A), 9:0 Hemelingen (A), 1:2 Brighton (A), 0:1 Espanyol (H), 4:3 Magdeburg (A).

Letzte 5 Spiele Mainz: 0:1 Köln (H), 1:2 Rosenborg (A), 1:0 Dresden (A), 0:0 Strasbourg Alsace (H), 4:3 Crystal Palace (H).

Letzte 5 Spiele Wolfsburg vs. Mainz: 2:2 (A), 4:3 (H), 1:3 (H), 1:1 (A), 3:0 (H).

Die gesammelten Erfahrungen aus den letzten Begegnungen könnten auch zu einer Gratiswette auf mehrere Tore in dieser Paarung hinführen. Letztes Jahr sind in beiden Duellen insgesamt elf Treffer gefallen.

Ebenso wie in unserem Wolfsburg vs. Mainz Tipp erzielten die Wölfe in beiden Vergleichen d er Vorsaison “Über 1,5 Tore” (insgesamt 6). Anders als in der vorangegangenen Spielzeit sind die 05er zusätzlich in der Conference League gefordert.

Zumindest noch zum Zeitpunkt der Wolfsburg gegen Mainz Prognose. Am Donnerstag treten die Henriksen-Schützlinge im Playoff-Rückspiel gegen Rosenborg an und müssen einen 1:2-Rückstand aus dem Hinspiel aufholen.

Bereits am ersten Spieltag waren leichte Ermüdungserscheinungen wegen der zusätzlichen Herausforderungen zu erkennen gewesen. Mainz verlor gegen den Aufsteiger aus Köln (0:1) und lief insgesamt nur 113,4 km - der viertschwächste Wert im deutschen Oberhaus.

Erschwerend hinzu kommen zwei Ausfälle. Paul Nebel handelte sich eine Rote Karte ein und ist für die beiden kommenden Spieltage gesperrt. Außerdem verletzte sich Benedict Hollerbach und wird ebenfalls pausieren müssen.

So seht ihr Wolfsburg - Mainz im TV oder Stream:

31. August 2025, 15.30 Uhr, Volkswagen Arena, Wolfsburg

Übertragung TV: Sky, DAZN

Übertragung Stream: Sky, DAZN

Saisonübergreifend zeigt der Trend des FSV in eine ungewollte Richtung. Mainz hat nur eines der letzten zehn Bundesliga-Spiele gewonnen (5U, 4N). Der einzige Sieg stammt aus dem Duell mit Absteiger Bochum (4:1) vom 33. Spieltag.

Wir entscheiden uns im Wolfsburg vs. Mainz Tipp jedoch gegen eine Wette auf eine Niederlage der Gäste. Die Wölfe sind seit acht Bundesliga-Heimspielen sieglos und lassen jegliche Heimstärke vermissen.

Wolfsburg vs Mainz: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Wolfsburg: Grabara - Fischer, Jenz, Koulierakis, Zehnter - Arnold, Souza - Skov Olsen, Majer, Wimmer - Pejcinovic

Ersatzbank Wolfsburg: Müller, Odogu, Angely, Gerhardt, Svanberg, Bence Dardai, Cerny, Wind, Amoura

Startelf Mainz: Zentner - Kohr, da Costa, Hanche-Olsen - Caci, Amiri, Sano, Mwene - Lee, Sieb - Weiper

Ersatzbank Mainz: Rieß, Leitsch, Bell, Widmer, Maloney, Nordin, Bobzien

Im Sturm der Gäste könnte Nelson Weiper somit die Position im Angriff übernehmen. Der 20-Jährige hat erst kürzlich seinen Vertrag in Mainz verlängert und letztes Jahr 0,53 erwartbare Tore pro 90 Minuten erzielt (17.).

Sein Talent ist unbestritten und Trainer Bo Henriksen voll des Lobes für die Abschlussqualitäten seines jungen Angreifers. Somit konzentrieren wir uns vorrangig auf die Verteidigung der 05er, die am ersten Spieltag 1,4 erwartbare Gegentore zugelassen hat (11.).

Unser Wolfsburg - Mainz Tipp: Wolfsburg Über 1,5 Tore

Die Wölfe wirken frisch, haben in beiden Pflichtspielen der Saison mehr als zwei Treffer erzielt und ein Team, das in der Offensive vielfältige Lösungen finden kann. Mainz geht etwas entkräftet in den Vergleich und könnte deswegen in der zweiten Halbzeit ein wenig von der Ordnung verlieren.