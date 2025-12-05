Wolfsburg vs Union Berlin Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Bundesliga am 06.12.2025

SPORT1 Betting 05.12.2025 • 18:00 Uhr Die neuesten Wolfsburg vs Union Berlin Prognosen von unseren Wett-Experten für das Bundesliga-Duell am 06.12.2025.

Unsere Prognose für das Bundesliga-Duell zwischen Wolfsburg und Union Berlin deutet auf einen Sieg der Gäste oder zumindest ein Unentschieden hin. Obwohl die Gastgeber als Favoriten gelten, spricht ihre schwache Heimform gegen sie. Das Spiel findet am Samstag, den 06.12.2025, um 15:30 Uhr statt.

Angesichts der Formschwäche der Wölfe zu Hause gehen wir gegen die Einschätzung der Buchmacher und empfehlen den Tipp auf einen Auswärtssieg von Union Berlin, für den bet-at-home eine Quote von 3,50 anbietet.

Alles, was du wissen musst: Unsere detaillierte Anleitung erklärt dir Schritt für Schritt den bet-at-home Willkommensbonus inklusive Bonuscode.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Die Wolfsburg vs Union Berlin Quoten sehen die Heimmannschaft leicht im Vorteil, mit einer impliziten Siegwahrscheinlichkeit von etwa 46 %. Union Berlin wird hingegen nur eine Chance von 29 % auf einen Auswärtssieg eingeräumt.

Diese Einschätzung überrascht, wenn man die jüngsten Leistungen der Wölfe betrachtet. Wolfsburg hat wettbewerbsübergreifend nur eines seiner letzten zehn Spiele gewonnen und acht davon verloren. In diesem Zeitraum kassierten sie im Schnitt 1,8 Tore pro Spiel. Besonders besorgniserregend ist die Heimbilanz: Die Wölfe haben in dieser Bundesliga-Saison noch kein einziges Heimspiel gewonnen und die letzten vier Partien verloren.

Auch die Spieldaten deuten auf eine enge Begegnung hin. Beide Mannschaften neigen dazu, tief zu stehen. Wolfsburg hat mit 46 % den drittniedrigsten durchschnittlichen Ballbesitz der Liga, während Union mit 34 % sogar das Schlusslicht bildet. Es ist also zu erwarten, dass die Gastgeber mehr vom Spiel haben werden, was ihre Defensive anfällig für direkte Konter der Berliner machen könnte. Ein weiterer Faktor sind die Standardsituationen, aus denen Union Berlin 47 % seiner Tore erzielt hat.

Die Defensive der Wolfsburger muss hier besonders wachsam sein. Die aktuellen Wolfsburg vs Union Berlin Quoten spiegeln diese Risiken für die Heimmannschaft möglicherweise nicht vollständig wider, was den Wert einer Wette auf die Gäste erhöht.

Wolfsburg vs Union Berlin: Wett Tipps für Tipper

Basierend auf unserer Analyse haben wir einige interessante Wett-Tipps für diese Partie zusammengestellt. Unsere Wolfsburg vs Union Berlin Prognosen berücksichtigen dabei sowohl die aktuelle Form als auch die statistischen Auffälligkeiten beider Teams.

Sieg Union Berlin ( bet-at-home Quote 3,50 ): Obwohl Union Berlin in dieser Saison mit Formschwankungen zu kämpfen hat, bietet eine Wette auf einen Auswärtssieg erheblichen Wert. Wolfsburg hat die letzten vier Heimspiele in der Bundesliga verloren und wartet immer noch auf den ersten Heimsieg. Die letzten sechs direkten Duelle waren zudem äußerst knapp und endeten entweder unentschieden oder mit nur einem Tor Unterschied, wobei Union Berlin drei dieser Partien für sich entschied.

Obwohl Union Berlin in dieser Saison mit Formschwankungen zu kämpfen hat, bietet eine Wette auf einen Auswärtssieg erheblichen Wert. Wolfsburg hat die letzten vier Heimspiele in der Bundesliga verloren und wartet immer noch auf den ersten Heimsieg. Die letzten sechs direkten Duelle waren zudem äußerst knapp und endeten entweder unentschieden oder mit nur einem Tor Unterschied, wobei Union Berlin drei dieser Partien für sich entschied. Beide Teams treffen – Ja ( bet-at-home Quote 1,70 ): In den letzten Spielen zeigten sich die Wolfsburger offensiv verbessert, die Abwehr bleibt jedoch anfällig. Dieser Tipp war in den letzten vier Bundesliga-Spielen der Wölfe erfolgreich, bei einem Durchschnitt von 3,5 Toren pro Spiel. Zudem hat Union Berlin in den letzten sechs Auswärtsspielen in Wolfsburg nie eine weiße Weste behalten, was die Chancen auf einen Torerfolg der Heimmannschaft erhöht.

In den letzten Spielen zeigten sich die Wolfsburger offensiv verbessert, die Abwehr bleibt jedoch anfällig. Dieser Tipp war in den letzten vier Bundesliga-Spielen der Wölfe erfolgreich, bei einem Durchschnitt von 3,5 Toren pro Spiel. Zudem hat Union Berlin in den letzten sechs Auswärtsspielen in Wolfsburg nie eine weiße Weste behalten, was die Chancen auf einen Torerfolg der Heimmannschaft erhöht. Doppelte Chance: Union Berlin oder Unentschieden & Beide Teams treffen – Ja (bet-at-home Quote 2,62): Diese Option bietet eine gute Absicherung. Union Berlin steht in der Tabelle sechs Punkte vor Wolfsburg, während die Wölfe das heimschwächste Team der Liga sind und in sechs Heimspielen bereits 14 Gegentore kassiert haben. Obwohl die Wolfsburger Offensive zuletzt gegen starke Gegner wie Frankfurt und Leverkusen traf, scheint Union Berlin insgesamt das solidere Team zu sein. Die aktuellen Wolfsburg vs Union Berlin Team-News deuten zudem auf über zehn verletzte Spieler bei den Gastgebern hin, was die Aufgabe nicht leichter macht.

Wir hoffen, unsere Wolfsburg vs Union Berlin Prognosen helfen dir bei deiner Entscheidung. Für die besten Angebote und App Wettanbieter wirf einen Blick auf unsere speziell dafür eingerichtete Seite. Jetzt wünschen wir dir aber erst einmal viel Spaß bei einem spannenden Bundesligaspiel!