Wolverhampton - Manchester City Tipp, Prognose & Quoten

SPORT1 Betting 19.10.2024 • 06:00 Uhr Wolverhampton - Manchester City Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Lässt die Guardiola-Elf Punkte liegen?

Unser Wolverhampton - Manchester City Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 20.10.2024 lautet: Viermal in Serie holten die Citizens zuletzt die Meisterschaft und wollen in unserem Wett Tipp heute gegen Wolverhampton den nächsten Schritt in Richtung Titelverteidigung gehen.

Nach sieben Jahren Erstklassigkeit könnte es für die Wolves in dieser Saison eng werden. Mit nur einem erbeuteten Punkt rangiert das Team derzeit am Ende der Premier-League-Tabelle und steht am kommenden Matchday einer kaum lösbaren Aufgabe gegenüber. Diese trägt den Namen Manchester City. Die Skyblues sind nach wie vor ungeschlagen und daran dürfte sich auch im Zuge unserer Wolverhampton Manchester City Prognose nichts ändern.

Spielerisch sind die Gäste aus Manchester den Hausherren deutlich überlegen und haben zudem ihre Fühler nach der Tabellenspitze ausgestreckt. Unser Wolverhampton Manchester City Wett Tipp heute zielt auf „Sieg Manchester City (Handicap -1)“ zu einer Quote von 1,78 bei Bwin ab.

Darum tippen wir bei Wolverhampton vs Manchester City auf „Sieg Manchester City (Handicap -1)“:

Wolverhampton verlor alle 3 PL-Heimspiele.

Man City ist im englischen Oberhaus auswärts ungeschlagen und holte 2 Siege und ein Remis.

3 der letzten 4 Gastauftritte in Wolverhampton gewannen die Skyblues mit mindestens 2 Toren Vorsprung.

Wolverhampton vs Manchester City Quoten Analyse:

Beide Mannschaften trennen in der Tabelle 18 Plätze bzw. 16 Punkte voneinander. Somit dürfte jedem Tipp-Freund klar sein, dass die Bookies am klassischen Markt „1x2″ bereits vor dem Kickoff eine klare Linie fahren. Der Sieg der Gäste aus Manchester wird mit durchschnittlichen Wolverhampton Manchester City Quoten von 1,31 bewertet. Ein Heimsieg sorgt für Quoten um 9,00.

Fünfmal am Stück trennten sich beide Konkurrenten im Molineux Stadium mit drei oder mehr Toren. Ein ähnliches Ergebnis unterschreibt Bet365 auch diesmal und serviert für drei oder mehr Treffer Wolverhampton Manchester City Wettquoten von 1,41. Darüber hinaus gewährt der Bookie mit deutscher Lizenz einen Bet365 Neukundenbonus in Höhe von 100 Euro in Form von Wett-Credits.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Wolverhampton vs Manchester City Prognose: Schießt Haaland die Skyblues zum Sieg?

In der Vorsaison landete Wolverhampton auf einem gesicherten Platz im Mittelfeld und hatte satte 20 Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. Nach sieben Premier-League-Spieltagen zeichnet sich in dieser Saison jedoch ein komplett anderes Bild ab. „The Wolves“ sind aktuell Träger der Roten Laterne und haben nur einen mageren Punkt auf dem Konto.

Nach wie vor wartet das Team von Trainer Gary O‘Neil auf das erste Erfolgserlebnis. Das bisher einzige Remis resultierte nach einem 1:1 gegen Nottingham Forest. Die restlichen sechs Liga-Duelle gingen verloren. Vier der sechs Misserfolge kamen mit mindestens zwei Toren Differenz zustande und nun wartet auch noch der Wolverhampton Manchester City Tipp.

Vor allem defensiv zeigt Wolverhampton Zerfallserscheinungen auf und hat die meisten Gegentore im englischen Oberhaus kassiert. 21 waren es an der Zahl. Die Offensive kann dies mit lediglich neun Treffern nicht kompensieren. Der Rückstand auf das rettende Ufer ist auf drei Punkte angewachsen. Alle drei Heimspiele gingen in dieser Saison verloren.

Wolverhampton - Manchester City Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Wolverhampton: 3:5 FC Brentford (A), 1:2 FC Liverpool (H), 1:3 Aston Villa (A), 2:3 Brighton (A), 1:2 Newcastle United (H).

Letzte 5 Spiele Manchester City: 3:2 FC Fulham (H), 4:0 Slovan Bratislava (A), 1:1 Newcastle United (A), 2:1 FC Watford (H), 2:2 FC Arsenal (H).

Letzte 5 Spiele Wolverhampton vs. Manchester City: 1:5 (A), 2:1 (H), 0:3 (A), 0:3 (H), 1:5 (H).

Manchester City dominierte in den vergangenen Jahren den englischen Fußball wie kein anderer Klub. Nach sieben Spieltagen reicht es in dieser Saison aber nur für den zweiten Tabellenplatz. Der Spitzenreiter aus Liverpool ist jedoch in greifbarer Nähe und hat vor der Wolverhampoton gegen Manchester City Prognose nur einen mageren Zähler Vorsprung. Nach wie vor sind die Citizens in der Premier League ungeschlagen und blicken auf eine Bilanz von fünf Siegen und zwei Remis. Dennoch ist an dieser Stelle zu erwähnen, dass zwei der letzten drei PL-Spieltage zu einem Unentschieden führten.

Mit Newcastle (1:1) und Arsenal (2:2) wurden nämlich die Punkte geteilt. Zuletzt stand ein knapper 3:2-Sieg auf heimischem Boden gegen Fulham zu Buche. Die Offensive der Skyblues ist mit 17 Treffern die beste im englischen Oberhaus. Einen großen Anteil daran trägt Erling Haaland. Zehn Tore gehen nämlich auf das Konto des Norwegers. An den letzten beiden Spieltagen ging er jedoch leer aus.

Bereits in der vergangenen Spielzeit verkörperte Man City das auswärtsstärkste Team der Liga und ist auch in dieser Saison nach wie vor in den gegnerischen Stadien ungeschlagen. Zwei Siege und ein Remis sprechen für sich. Beide Erfolge kamen mit zwei Toren Vorsprung zustande. Auch hier bestätigt sich unser Wolverhampton Manchester City Tipp.

Sportwetten-Fans, die einen mobilen Abschluss ihrer Premier-League-Wetten anstreben, könnten dafür die AdmiralBet App verwenden.

So seht ihr Wolverhampton - Manchester City im TV oder Stream:

20. Oktober 2024, 15:00 Uhr, Molineux Stadium, Wolverhampton (England)

Übertragung TV: Sky Sport

Übertragung Stream: Sky Sport

Wer seine Wolverhampton Manchester City Prognose mit den dazugehörigen Live-Bildern bestätigen möchte, kommt um ein Abo bei Sky nicht herum.

Der Pay-TV-Anbieter überträgt nämlich die Begegnung.

Wolverhampton vs Manchester City: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Wolverhampton: Johnstone - Nelson Semedo, C. Dawson, Toti, Ait Nouri - André, Carlos Forbs, M. Lemina, Joao Gomes, Matheus Cunha - Strand Larsen

Ersatzbank Wolverhampton: José Sa, S. Bueno, Doherty, Bellegarde, Doyle, Rodrigo Gomes, Guedes, Sarabia

Startelf Manchester City: Ederson - Lewis, Akanji, Ruben Dias, Gvardiol - Kovacic, Bernardo Silva, Foden, Gündogan, Grealish - Haaland

Ersatzbank Manchester City: S. Carson, Ortega, Stones, Walker, Nunes, McAtee, Doku, Savinho

Wolverhampton kann gegen die Skyblues aus dem Vollen schöpfen und hat in der Stammformation keine Ausfälle zu beklagen. Lediglich Hee-chan Hwang, der zuletzt aber nur von der Bank kam, fehlt aufgrund einer Knöchelverletzung bis Dezember.

Schlimmer sieht es hingegen bei den Gästen aus Manchester aus. Mit Rodri und Kevin De Bruyne fallen zwei Schlüsselspieler im Mittelfeld aus. Wenngleich der Kader erstklassig bestückt ist, gibt es keinen adäquaten Ersatz für die beiden. Dennoch dürfte City diese Ausfälle als Team auffangen und gilt als klarer Favorit gegen das Tabellen-Schlusslicht.

Unser Wolverhampton - Manchester City Tipp: Sieg Manchester City (Handicap -1)

Die beste Offensive aus dem Nordwesten Englands steht der schwächsten Defensive des englischen Oberhauses gegenüber. Da sind die Rollen bereits vor dem Kickoff deutlich verteilt. Man City ist in allen Mannschaftsbereichen das klar bessere Team und hat in dieser Saison bereits mehrfach seine Auswärtsstärke unter Beweis gestellt. Alles andere als ein deutlicher Sieg in der Ferne käme einer Überraschung gleich.