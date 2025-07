Women’s British Open 2025 Tipp, Prognose & Quoten

SPORT1 Betting 30.07.2025 • 18:00 Uhr Women’s British Open 2025 - Lottie Woad konnte in der letzten Woche bereits die Women’s Scottish Open 2025 gewinnen. Nun will sich die junge Engländerin auch in Wales zum Champion krönen

Die Women’s British Open, aufgrund des Hauptsponsors AIG besser als AIG Women’s Open bekannt, gilt als eines der prestigeträchtigsten Turniere im Damengolf und ist eines der fünf Majors auf der LPGA-Tour. Im Jahr 2025 findet das Turnier zum 49. Mal überhaupt, aber erstmals im Royal Porthcawl Golf Club in Wales statt, einem traditionsreichen Links-Kurs mit einer langen Geschichte.

Der Austragungsort ist bekannt für seine rauen Bedingungen: häufige starke Winde, wellige Fairways, zahlreiche Sandbunker und eine nur spärliche Baumbepflanzung machen das Spiel hier besonders anspruchsvoll. Diese Bedingungen fordern von den Spielerinnen neben technischem Können vor allem auch taktisches Geschick und mentale Stärke.

Das Turnier wird vom 31. Juli bis zum 03. August 2025 ausgetragen und umfasst 72 Löcher Stroke Play, also vier Runden à 18 Löcher. Der Platz hat eine Länge von etwa 7.068 Yards und ein Par von 72. Das „Par“ gibt an, wie viele Schläge eine sehr gute Golferin idealerweise für eine Runde braucht. Bei Par 72 sind das also insgesamt 72 Schläge für 18 Löcher, was einer durchschnittlichen Anzahl von vier Schlägen pro Loch entspricht.

Das macht das Turnier besonders anspruchsvoll und verlangt eine konstante Leistung über alle Runden hinweg. Das Gesamtpreisgeld beträgt rund 9,5 Millionen US-Dollar, womit es zu den höchstdotierten Turnieren im Frauen-Golf gehört. Die Siegerin erhält etwa 1,425 Millionen US-Dollar - ein Ansporn für alle Teilnehmerinnen, ihr bestes Spiel zu zeigen.

Der Buchmacher Betano bietet Wetten auf die Gesamtsiegerin an, die wir uns genauer angesehen haben. Vorher wollen wir aber noch kurz erklären, wie die Gesamtsiegerin überhaupt ermittelt wird.

AIG Women’s Open 2025 - Was ist Esther Henseleit zuzutrauen?

Die Spielerinnen absolvieren an vier aufeinanderfolgenden Tagen jeweils eine Runde mit 18 Löchern. Nach jeder Runde wird die Anzahl der Schläge gezählt, die eine Spielerin gebraucht hat. Ziel ist es, am Ende der vier Runden die geringste Gesamtzahl an Schlägen zu haben, also unter dem Gesamtscore von Par 288 (4 x 72).

Dabei zählt nicht der Abstand zum Par jeder einzelnen Runde isoliert, sondern die Gesamtzahl aller Schläge über die vier Runden. Wer am wenigsten Schläge benötigt, gewinnt das Turnier. Sollte es nach vier Runden ein Unentschieden an der Spitze geben, wird ein Stechen gespielt, in dem die Spielerinnen Loch für Loch gegeneinander antreten, bis eine Spielerin besser abschneidet und somit die Siegerin ist.

Im Jahr 2024 gewann Lydia Ko aus Neuseeland das Turnier. Die Goldmedaillen-Gewinnerin bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris sorgte erst mit einem Birdie auf der letzten Bahn für die Entscheidung und war am Ende mit einem Gesamtscore von sieben unter Par die alleinige Siegerin. Dahinter folgten gleich vier vier Spielerinnen auf einem geteilten 2. Platz, nämlich Nelly Korda (USA), Jiyai Shin (Südkorea), Lilia Vu (USA) und Ruoning Yin (China). Von diesen Spielerinnen wird allerdings nur die US-Amerikanerin Korda als echte Favoritin mit einer Siegquote von 9,75 gehandelt. Für einen Tipp auf Yin als Gesamtsiegerin gibt es schon eine Quote von 30,0, während der Bookie Betano, bei dem ihr eure Wette auch über die Betano App platzieren könnt, Shin mit einer Quote von 90,0 und Vu mit einer Quote von 175,0 den Sieg nicht zutraut.

Weitere Favoritinnen sind unter anderem Atthaya Thitikul aus Thailand (Siegquote 9,75) und Lottie Woad aus England. Letztere wird mit einer Quote von 8,75 als Topfavoritin gehandelt. Sie spielt bislang eine herausragende Saison, hat mehrere Top-10-Platzierungen auf der LPGA-Tour erzielt und zuletzt bei ihrem Profi-Debüt die Women’s Scottish Open 2025 gewonnen, was ihr Selbstvertrauen und Momentum für das bevorstehende Major gibt.

Statistisch gehört sie im Jahr 2025 zu den Besten in Fairway-Treffern und Greens in Regulation - entscheidend für einen schwierigen Platz wie den Royal Porthcawl. Im Vorjahr errang sie noch als Amateurin im Alter von 20 Jahren einen geteilten 10. Platz.

Als interessante Außenseiterinnen gelten Spielerinnen wie die Thailänderin Ariya Jutanugarn und die US-Amerikanerin Angel Yin (beide Siegquote 28,0), die auf Links-Kursen bereits gute Leistungen gezeigt haben und jederzeit für eine Überraschung gut sind.

Esther Henseleit, Deutschlands Top-Golferin, belegte bei den AIG Women’s Open 2024 mit einem geteilten 37. Platz eine solide Position in einem sehr starken Feld. Ihre Erfahrung aus dem Olympia-Silber von 2024 und anderen Majors spricht für ihr Potenzial, sich in den kommenden Jahren auf der ganz großen Bühne zu etablieren. Obwohl sie für 2025 mit einer Wettquote von etwa 65,0 als Außenseiterin gilt, könnte gerade das unberechenbare Wetter in Wales eine Rolle spielen, die ihr liegen könnte.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Der Links-Kurs von Royal Porthcawl ist bekannt dafür, das Teamwork zwischen Spielerin und Caddie besonders wichtig zu machen, da Wind und Terrain präzise Schläge und eine kluge Platzstrategie erfordern. Zudem ist das Wetter in Wales oft wechselhaft. Regen und Windböen können die Runde erschweren und die Scores stark variieren lassen. Dies sorgt für Spannung bis zur letzten Runde und macht das Turnier für Fans und Spielerinnen gleichermaßen zu einem echten Highlight.

Für Zuschauer und Golfenthusiasten ist die AIG Women’s Open 2025 nicht nur wegen des sportlichen Niveaus interessant, sondern auch wegen ihrer historischen Bedeutung. Es ist die erste Austragung in Wales, was dem Turnier einen neuen regionalen Bezug verleiht und die Golftradition in Großbritannien weiter stärkt.

Insgesamt verspricht die AIG Women’s Open 2025 ein hochkarätiges, abwechslungsreiches und taktisch anspruchsvolles Turnier zu werden, bei dem erfahrene Favoritinnen, talentierte Newcomer und aufstrebende Außenseiterinnen um den begehrten Major-Titel kämpfen.