Young Boys - Galatasaray Tipp, Prognose, Quoten 21.8.2024

SPORT1 Betting 20.08.2024 • 11:00 Uhr Young Boys - Galatasaray Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Playoffs Wette | Nächster Rückschlag für YB?

Unser Young Boys - Galatasaray Sportwetten Tipp zum Champions League Playoffs Spiel am 21.08.2024 lautet: Beide Klubs kassierten in den letzten Partien reichlich Gegentreffer. In unserem Wett Tipp heute erwarten wir eine Fortsetzung dieses Trends.

Was ist mit den Young Boys Bern los? Der Schweizer Meister präsentierte sich zum Start in die neue Super-League-Saison völlig von der Rolle und wartet noch immer auf den ersten Sieg. Gegner Galatasaray blieb zwar an den ersten beiden Spieltagen der neuen Süper-Lig-Saison siegreich, doch mit Ruhm bekleckerte sich der türkische Champion dabei auch nicht.

In unserer Young Boys Galatasaray Prognose für das Playoff-Hinspiel in der Champions-League-Qualifikation verzichten wir daher auf eine Siegwette. Stattdessen entscheiden wir uns für den Young Boys Galatasaray Wett Tipp heute „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 1,65 bei Betway.

Darum tippen wir bei Young Boys vs Galatasaray auf „Beide Teams treffen“:

Die Young Boys kassierten an den ersten 5 Super-League-Spieltagen 13 Gegentore.

Saisonübergreifend kassierte Galatasaray in den letzten 7 Pflichtspielen stets Gegentreffer.

YB traf in 8 der letzten 9, Gala in 13 der letzten 15 Pflichtspiele.

Young Boys vs Galatasaray Quoten Analyse:

Den Buchmachern, von denen sich manche ganz besonders als Wettanbieter mit schneller Auszahlung auszeichnen, sind die schwachen Leistungen der Berner in der noch jungen Saison wohl auch nicht entgangen. Denn für die Bookies liegt die Favoritenrolle klar bei den Gästen aus Istanbul.

So erreichen die Young Boys Galatasaray Quoten für Wetten auf einen Auswärtssieg Höchstwerte um 1,80, während man für einen Tipp auf einen Heimerfolg von YB Wettquoten bis 4,20 erzielen kann. Ein torreiches Match sollte es werden. Das jedenfalls suggerieren Young Boys Galatasaray Wettquoten von höchstens 1,73 für den Tipp „Über 2,5 Tore“.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Young Boys vs Galatasaray Prognose: Kriegt YB die Kurve?

10:0 - mit diesem Ergebnis gewannen die Young Boys Bern ihr Erstrunden-Spiel im Schweizer Pokal beim Amateurklub Printse-Nendaz. Eine gelungene Generalprobe für den Schlagabtausch mit Galatasaray, möchte man meinen. Tatsächlich kann dieser Kantersieg nicht über die bisherigen Ergebnisse in dieser Saison hinwegtäuschen.

Denn die Super-League-Spielzeit 2024/25 ist immerhin schon fünf Runden alt und YB wartet immer noch auf den ersten Sieg. Mit drei Niederlagen ist der amtierende Meister ganz schwach in die neue Saison gestartet. Damit hatte er bereits nach drei Spieltagen fast halb so viele Pleiten wie in der vergangenen Meister-Saison, in der es nach 38 Runden insgesamt nur sieben Niederlagen setzte.

Zwar sind an den Spieltagen vier und fünf keine weiteren Niederlagen dazu gekommen, allerdings holten die Berner in diesen zwei Partien auch nur zwei Punkte. Besonders erschreckend sind die schon 13 Gegentreffer. Damit stellt YB aktuell die schwächste Abwehr der Super League. An jedem der bisherigen fünf Spieltage gab es mindestens zwei Gegentore.

Insofern ist es nüchtern betrachtet durchaus nachvollziehbar, dass die Buchmacher in der Young Boys Galatasaray Prognose die Gäste favorisieren. Ob der Kantersieg im Pokal gegen einen Gegner, der vor einem Jahr aus der fünfthöchsten Schweizer Spielklasse abgestiegen ist, wirklich ein Befreiungsschlag war, wird sich zeigen.

Young Boys - Galatasaray Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Young Boys: 10:0 Printse-Nendaz (A), 2:2 Yverdon Sport (A), 2:2 FC Zürich (H), 0:4 St. Gallen (A), 1:3 Servette Genf (A)

Letzte 5 Spiele Galatasaray: 2:1 Konyaspor (A), 2:1 Hatayspor (H), 0:5 Besiktas (N), 0:2 Parma Calcio (N), 2:1 Lecce (N)

Letztes Spiel Young Boys vs Galatasaray: 1:1 (N)

Auch Galatasaray startete fatal in die neue Saison. Der türkische Meister kassierte im Supercup gegen Pokalsieger Besiktas eine regelrechte Abreibung und verlor mit 0:5. Den Start in die neue Süper-Lig-Saison hat Gala gerade noch so gemeistert, auch wenn die bisherigen Leistungen nicht überzeugend waren.

Am ersten Spieltag gab es einen 2:1-Erfolg gegen den Fast-Absteiger Hatayspor, der in der vergangenen Saison dank eines Dreiers am letzten Spieltag und Patzern der Konkurrenz die Klasse hielt. Der Siegtreffer nach zwischenzeitlichem Rückstand fiel in der 90. Minute. Am vergangenen Wochenende war man dann bei einem anderen Fast-Absteiger zu Gast.

Bei Konyaspor, das die vergangene Saison gerade so wie Hatayspor mit einem Punkt über dem berühmten Strich beendete, gab es den nächsten knappen 2:1-Sieg. Dabei betrug am Ende des Spiels das Chancenverhältnis 17:7 zu Gunsten des Gegners. Im saisonübergreifend siebten Pflichtspiel in Folge kassierte Gala dabei mindestens ein Gegentor.

Insofern halten wir trotz der dürftigen Leistungen der Schweizer auch den Young Boys Galatasaray Tipp „Doppelte Chance 1X“ für angebracht, zumal YB im Hinspiel Heimrecht genießt. Bei CrazyBuzzer zum Beispiel erhaltet ihr dafür eine attraktive Quote von derzeit 1,83 und könnt die entsprechende Wette auch bequem über die CrazyBuzzer App platzieren.

Unser Young Boys - Galatasaray Tipp: „Beide Teams treffen“

Die Young Boys haben sich nach einem katastrophalen Start in die Super League am vergangenen Wochenende im Schweizer Cup zumindest den Frust aus den Trikots geschossen. Ob das nach fünf sieglosen Partien in Folge aber wirklich ein Turnaround war, würden wir anzweifeln. Mit Galatasaray kommt jedoch ein Gegner ins Stadion Wankdorf, der bisher auch nicht zu überzeugen wusste. Beide Klubs zeichneten sich in den vergangenen Wochen vor allem durch Gegentore aus, trafen in der Regel aber auch selbst ins gegnerische Netz. Deswegen scheint uns hier eine Torwette die sinnvollste Option zu sein.