WM 2022 Finale Wetten: Wer kommt ins WM Finale?

Selten war es in den WM Wettquoten so spannend wie vor der Fußball WM 2022 in Katar. Es gibt keinen klaren Favoriten und alle Teilnehmer scheinen mit ihren ganz eigenen Problemen zu kämpfen. Viele sehen die Südamerikaner auch aufgrund der klimatischen Bedingungen in der Favoritenrolle. Doch dafür müssen sie erst einmal das Finale am 18. Dezember im Lusail Stadium erreichen. Wem gelingt das wohl?