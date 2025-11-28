WM Darts Favoriten

Die Dart WM Favoriten: wer gewinnt die Darts Weltmeisterschaft? Sport1 informiert über die Favoriten, aktuell formstärksten Spieler und Geheimtipps.

In diesem Beitrag erfährst du alle wichtigen Informationen über die Dart WM Favoriten 2026 – mit Quoten, formstärksten Spielern, Geheimkandidaten und Tipps für unterhaltsame Wetten.

Vom 11. Dezember 2025 bis 03. Januar 2026 findet mit der Darts WM das größte Highlight des Jahres im Pfeilesport statt. Austragungsort ist zum 19. Mal der Alexandra Palace (“Ally Pally”) in London. Wer gewinnt die Darts WM 2026 und holt sich die Sid-Waddell-Trophy?

Die absoluten Dart WM 2026 Favoriten im Quotenvergleich

Wer gewinnt die Darts WM 2026 und holt sich am 3. Januar den Titel im Ally Pally?

Vor Turnierbeginn wird Luke Littler in den Darts WM Wetten als der Top-Aspirant betrachtet. Als ärgster Widersacher gilt Luke Humphries.

Anhand der folgenden Tabelle findest du die aktuell gültigen Darts WM 2026 Wettquoten:

Dart WM 2026 Favoriten Wettquote Wettanbieter Luke Littler 2.0 Jetzt wetten Luke Humphries 4.70 Jetzt wetten Gian van Veen 13.0 Jetzt wetten Josh Rock 15.0 Jetzt wetten Gerwyn Price 15.0 Jetzt wetten Michael van Gerwen 21.0 Jetzt wetten Nathan Aspinall 35.0 Jetzt wetten Stephen Bunting 40.0 Jetzt wetten Danny Noppert 50.0 Jetzt wetten Gary Anderson 50.0 Jetzt wetten James Wade 60.0 Jetzt wetten Chris Dobey 65.0 Jetzt wetten Jonny Clayton 65.0 Jetzt wetten Beau Greaves 75.0 Jetzt wetten Wessel Nijman 80.0 Jetzt wetten Niko Springer 150 Jetzt wetten Martin Schindler 150 Jetzt wetten Ricardo Pietreczko 250 Jetzt wetten Gabriel Clemens 375 Jetzt wetten Lukas Wenig 500 Jetzt wetten Max Hopp 950 Jetzt wetten Dominik Gruellich 1000 Jetzt wetten Arno Merk 1000 Jetzt wetten

Luke Littler: Die Nummer 1 unter den Dart WM Favoriten

Darts Wunderkind, amtierender Weltmeister und jüngster Spieler, der die PDC Order of Merit anführt: Das Luke Littler der Top-Kandidat unter den Dart WM Favoriten ist, dürfte nach seinem furiosen Jahr kaum einen wundern.

Inklusive der Weltmeisterschaft hat Littler sechs der zehn Major-Turniere gewonnen. Dazu stand er in der Premier League und bei den World Series Finals im Endspiel.

Fast schon folgerichtig geht “The Nuke” vor Turnierbeginn mit einer Quote unter 2.50 ins Turnier. Ruft der junge Engländer sein Potenzial ab und spielt so wie zuletzt, wird er derjenige sein, den es zu schlagen gilt.

Luke Humphries: So stehen die Titelchancen von “Cool Hand Luke”

Der größte Kontrahent von Littler ist auch in diesem Jahr Luke Humphries. Für “Cool Hand Luke” war das Darts-Jahr 2025 ein bislang erfolgreiches, wenngleich er den ersten Rang in der Order of Merit verlor.

Direkt zu Beginn des Jahres gewann Humphries das World Masters. Im Anschluss performte er stark und entschied auch die Premier League für sich.

Aber: Seit dem Triumph in London Ende Mai wartet der 30-jährige auf einen Triumph bei einem Major-Turnier. Ungeachtet der langen “Durststrecke” gehört Luke Humphries zu den absoluten Dart WM Favoriten.

Die Generalprobe bei den Players Championship Finals lief für “Cool Hand Luke” allerdings wenig erfolgreich. Im Erstrunden-Match gegen Gian van Veen unterlag er am Ende mit 5:6.

Dass mit ihm immer zu rechnen ist, haben die Turniere zuvor gezeigt. Beim World Grand Prix, der European Championship und beim Grand Slam of Darts stand Humphries jeweils im Finale.

Kann Josh Rock bei der Darts WM den großen Coup landen?

Nach seinem sehr starken Jahr mit dem Teamerfolg beim World Cup in Frankfurt ist Josh Rock für viele Experten einer der ganz heißen Kandidaten auf den Titel im Ally Pally.

Was spricht im Darts WM Favoriten Check für einen Triumph von “Rocky”?

Zum einen sicherlich seine Scoring-Power. Dazu ist Rock einer der besten Spieler auf die Doppel und hat sich im Verlauf des Jahres immer formstärker präsentiert.

Das zeigt sich auch an seinen Ergebnissen. Bei den UK Open, beim World Matchplay und bei den World Series of Finals stand er im Halbfinale.

Ein starkes Turnierabschneiden gelang ihm dazu beim Grand Slam of Darts, wo er erst im Viertelfinale durch den späteren Sieger Luke Littler ausgeschaltet wurde. Mit Blick auf die Prognosen ist Josh Rock in jedem Fall ein Kandidat für den Titel.

Mit Littler und Humphries, aber auch Gian van Veen, Gerwyn Price oder Michael van Gerwen warten allerdings Gegner, die teilweise noch stärker einzuschätzen sind.

Wie stehen die Chancen von Gian van Veen?

Ein Darts WM Finale Favorit könnte auch Gian van Veen sein. 2025 hat sich “The Giant” in die Top-10 vorgespielt und mit dem Triumph bei der European Championship auch das erste Major-Turnier gewonnen.

Sieht man von dem Titelgewinn allerdings mal ab, fehlt es dem Niederländer teilweise noch an den starken Runs bei den Major-Turnieren. Das zweitbeste Ergebnis war jeweils ein Viertelfinaleinzug bei den UK Open und beim World Matchplay.

Vor Turnierbeginn wird Gian van Veen mit einer Quote von 13.0 gehandelt. Damit liegt er gleichauf mit Josh Rock und sogar vor den ehemaligen Weltmeistern Gerwyn Price oder Michael van Gerwen.

Mit dem passenden Turnierverlauf könnte der frischgebackene zweifache Jugend-Weltmeister durchaus ein lohnender Kandidat für die Frage “Wer gewinnt die Darts WM 2026?” sein.

Platzieren Sie Ihre Wette bei den besten Bookies

Der aktuelle Stand: Dart WM Favoritencheck vor Turnierbeginn

Die Einschätzungen der Buchmacher sind ein wichtiger Indikator dafür, wie es vor Turnierbeginn um die Favoriten bestellt ist. Ebenso bedeutsam ist ein kompakter Darts WM Favoriten Check.

Vor Turnierbeginn gestaltet sich der aktuelle Formstand wie folgt: Luke Littler und Luke Humphries haben in den letzten Wochen am stärksten gespielt. Dazu konnten Josh Rock und Gian van Veen die hohen Erwartungen bestätigen und mit starken Performances auf sich aufmerksam machen.

Nimmt man die letzten Turniere weiter als Maßstab, dann sollte man auch mit dem teilweise wiedererstarkten Michael van Gerwen rechnen. “MvG” schied beim Grand Slam of Darts in der Gruppenphase aus, bei der European Championship ging es für den Niederländer aber bis ins Halbfinale.

In großartiger Form war in diesem Jahr auch Gerwyn Price. Der Weltmeister von 2021 stand 2025 dreimal im Halbfinale. Erst in der Premier League, danach bei den World Series of Darts Finals und nicht zuletzt marschierte “The Iceman” auch beim Grand Slam of Darts und den Players Championship Finals ins Semifinal.

Und dann ist da natürlich Nathan Aspinall, der nach einer schwächeren Phase bei den Players Championship Finals im Finale stand. Bei der Generalprobe musste sich “The Asp” nur Serienchampion Littler geschlagen geben.

Im Schatten der Topfavoriten sollte man auch mit dem zuletzt überragend spielenden Danny Noppert rechnen. “The Freeze” hat in diesem Jahr kein Major gewonnen, war mitunter aber der konstanteste Akteur.

Das zeigen auch die fünf Halbfinal-Platzierungen bei Major-Turnieren. Besonders stark war Noppert in den letzten Wochen bei der European Championship und beim Grand Slam of Darts.

Die WM-Generalprobe war jedoch ein Rückschlag. Bei den Players Championship Finals war für “The Freeze” bereits im Achtelfinale Schluss.

Das Darts-Jahr 2025 im Rückblick: Wer hat die Major-Turniere dominiert?

Bei den Major-Turnieren haben Luke Littler und Luke Humphries das Geschehen nahezu komplett dominiert.

Sieht man einmal vom nordirischen Teamerfolg beim World Cup in Frankfurt ab, hat das Duo acht der zehn Major-Events gewonnen.

Einzig bei den World Series Finals und der European Championship konnten Michael van Gerwen und Gian van Veen das Duo vom Titel abhalten.

Wichtige Events als Indikatoren: Was sagen die letzten Ergebnisse aus?

Die letzten Ergebnisse beim Grand Slam of Darts oder bei den Players Championship Finals sind zweifelsfrei ein Gradmesser für die qualifizierten Spieler.

Für den Darts WM Favoriten Check sind die jüngsten Turniere ein wichtiger Mosaikstein in der Gesamtbetrachtung.

Neben den letzten Wettbewerben solltest du vor dem Platzieren der Wetten auch die weiteren Indikatoren berücksichtigen. Welche das sind, erklären wir dir weiter unten bei den Wettstrategien genauer.

Im Schatten der Topfavoriten: Diese WM-Geheimtipps lauern auf den Titel

Hinter den aboluten Topfavoriten und formstärksten Spielern gibt es noch mindestens ein halbes Dutzend Spieler, die ebenfalls mit Titelambitionen nach London reisen.

Formstark unterwegs waren in den letzten Monaten die erwähnten Danny Noppert und Nathan Aspinall ebenso wie Gary Anderson oder Wessel Nijman. Auch die beiden deutschen Spieler Martin Schindler und Niko Springer wussten mit starken Leistungen zu überzeugen.

Ob einer dieser Namen aber in die Riege der Dart WM Favoriten aufsteigen kann, bleibt abzuwarten.

Wetten auf die Darts WM 2026: So findest du die besten Quoten

Es gibt einige Tipps und nützliche Ratschläge, um bei den Wetten auf die Darts WM 2026 die besten Quoten zu finden.

Grundsätzlich gilt: Die Quoten unterscheiden sich innerhalb der Buchmacher teilweise sehr stark. Aus diesem Grund empfehlen wir dir, den jeweiligen Wettmarkt zu vergleichen und bei mehreren Buchmachern zu checken.

Welche Wettmärkte sind besonders interessant?

Für Tippende wie dich gibt es während der Darts Weltmeisterschaft eine große Auswahl an Wettmärkten. Du kannst auf den Sieger einer Partie setzen, einen Einsatz auf die meisten 180er im Spiel platzieren oder das korrekte Set-Ergebnis mit einem Tipp versehen.

Auch Langzeitwetten sind bei den besten Darts WM Wettanbietern vertreten. So ist es möglich, auf den Sieger des Turniers zu tippen oder aber die Paarung für das Endspiel vorherzusagen.

Zum größten Turnier des Jahres bietet so mancher Bookie auch die Chance an, auf das Abschneiden der Dart WM Favoriten zu gehen. Somit bietet sich dir eine große Fülle an Tipps, aus denen du wählen kannst.

Die besonders interessanten Wettmärkte, Tipps und Quoten haben wir dir mit der folgenden.

Siegwette

Dies ist die simpelste Form, um auf die Darts WM zu tippen. Hierbei wählst du ein Match aus und wettest darauf, wer als Sieger hervorgeht. Ein Beispiel: Beim Duell Gary Anderson vs. Luke Humphries tippst du auf den Erfolg des Schotten. In dem Fall gilt der Schein als gewonnen, wenn der “Flying Scotsman” das Match für sich entscheidet.

Diese Wette ist für Anfänger ebenso wie erfahrene Tipper geeignet. Zu Beginn des Turniers lohnt es sich aufgrund der klaren Rollenverteilung und niedrigen Quote meist nicht, einen Einsatz auf die Dart WM Favoriten einzugehen. Erst mit zunehmendem Turnierverlauf - wenn direkte Duelle der Top-Guns möglich sind - rückt diese beliebte Wette stärker in den Fokus.

180er-Wetten

Das Wetten auf das perfekte Maximum hat sich über die letzten Jahre zu einem absoluten Highlight entwickelt. Jahr für Jahr steigen die Anzahl der geworfenen 180er, weshalb dieser Tippmarkt bei vielen Spielern hoch im Kurs steht. Dabei gibt es verschiedene Varianten dieser Wette.

Du kannst beispielsweise darauf setzen, wer in einem Spiel die meisten 180er wirft. Alternativ gibt es die Möglichkeit, eine Over/Under-Wette auf die Anzahl der 180er in einer Partie zu setzen. Die Top-Wettanbieter warten außerdem noch mit folgender Option auf: Spieler X erzielt über oder unter X 180er. Nicht zuletzt ist es möglich, auf den Spieler mit der ersten 180er im Match zu wetten.

Handicap-Wetten

Wenn du auf die Dart WM Favoriten wetten möchtest, sind gerade in den ersten Runden des Turniers die Handicap-Märkte besonders interessant. Da viele Top-Player zu Beginn auf Gegner mit niedriger Qualität treffen, ist ein klares Ergebnis durchaus wahrscheinlich. Beispiel: Beim fiktiven Duell von Luke Littler gegen Cristo Reyes ist ein klarer Sieg zu erwarten.

Die eigentliche Siegquote ist zu gering und bietet kein Value. Aufgrund der klaren Qualitätsunterschiede könnte sich ein Einsatz auf Sieg Littler mit Handicap von -2 beispielsweise lohnen. Gewinnt der amtierende Weltmeister das Match mit 3:0, gilt die Wette als gewonnen. Handicap-Märkte bieten also eine spannende Möglichkeit, um bei klarer Angelegenheit auf die Dart WM 2026 Favoriten zu setzen.

Welche Buchmacher sind für die PDC Weltmeisterschaft 2026 Wetten empfehlenswert?

Du kennst dich nun bestens mit den Dart WM 2026 Favoriten aus. Nun möchten wir dir als nächstes die besten Buchmacher für die PDC Weltmeisterschaft 2026 Wetten genauer vorstellen.

Grundsätzlich gilt: Alle Wettanbieter mit deutscher Lizenz sind im Allgemeinen empfehlenswert. Die drei besten Buchmacher sind für die Darts WM 2026 aber besonders hervorzuheben und warten mit unterschiedlichen Stärken auf.

Welche das sind und wodurch sich diese Top Darts WM Wettanbieter auszeichnen, möchten wir dir mit den folgenden Abschnitten genauer näherbringen.

bet365

bet365 ist die Top-Anlaufstelle für die PDC Weltmeisterschaft 2026 Wetten. Der britische Bookie und Weltmarktführer für Online Sportwetten bietet das beste Gesamtpaket an.

Dazu zeichnet sich die Plattform gerade beim Tippen auf die Weltmeisterschaft durch sein breites Angebot an Wettmärkten aus. Weitere Benefits liegen in der facettenreichen Auswahl an Live Wetten, den Wett-Boosts oder den verschiedenen Tools. Besuchen Sie die offizielle Website.

Betano

Sportwetten Anbieter Betano ist für die Darts WM ebenso empfehlenswert. Der Bookie wartet mit einem vielfältigen Portfolio an Tippmärkten, spesenfreien Ein- und Auszahlungen und einer exklusiven Freebet ohne Einzahlung auf.

Weitere Vorteile von Betano liegen im hohen Quotenniveau und der intuitiven Website.

Interwetten

Interwetten komplettiert die Riege der besten Online Wettanbieter. Ein Grund für die hohe Beliebtheit sind die starken Quoten für Favoritensiege.

Davon ab punktet der Austro-Bookie mit einem 24/7-erreichbaren Kundenservice und den regelmäßigen Freebets.

Die wichtigsten Wettstrategien für die Darts WM 2026

Es gibt einige Tipps und Ansätze, die dir beim Wetten auf die Darts WM 2026 helfen können.

Gerade beim Setzen auf den Pfeilesport spielen verschiedene Faktoren wie das Momentum, die Spielerstatistiken oder der Turnierbaum eine entscheidende Rolle.

Die wichtigsten Fakten und Tipps für die Wettstrategie haben wir dir mit der folgenden Auflistung übersichtlich aufbereitet:

Aktuelle Form der Spieler

Prüfe den Turnierbaum: Bei den Langzeitwetten kann dies Value bedeuten

Checke die Statistiken der Spieler. Dadurch kannst du leichter beurteilen, ob sich eine Wette lohnen kann

Berücksichtige, dass die WM im Set-Format stattfindet

Beachte die Live Quoten. Da sich das Blatt vor allem bei den ersten WM-Spielen schnell wenden kann, bieten sich hier Gelegenheiten

Verwende H2H-Vergleiche

Mache dich zuvor mit den WM-Leistungen der Spieler in den letzten Jahren vertraut

Gehe sachlich an die Wetten dran und lass dich nicht von Emotionen verleiten. Gerade bei der Darts Weltmeisterschaft 2026 gilt: Objektive Analysen statt Bauchgefühl

Bei einem Duell eines Dart WM 2026 Favoriten gegen einen Underdog ist ein klares Ergebnis am wahrscheinlichsten. Aber: Zu Beginn des Turniers fällt es auch noch dem ein oder anderen Topstars schwer, sein A-Game ans Oche zu bringen.

FAQs

Nachfolgend haben wir dir noch einige wissenswerte Antworten zu häufig gestellten Fragen rund um die Darts WM zusammen getragen.

Wer sind die Top-3 Darts WM Favoriten?

Der absolute Kreis der Darts WM Favoriten besteht aus Luke Littler und Luke Humphries. Dazu gehören Gian van Veen und Josh Rock zu den Top-Titelanwärtern.

Welche Spieler kommen noch für den Titel infrage?

Neben den größten Titelfavoriten besteht der weitere Kreis der Kandidaten auf die Trophäe aus Gerwyn Price, Michael van Gerwen oder auch Danny Noppert. Laut den Darts WM 2026 Wetten und Quoten ist auch mit Nathan Aspinall zu rechnen.

Wie hoch ist das Dart WM Preisgeld 2026?

Das Preisgeld beläuft sich insgesamt auf 5.000.000 £. Der Sieger der WM streicht davon allein 1.000.000 £ ein. Der unterlegene Finalist erhält 400.000 £, während die Halbfinalisten London mit 200.000 £ verlassen.

Die weitere Aufteilung sieht wie folgt aus: Die Viertelfinalisten kassieren 100.000 £, während der Einzug ins Achtelfinale mit 60.000 £ versüßt wird.

Die Verlierer der 3. Runde erhalten 35.000 £, während bereits der Einzug in die 2. Runde ein Dart WM Preisgeld 2026 von 25.000 £ bedeutet. Für die Teilnahme am Turnier winkt eine Summe von 15.000 £.

Welche Wettanbieter sind für die Darts WM Wetten empfehlenswert?

Für die anstehenden PDC Weltmeisterschaft 2026 Wetten gibt es einige Buchmacher, die empfehlenswert sind. Besonders hohe Qualität offerieren die Wettanbieter bet365, Winamax, Interwetten, NEO.bet, Betano und Bet-at-home.

Was für Darts WM Wettmärkte bieten sich an?

Zur Darts WM bieten sich einige Tipps und Quoten mehr an als andere. Zu den besonders populären Märkte zählen die Siegerwette und die 180er-Quoten. Hoch im Kurs stehen ansonsten die höchste Checkout-Wette, das korrekte Ergebnis oder die Handicap-Quoten.