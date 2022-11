WM Tipps heute - Experten-Tipps für das WM Spiel am 20.11.2022

Mit vier Siegen in Serie und insgesamt fünf ungeschlagenen Partien in Folge geht Katar den Auftakt bei der Heim-WM an. Im Al Bayt Stadium haben die Kataris alle ihre bisherigen drei Partien mit 9:0 Toren gewonnen. Doch die Gegner Bahrain, Irak und die Vereinigten Arabischen Emirate hatten allesamt nicht das Kaliber der Ecuadorianer.