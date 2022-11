WM Deutschland Wetten 2022: Wie weit kommt Deutschland?

In Gruppe E der WM 2022 trifft Deutschland auf Japan, Spanien und Costa Rica. In dieser Vorrundengruppe erwarten die Wettanbieter eine souveräne Vorstellung der DFB-Elf. In den WM Wetten erscheint den Wettanbietern eine Teilnahme am Viertelfinale am realistischsten. Doch wie weit kommt Deutschland bei der WM wirklich?