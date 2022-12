WM Wetten zum Halbfinale: Wer kommt weiter?

Die zentrale Frage in den WM Wetten ist vor dem Halbfinale längst jene nach dem kommenden Weltmeister. Mit Argentinien - Kroatien und Frankreich - Marokko gibt es zwei Duelle, die je einen Favoriten und einen Außenseiter mit sich bringen. Doch wer kommt am Ende weiter und sichert sich sein Ticket für das Endspiel im Lusail Iconic Stadium am 18. Dezember?