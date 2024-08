STIHL Timbersports: Deutsche Meisterschaft live im Stream bei SPORT1

Die besten Sportholzfäller Deutschlands kämpfen um den Titel - und SPORT1 überträgt den Showdown der Pros in vielen spannenden Disziplinen im kostenlosen Livestream.

Der wichtigste nationale Wettbewerb der STIHL TIMBERSPORTS® Series findet zum zweiten Mal in der Sparkasse Vogtland Arena in Klingenthal statt - und SPORT1 überträgt das Spektakel am Samstag ab 14.50 Uhr im kostenlosen Livestream

Am 24. August 2024 treten Deutschlands beste Sportholzfäller in spannenden Wettkämpfen an, um die Deutschen Meistertitel in den Kategorien der Profis und Rookies zu erringen.

Timbersports live: In diesen Disziplinen treten die Pros an

Nachdem Klingenthal bereits 2017 erfolgreich Gastgeber war, wird die Stadt erneut zum Schauplatz für die Elite des deutschen Sportholzfällens. Rund 2.000 Zuschauer werden erwartet, wenn die Wettkämpfe beginnen.

Die Profis treten in Disziplinen wie Springboard, Underhand Chop, Standing Block Chop sowie den Säge-Disziplinen Single Buck, Stock Saw und Hot Saw an.

