Timbersports: Weltmeister im Team und Einzel gesucht

Die Stars aus der Timbersports-Szene küren am kommenden Wochenende ihre Weltmeister. Gesucht wird der Einzel-Weltmeister und das beste Team. SPORT1 überträgt den Jahreshöhepunkt der Königsklasse im Sportholzfällen am 8. und 9. November im kostenlosen Livestream .

Zum ersten Mal überhaupt findet der Jahreshöhepunkt im Sportholzfällen in Frankreich statt. Die Saison der STIHL TIMBERSPORTS Series gipfelt 2024 mit der 19. Auflage der Weltmeisterschaften in der Zenith Toulouse Metropole Arena in Toulouse. Die besten Athleten der Welt aus über 20 Nationen kämpfen bei der Team- und Einzel-Weltmeisterschaft um den Titel.

Timbersports: Auftakt mit der Team-WM

Los geht es am Freitag mit der Team-Weltmeisterschaft. Am 8. November (ab 20.00 Uhr im LIVESTREAM) stehen sich im K.o.-System die besten Nationalmannschaften gegenüber. Vier Athleten aus jedem Land müssen in einem Staffelformat die TIMBERSPORTS-Disziplinen Stock Saw, Underhand Chop, Single Buck und Standing Block Chop absolvieren.