STIHL Timbersports: Titelpremiere vor Rekordkulisse

3.000 Fans sorgten auf der Burg Vajdahunyad im ungarischen Budapest für eine denkwürdige Kulisse bei den STIHL Timbersports World Championships. Bei den Weltmeisterschaften im Holzfällen traten dieses Jahr erstmals auch Frauen an.
Erste Weltmeisterin gekürt
Der erste Frauen-WM-Titel der Geschichte ging an die Kanadierin Andrea Hand. Insgesamt zehn Athletinnen gingen im Frauen-Wettbewerb an den Start.
Die siegreiche Kanadierin sorgte am Standing Block Chop direkt auch für einen Weltrekord. Silber ging nach Tschechien an Karolina Urbanova. Die Deutsche Alrun Uebing landete am Ende auf Rang sieben. Eine bessere Platzierung verbaute sie sich durch eine Disqualifikation an der Single Buck.
STIHL Timbersports: Jordan unschlagbar
Bei den Männern bleibt Jack Jordan das Maß aller Dinge. Der Neuseeländer sicherte sich in Budapest seinen vierte World Trophy in Serie und stellte im Finale sogar noch einen Weltrekord auf.
Der Deutsche Danny Martin war mit dem ambitionierten Ziel, eine neue deutsche Bestzeit zu setzen, ins Turnier gestartet. Die Bestzeit verpasste er knapp, am Ende stand für ihn der siebte Platz zu Buche. „Noch ein Schlag und ich hätte den deutschen Rekord geknackt. Aber ich freue mich, zu den sieben Besten der Welt zu zählen“, bilanzierte er später.
Im Vorfeld fanden an gleicher Stelle schon die Rookie World Championships auf dem Programm. Mit Mathew Gower sicherte sich auch hier ein Neuseeländer den Titel. Ein Sieg, der beim 23-Jährigen für reichlich Selbstvertrauen sorgte: „Ich bin total überwältigt, es ist noch gar nicht richtig angekommen. Mein nächstes Ziel ist klar: Jack Jordan schlagen.“