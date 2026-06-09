STIHL Timbersports: Titelpremiere vor Rekordkulisse

Lars Hinzberg 09.06.2026 • 16:31 Uhr In Budapest wurde im STIHL Timbersports neben der World Trophy der Männer und den Rookie World Championships erstmals auch die Women's World Championship ausgetragen.

3.000 Fans sorgten auf der Burg Vajdahunyad im ungarischen Budapest für eine denkwürdige Kulisse bei den STIHL Timbersports World Championships. Bei den Weltmeisterschaften im Holzfällen traten dieses Jahr erstmals auch Frauen an.

Der erste Frauen-WM-Titel der Geschichte ging an die Kanadierin Andrea Hand. Insgesamt zehn Athletinnen gingen im Frauen-Wettbewerb an den Start.

Die siegreiche Kanadierin sorgte am Standing Block Chop direkt auch für einen Weltrekord. Silber ging nach Tschechien an Karolina Urbanova. Die Deutsche Alrun Uebing landete am Ende auf Rang sieben. Eine bessere Platzierung verbaute sie sich durch eine Disqualifikation an der Single Buck.

STIHL Timbersports: Jordan unschlagbar

Bei den Männern bleibt Jack Jordan das Maß aller Dinge. Der Neuseeländer sicherte sich in Budapest seinen vierte World Trophy in Serie und stellte im Finale sogar noch einen Weltrekord auf.

Der Deutsche Danny Martin war mit dem ambitionierten Ziel, eine neue deutsche Bestzeit zu setzen, ins Turnier gestartet. Die Bestzeit verpasste er knapp, am Ende stand für ihn der siebte Platz zu Buche. „Noch ein Schlag und ich hätte den deutschen Rekord geknackt. Aber ich freue mich, zu den sieben Besten der Welt zu zählen“, bilanzierte er später.